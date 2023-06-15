Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS

Une facilité pour favoriser l’équité

Dans les Balkans occidentaux, un crédit social innovant destiné aux PME soutient l’emploi des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables

Statut
Première signature
Signé
28/12/2023
Montant
EUR 33 994 000
Pays
Serbie
Secteur(s)
Lignes de crédit
Montant
33 994 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 33 994 000 €
Lignes de crédit : 33 994 000 €
Date(s) de signature
8/05/2024 : 2 000 000 €
22/06/2020 : 2 000 000 €
28/12/2023 : 14 994 500 €
22/06/2020 : 14 999 500 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 2 000 000 € fourni par ECONOMIC RESILIENCE INITIATIVE FUND ,a 2 000 000 € Investment Grants fourni par ECONOMIC RESILIENCE INITIATIVE FUND
Fiche technique
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS
Fiche récapitulative
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS
Article sur un sujet connexe
Une facilité pour favoriser l'équité

Date de publication
25 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 22/06/2020
20180329
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS
UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 34 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a loan facility with UniCredit Bank Srbija A.D. focused on supporting local businesses who commit to generate greater socio-economic impact and sustainable growth in Serbia.

The project supports SMEs and mid-caps who commit to generate positive socio-economic impact and contribute towards strengthening economic resilience and sustainable growth in Serbia. The operation aims to enhance the prospects of more resilient and inclusive growth, by creating sustainable employment opportunities and encouraging social inclusion, particularly for young people and women. An improved economic resilience of Serbia would make both the local and hosted communities less vulnerable to shocks and crises as well as address some of the potential drivers of immigration.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Fiche récapitulative
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS
Fiche technique
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS

Une facilité pour favoriser l'équité
Fiche technique
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS
Fiche récapitulative
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS

Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Des financements abordables pour des entreprises socialement responsables

Pourquoi

  • Soutien à l’emploi inclusif des femmes, des jeunes et des personnes âgées, handicapées ou déplacées au moyen de la ligne de crédit
  • Nouvelles possibilités d’emploi créées pour les personnes vulnérables
  • Égalité d’accès à l’emploi sur les marchés des Balkans occidentaux

Comment

  • Accès à des conditions favorables au financement pour promouvoir les plans d’activité des entreprises, tout en encourageant la mise en place de stratégies d’emploi inclusives
  • Incitations financières pour les entreprises qui parviennent à créer de nouvelles possibilités, en particulier pour les groupes vulnérables, au moyen d’une subvention à l’investissement de 4 millions d’euros du Fonds pour l’initiative Résilience économique

Secteurs et pays

Serbie Serbie Serbie

Impact

Une société plus équitable

  • Valorisation du potentiel productif – encore largement inexploité – des femmes âgées de 15 à 64 ans
  • Garantie d’un traitement équitable sur le marché du travail pour toutes et tous
  • Accroissement du taux d’activité des jeunes dans les Balkans occidentaux
  • Les entreprises serbes qui s’emploient à générer davantage d’impact socio-économique reçoivent une subvention du Fonds pour l’initiative Résilience économique dès lors qu’elles ont atteint des objectifs prédéfinis dans les domaines de l’égalité entre les femmes et les hommes, de l’emploi des jeunes et de l’inclusion sociale.
« Nous avons mené une analyse sociale approfondie afin de déterminer des critères qui prennent en compte le contexte de la Serbie et ciblent les segments de la population qui rencontrent habituellement des difficultés supplémentaires en matière d’accès au marché du travail. »
Julia Chambers

Spécialiste de l’inclusion sociale pour le projet, BEI

« Le prêt comprend un mécanisme structuré de récompense fondé sur les résultats, qui encourage et récompense les PME qui génèrent un impact social positif. »
Ines Hobdari

Chargée de prêt principale pour la ligne de crédit, BEI

Récits

Employer un plus grand nombre d’ingénieures de la construction
« Nous nous employons déjà à favoriser l’inclusivité. Ce qui nous a incités à demander ce prêt, c’est notre volonté de poursuivre ces efforts, tout en réduisant les coûts, afin d’aligner efficacement la valeur et la finalité. »
Vuk Vujović

Directeur général, RAS

Les difficultés sont particulièrement grandes dans le secteur de la construction en raison des longues heures de travail et des conditions physiques exigeantes. Avec un effectif de plus de 150 personnes, RAS Inženjering, entreprise basée à Belgrade, cherche à remédier à ces problèmes en favorisant les pratiques inclusives.

