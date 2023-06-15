Les difficultés sont particulièrement grandes dans le secteur de la construction en raison des longues heures de travail et des conditions physiques exigeantes. Avec un effectif de plus de 150 personnes, RAS Inženjering, entreprise basée à Belgrade, cherche à remédier à ces problèmes en favorisant les pratiques inclusives.

Dans le passé, l’entreprise avait l’habitude d’embaucher des femmes dans les services administratif, comptable et financier, ainsi que pour les activités en lien avec l’entrepôt et les ressources humaines. Elles exerçaient principalement des fonctions de bureau.

Toutefois, depuis cinq ans, elle a commencé à embaucher des femmes à des postes d’ingénieure en construction et lorsqu’elle fait appel à de nouveaux ingénieurs, elle veille à maintenir un équilibre entre les hommes et les femmes.

Le secteur de la construction se distingue aussi par la très grande variabilité des échéances de paiement, qui vont souvent jusqu’à quatre mois. De plus, les prix des matériaux de construction peuvent fluctuer considérablement sur le marché, ce qui a un impact sur le coût des projets qui peuvent durer de deux à trois ans. Sans accès à des lignes de crédit bancaire ou à des ressources internes suffisantes, une entreprise peut peiner à mener à bien un projet.