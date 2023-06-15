« Nous avons mené une analyse sociale approfondie afin de déterminer des critères qui prennent en compte le contexte de la Serbie et ciblent les segments de la population qui rencontrent habituellement des difficultés supplémentaires en matière d’accès au marché du travail. »
The project consists of a loan facility with UniCredit Bank Srbija A.D. focused on supporting local businesses who commit to generate greater socio-economic impact and sustainable growth in Serbia.
The project supports SMEs and mid-caps who commit to generate positive socio-economic impact and contribute towards strengthening economic resilience and sustainable growth in Serbia. The operation aims to enhance the prospects of more resilient and inclusive growth, by creating sustainable employment opportunities and encouraging social inclusion, particularly for young people and women. An improved economic resilience of Serbia would make both the local and hosted communities less vulnerable to shocks and crises as well as address some of the potential drivers of immigration.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Pourquoi et comment
Des financements abordables pour des entreprises socialement responsables
Pourquoi
- Soutien à l’emploi inclusif des femmes, des jeunes et des personnes âgées, handicapées ou déplacées au moyen de la ligne de crédit
- Nouvelles possibilités d’emploi créées pour les personnes vulnérables
- Égalité d’accès à l’emploi sur les marchés des Balkans occidentaux
Comment
- Accès à des conditions favorables au financement pour promouvoir les plans d’activité des entreprises, tout en encourageant la mise en place de stratégies d’emploi inclusives
- Incitations financières pour les entreprises qui parviennent à créer de nouvelles possibilités, en particulier pour les groupes vulnérables, au moyen d’une subvention à l’investissement de 4 millions d’euros du Fonds pour l’initiative Résilience économique
« Notre facilité de financement d’impact récompense les petites et moyennes entreprises pour le soutien qu’elles apportent aux tranches économiquement défavorisées de la population. »
L’opération de financement d’impact de BEI Monde et Intesa Sanpaolo Banka BiH reçoit le prix « Impact-linked Deal of the Year 2022 » décerné par Uxolo
La BEI octroie 30 millions d’EUR à UniCredit Bank Serbia pour améliorer l’impact social de PME serbes
Serbie : la BEI et UniCredit promeuvent l’emploi et l’entrepreneuriat socialement inclusifs
New green financing model launched in Serbia
In partnership with Serbia’s Ministry of Environmental Protection and the European Investment Bank’s EIB Global arm, the United Nations Development Programme (UNDP) has launched a new green financing model under the EU for Green Agenda in Serbia initiative.
Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support
Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people
Small businesses on the front lines of security
How EIB Group financing, funds and bank partnerships unlock growth for Europe’s defence SMEs, boosting innovation, resilience and security across the EU