Dans le passé, l’entreprise avait l’habitude d’embaucher des femmes dans les services administratif, comptable et financier, ainsi que pour les activités en lien avec l’entrepôt et les ressources humaines. Elles exerçaient principalement des fonctions de bureau.

Toutefois, depuis cinq ans, elle a commencé à embaucher des femmes à des postes d’ingénieure en construction et lorsqu’elle fait appel à de nouveaux ingénieurs, elle veille à maintenir un équilibre entre les hommes et les femmes.

Le secteur de la construction se distingue aussi par la très grande variabilité des échéances de paiement, qui vont souvent jusqu’à quatre mois. De plus, les prix des matériaux de construction peuvent fluctuer considérablement sur le marché, ce qui a un impact sur le coût des projets qui peuvent durer de deux à trois ans. Sans accès à des lignes de crédit bancaire ou à des ressources internes suffisantes, une entreprise peut peiner à mener à bien un projet.

custom-preview
« Notre facilité de financement d’impact récompense les petites et moyennes entreprises pour le soutien qu’elles apportent aux tranches économiquement défavorisées de la population. »
Michael Steidl

Conseiller principal pour le financement des PME et de l’action en faveur du climat, BEI

Favoriser l’inclusion dans le secteur de la volaille

En ce qui concerne l’agriculture, des pratiques de responsabilité sociale sont peu à peu mises en œuvre pour garantir la compétitivité des produits serbes sur les autres marchés. Même si le pays n’a pas encore aligné sa réglementation du secteur de la volaille sur celle de l’Union européenne, l’entreprise de production d’œufs Animal Commerce adopte déjà les pratiques nécessaires pour répondre aux attentes du marché européen dès que les exportations seront autorisées. L’inclusivité en matière d’emploi fait également partie de ces efforts.

L’entreprise dont les installations sont situées en Voïvodine, une province connue pour son multiculturalisme, offre d’ores et déjà aux femmes les mêmes chances qu’aux hommes au sein de sa communauté locale. Elle tenait toutefois à intensifier ces efforts et à intégrer des pratiques inclusives dans sa stratégie de gestion, ce qu’elle a pu concrétiser grâce à la ligne de crédit incitative d’impact et à l’assistance technique qui l’accompagne.

custom-preview
« Ce qui est nouveau du fait de cette ligne de crédit, c’est la formalisation des processus et des politiques d’inclusion au sein de notre entreprise. »
Aleksandar Lejić

Directeur financier, Animal Commerce

Relancer l’intérêt de la main-d’œuvre pour le secteur textile en difficulté
« Notre industrie requiert une forte intensité de main-d’œuvre et des effectifs importants tant dans la production que dans la vente. C’est pourquoi nous mettons l’accent sur l’amélioration de l’environnement de travail grâce à la formation et à l’éducation continues. »
Dragan Vuletić

Directeur, Jasmil

 

Jasmil, entreprise textile serbe bénéficiaire de cette ligne de crédit, s’est engagée depuis longtemps à soutenir l’emploi des femmes et des personnes en situation de handicap. Étant une grande entreprise, elle a besoin de main d’œuvre dans un large éventail de fonctions, mais attirer et retenir du personnel est un défi particulièrement important pour l’industrie textile, en raison du flux important d’importations d’Extrême-Orient. Compte tenu des conditions actuelles du marché, l’entreprise est consciente de l’importance cruciale d’une main-d’œuvre qualifiée et de la nécessité d’entretenir une étroite collaboration avec celle-ci.

