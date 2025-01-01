Tous les projets

Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
EN VEDETTE
Un projet espagnol renforce l’autonomie énergétique de l’Europe
Affordable homes in the north of Sweden
Une facilité pour favoriser l’équité
Une giga-usine française de batteries pour véhicules électriques
Produire de l’énergie géothermique en Allemagne
Des trains neufs pour améliorer les trajets domicile-travail à Munich
Coup de pouce à la résilience alimentaire de la Tunisie
En finir avec l’élimination des poussins
CrowdFarming : la vente en direct pour une alimentation durable
Un modèle géothermique pour l’énergie verte en Afrique
Modernisation du métro du Caire
Un logiciel allemand améliore les soins aux patients
Une infrastructure portuaire moderne à Varna
Banque dématérialisée pour les petites entreprises du sud de l’Italie
Un financement innovant qui fait avancer l’éducation à Milan
Des infrastructures modernisées et plus vertes pour Cracovie
Une giga-usine française produit des batteries lithium-ion pour voitures électriques
Modernised 5G for Malta
Les parcs éoliens prennent le large
Une électronique de puissance révolutionnaire qui réduit les émissions de carbone
Des haut-parleurs minuscules réduisent les émissions
Un projet de dessalement et de pipeline pour fournir de l’eau à la Jordanie
Faire de la téléportation virtuelle une réalité
Des miniréseaux pour éclairer les zones rurales à Madagascar
De l’électricité gratuite dans les favelas
De l’énergie solaire pour l’Afrique rurale
Poste Italiane se met aux livraisons vertes
Le confort de l’eau courante au Sénégal
Endiguer l’érosion côtière en Roumanie
Investir dans des entreprises dirigées par des femmes en Afrique
Un coup de pouce à la fabrication de vaccins contre le COVID‑19 et l’accès à ceux-ci en Afrique
Outils de diagnostic du COVID-19
Produire du bioéthanol à partir d’acier
Amélioration des infrastructures de recherche et d’apprentissage de l’université de Chypre
Des batteries sur roues
Soutenir une transition juste et écologique
Voici comment nous avons aidé BioNTech à développer le premier vaccin contre le COVID-19
Recherches sur le climat en milieu marin et côtier
De l’espoir pour les petites entreprises italiennes
Un ballon d’oxygène pour le nord de l’Espagne
Financement bienvenu pour du lait maternel
