Relever les défis ensemble

Le monde est confronté à de multiples crises : invasion de l’Ukraine par la Russie, changements climatiques, extrême pauvreté. Ces défis ne connaissent pas de frontières et requièrent une réponse efficace de l’UE qui favorise de véritables partenariats. BEI Monde, la branche de la BEI spécialisée dans le développement, incarne notre engagement en faveur de sociétés durables et inclusives partout dans le monde.

En savoir plus  
custom-preview

Où nous intervenons

BEI Monde travaille avec des partenaires dans le monde entier : Balkans occidentauxvoisinage oriental et voisinage méridional de l’UE, Afrique subsaharienneAmérique latine et dans les Caraïbes et Asie et dans le Pacifique. Depuis 2021, la plupart de nos opérations sont soutenues par l’IVCDCI – Europe dans le monde, le principal outil de financement de l’Union européenne pour la promotion du développement durable, de la paix et de la stabilité.

Notre impact

Qu’il s’agisse d’améliorer l’accès à l’eau potable ou d’alimenter des maisons en électricité, nous travaillons assidûment pour que nos investissements aient un impact réel sur le terrain. En 2025, nous avons financé des projets hors de l’Union européenne, avec pour résultats estimés :

13 million de personnes

ayant accès à une eau potable plus saine

5 millions de foyers

alimentés en énergies renouvelables

13 millions de personnes

bénéficiant de services de santé de meilleure qualité

À la une

Rapport sur l’impact de BEI Monde

Cette publication explique comment BEI Monde relève les défis d’aujourd’hui et travaille avec des partenaires pour soutenir les objectifs de l’UE en vue de bâtir un monde plus prospère, plus sûr, plus durable et plus équitable.

En savoir plus  

Des histoires du monde entier

Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre travail améliore les conditions de vie dans le monde entier.

  •
    22 janvier 2026

    Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines

    La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.

    Climat Diversité et égalité hommes-femmes Émissions Durabilité Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 25 novembre 2025

    Nadia Calviño dans Empowered Hosted by Meg Ryan

    Empowered Hosted by Meg Ryan est une série télévisée documentaire éducative, acclamée par la critique, qui vise à mettre en lumière certaines des histoires les plus essentielles qui affectent la façon dont les consommateurs mènent leur vie partout dans le monde. La série est diffusée sur des chaînes de télévision publiques aux États-Unis, avec des segments plus courts également présentés sur de grandes chaînes d'information et d’autres consacrées au style de vie.

    La présidente du Groupe BEI, Nadia Calviño, a été invitée en compagnie de Jessica Espinoza, directrice générale de 2X Global, pour expliquer, dans le cadre de la dernière saison de la série « Beyond the Bottom Line: Investing for Impact », comment les investissements pouvaient servir à générer un impact positif. La présidente Calviño parle dans ce segment de la collaboration avec le Défi 2X et, plus largement, au sein de l’écosystème financier pour mobiliser des capitaux à grande échelle en faveur de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles dans le monde.

    Entretiens Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Nadia Calviño Développement - international
  • 21 novembre 2025

    Sur le terrain | Une électricienne ? Oui !

    Plongée dans un secteur dynamique au Brésil, celui de l’énergie. Voyez comment Neoenergia et son programme inédit de formation à l’électricité transforme la vie des femmes.

    Diversité et égalité hommes-femmes Brésil Amérique latine et Caraïbes Développement - international Énergie
  • 18 novembre 2025

    Bâtir des ponts dans un monde divisé

    La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.

    Entretiens Institutional PME Transports Partenariats Partenaires Climat Le Comité de direction Nadia Calviño Brésil Costa Rica Panama Équateur Chili Colombie Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 6 novembre 2025

    Ensemble : maintenons le cap de l’action climatique en Amérique latine

    Les changements climatiques ne connaissent pas de frontières. En 2024, le Groupe BEI a apporté un concours de 1,2 milliard d’euros en faveur de projets en Amérique latine et dans les Caraïbes, les fonds étant affectés dans leur grande majorité à des initiatives visant à atténuer les changements climatiques ou à s’adapter à leurs effets.

    Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement
  • 30 octobre 2025

    Un rêve né de quelques gouttes

    Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique

    Eau PME Climat Économies d’énergie Gestion de l'eau et des eaux usées Énergie solaire Action en faveur du climat Solutions de développement Durabilité Maroc Voisinage méridional Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 16 octobre 2025

    Donner les moyens d’agir aux PME du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord – Comment le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité stimule la croissance et l’innovation

    Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l’épine dorsale de l’économie de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord : elles créent des emplois, font tourner les industries et stimulent l’innovation. Pourtant, nombre de PME peinent à accéder au financement et à soutenir la concurrence à l’échelle mondiale.