L’entreprise a sollicité le prêt afin de promouvoir davantage l’inclusion des femmes dans tous les aspects de ses activités et d’investir dans ses fonds de roulement, et s’engage à aider à accroître l’emploi des femmes, en particulier dans les communes où sont situées ses usines de production, tout en augmentant le nombre de femmes occupant des postes de direction. »

custom-preview

Nommer des femmes à des postes de direction

 

Uspon Tehnika, une entreprise basée à Čačak, s’est félicitée de la possibilité d’obtenir un financement abordable pour le développement de son activité, tout en favorisant l’emploi. Spécialisée dans l’assemblage d’ordinateurs et la distribution d’équipements techniques, elle promeut une culture d’entreprise familiale au sein de son personnel, qui comprend plus de 100 personnes.

Depuis l’obtention du prêt, l’entreprise a embauché 25 recrues, dont six femmes et 19 personnes de moins de 30 ans. En plus de soutenir l’expansion des entreprises, ces nouvelles ressources financières ont permis l’accès de femmes à des postes de direction. L’entreprise a aussi contribué à améliorer l’emploi et l’inclusion de personnes issues de groupes marginalisés.

custom-preview
« La ligne de crédit nous a donné l’élan supplémentaire nécessaire pour investir dans nos employés et leur proposer divers programmes et formations. »
Vladimir Krstić

Directeur, Uspon Tehnika

Sur le même sujet

15 juin 2023

L’opération de financement d’impact de BEI Monde et Intesa Sanpaolo Banka BiH reçoit le prix « Impact-linked Deal of the Year 2022 » décerné par Uxolo

Avec Intesa Sanpaolo Banka BiH, BEI Monde a reçu aujourd’hui un prix Uxolo prestigieux pour une ligne de crédit innovante en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) ayant un impact social à long terme. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée lors de la conférence 2023 sur le Financement du développement et de l’investissement d’impact d’Uxolo et TXF organisée à Lisbonne. Le jury a sélectionné les lauréats parmi les candidatures du monde entier soumises en 2022, sur la base de leur mérite en matière d’innovation, de leur impact et des solutions pionnières proposées sur les marchés émergents.
Institutional PME Balkans occidentaux Le Comité de direction Bosnie-et-Herzégovine Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international
24 juin 2020

La BEI octroie 30 millions d’EUR à UniCredit Bank Serbia pour améliorer l’impact social de PME serbes

La BEI et UniCredit Bank Srbija A.D. (UCBS) ont signé la première tranche de 15 millions d’EUR (sur un montant total de 30 millions d’EUR) d’un prêt innovant destiné à l’investissement d’impact, afin d’aider les PME et les entreprises de taille intermédiaire à améliorer l’impact social de leurs activités dans des domaines tels que l’égalité des sexes, l’emploi des jeunes et l’inclusion sociale.
Institutional PME Partenaires Résilience économique Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Migrations Serbie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux
30 juin 2022

Serbie : la BEI et UniCredit promeuvent l’emploi et l’entrepreneuriat socialement inclusifs

La Banque européenne d’investissement (BEI) et UniCredit Bank Serbia (UniCredit) ont officiellement lancé une ligne de crédit de 30 millions d’EUR à l’appui de l’emploi, de la formation professionnelle et du maintien sur le marché du travail de personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables. UniCredit rétrocédera, sous forme de prêts, ces fonds à des entreprises serbes s’engageant à améliorer l’impact social de leurs activités et à créer des possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat sur le long terme pour les femmes, les jeunes et les segments de la population confrontés à des barrières plus élevées à l’entrée sur le marché du travail. Des représentants de l’État serbe et de la délégation de l’UE en Serbie ont assisté à la cérémonie de lancement, exprimant leur soutien à ce type d’instruments financiers à vocation sociale.
Institutional Partenaires Résilience économique Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Migrations Serbie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international
Fiche technique
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS
Fiche récapitulative
UCBS IMPACT INCENTIVE LOAN FOR SMES & MID-CAPS
Article sur un sujet connexe
Une facilité pour favoriser l'équité