    Le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité, élaboré par la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne, aide les PME à surmonter ces obstacles. Grâce à des financements à long terme, des garanties et une assistance technique, ce programme permet aux entreprises de croître, d’adopter des pratiques plus écologiques et de se développer à l’international.

    Découvrez comment le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité change la donne au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie et au-delà – en renforçant les chaînes d’approvisionnement, en soutenant la décarbonation et en accompagnant l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneuses et d’entrepreneurs durables.

    Le moment est-il venu de vous développer ? Découvrez comment ce programme peut accompagner votre entreprise dès aujourd’hui.

    Institutional Commission européenne PME Partenariats Partenaires Mandats et partenariats Jordanie Tunisie Maroc Égypte Voisinage méridional Développement - international
  • 15 octobre 2025

    L’investissement se met au vert

    Grâce au programme de la BEI, des banques de Macédoine du Nord aident les entreprises à investir dans l’action pour le climat

    PME Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Climat Services de conseil Énergies renouvelables Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 2 octobre 2025

    Global partnerships build stronger Zimbabwe economy

    Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe mettent l’accent sur les entreprises privées, piliers de la création d’emploi et de la stabilité des communautés.

    Durabilité sociale Youth Changements climatiques Climat Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Italie Allemagne Danemark Pays-Bas Zimbabwe Royaume-Uni Union européenne Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 21 juillet 2025

    L’ingéniosité financière au service du climat

    La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts

    Banque Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Kenya Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 17 juillet 2025

    BEI Monde – Façonner un monde plus résilient, durable et inclusif

    Découvrez comment BEI Monde favorise l’accès de millions de personnes dans le monde à l’emploi, à une eau potable, à l’électricité et aux services de santé.

    Développement - international

Nos publications

Comprendre le paysage mondial est essentiel pour agir. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.

  • 29 janvier 2026

    Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

    The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 29 janvier 2026

    The EIB Group Operational Plan 2026-2028

    Under the new Group Operational Plan, the EIB Group will pursue an ambitious signature volume of €100 billion in 2026. This financing will target transformative investments in areas such as innovation, competitiveness, and security and defence.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 12 novembre 2025

    Global Emerging Markets Risk Database (GEMs)

    This brochure presents the Global Emerging Markets Risk Database (GEMs), a partnership of 29 major development banks led by the European Investment Bank (EIB) and the International Finance Corporation (IFC).

    Institutional MDBs Partnerships Partners Global development
  • 15 octobre 2025

    Orientation stratégique de BEI Monde

    L’orientation stratégique constitue une nouvelle boussole pour les investissements de BEI Monde à l’extérieur de l’Union européenne et vise à renforcer la contribution du Groupe BEI à la position de l’Europe dans un monde en mutation.

    Développement - international
  • 30 juin 2025

    Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2024-2025

    Découvrez comment la BEI contribue à un monde plus résilient, durable et inclusif grâce au soutien qu’elle apporte aux pays en dehors de l’Union européenne.

    Aménagement urbain Durabilité sociale PME Fragility and conflict Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
  • 28 avril 2025

    Groupe Banque européenne d’investissement – Évaluation – Rapport d’activité 2024 et programme de travail pour 2025-2027

    Ce rapport annuel décrit les 11 évaluations menées par la fonction d’évaluation indépendante de la BEI en 2024 et présente son programme pour 2025-2027.

    Développement - international Climat et environnement
  • 30 janvier 2025

    Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI

    Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.

    Cybersécurité Foresterie Bioéconomie Environnement Climat Numérique et télécoms Technologies Action en faveur du climat Investissement Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Développement - international Union des marchés des capitaux Sécurité et défence Climat et environnement Énergie
  • 7 novembre 2024

    La finance en Afrique

    Le neuvième rapport annuel consacré à la finance en Afrique montre que les conditions financières s’améliorent sur le continent, mais que l’accès au financement demeure un obstacle majeur au développement économique.

    Technologie financière Institutional Banque Financial institutions Partenaires Climat Numérique et télécoms Financement pour le climat Instruments financiers Finance Afrique subsaharienne Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement
  • 5 novembre 2024

    Constructing Education: Building for impact

    A new framework seeks to connect new investments in schools with the pedagogical goals of educators.

    Infrastructure Education and training Global development Social infrastructure
Pour rester informé(e)

Inscrivez-vous au bulletin d’information de BEI Monde pour recevoir une sélection bimensuelle des meilleurs contenus :

  • Informations et blogs sur nos derniers projets dans le monde
  • Podcasts et vidéos sur des sujets faisant l’actualité de BEI Monde
  • Dernières évolutions de nos initiatives phares

