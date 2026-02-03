Notre impact
Qu’il s’agisse d’améliorer l’accès à l’eau potable ou d’alimenter des maisons en électricité, nous travaillons assidûment pour que nos investissements aient un impact réel sur le terrain. En 2025, nous avons financé des projets hors de l’Union européenne, avec pour résultats estimés :
13 million de personnes
ayant accès à une eau potable plus saine
5 millions de foyers
alimentés en énergies renouvelables
13 millions de personnes
bénéficiant de services de santé de meilleure qualité
Des histoires du monde entier
Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre travail améliore les conditions de vie dans le monde entier.
Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines
La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.
Nadia Calviño dans Empowered Hosted by Meg Ryan
Empowered Hosted by Meg Ryan est une série télévisée documentaire éducative, acclamée par la critique, qui vise à mettre en lumière certaines des histoires les plus essentielles qui affectent la façon dont les consommateurs mènent leur vie partout dans le monde. La série est diffusée sur des chaînes de télévision publiques aux États-Unis, avec des segments plus courts également présentés sur de grandes chaînes d'information et d’autres consacrées au style de vie.
La présidente du Groupe BEI, Nadia Calviño, a été invitée en compagnie de Jessica Espinoza, directrice générale de 2X Global, pour expliquer, dans le cadre de la dernière saison de la série « Beyond the Bottom Line: Investing for Impact », comment les investissements pouvaient servir à générer un impact positif. La présidente Calviño parle dans ce segment de la collaboration avec le Défi 2X et, plus largement, au sein de l’écosystème financier pour mobiliser des capitaux à grande échelle en faveur de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles dans le monde.
Sur le terrain | Une électricienne ? Oui !
Plongée dans un secteur dynamique au Brésil, celui de l’énergie. Voyez comment Neoenergia et son programme inédit de formation à l’électricité transforme la vie des femmes.
Bâtir des ponts dans un monde divisé
La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.
Ensemble : maintenons le cap de l’action climatique en Amérique latine
Les changements climatiques ne connaissent pas de frontières. En 2024, le Groupe BEI a apporté un concours de 1,2 milliard d’euros en faveur de projets en Amérique latine et dans les Caraïbes, les fonds étant affectés dans leur grande majorité à des initiatives visant à atténuer les changements climatiques ou à s’adapter à leurs effets.
Un rêve né de quelques gouttes
Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique
Donner les moyens d’agir aux PME du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord – Comment le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité stimule la croissance et l’innovation
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l’épine dorsale de l’économie de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord : elles créent des emplois, font tourner les industries et stimulent l’innovation. Pourtant, nombre de PME peinent à accéder au financement et à soutenir la concurrence à l’échelle mondiale.
Le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité, élaboré par la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne, aide les PME à surmonter ces obstacles. Grâce à des financements à long terme, des garanties et une assistance technique, ce programme permet aux entreprises de croître, d’adopter des pratiques plus écologiques et de se développer à l’international.
Découvrez comment le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité change la donne au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie et au-delà – en renforçant les chaînes d’approvisionnement, en soutenant la décarbonation et en accompagnant l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneuses et d’entrepreneurs durables.
Le moment est-il venu de vous développer ? Découvrez comment ce programme peut accompagner votre entreprise dès aujourd’hui.
L’investissement se met au vert
Grâce au programme de la BEI, des banques de Macédoine du Nord aident les entreprises à investir dans l’action pour le climat
Global partnerships build stronger Zimbabwe economy
Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe mettent l’accent sur les entreprises privées, piliers de la création d’emploi et de la stabilité des communautés.
Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts
Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles
L’ingéniosité financière au service du climat
La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts
BEI Monde – Façonner un monde plus résilient, durable et inclusif
Découvrez comment BEI Monde favorise l’accès de millions de personnes dans le monde à l’emploi, à une eau potable, à l’électricité et aux services de santé.
Nos publications
Comprendre le paysage mondial est essentiel pour agir. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.
Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025
The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.
The EIB Group Operational Plan 2026-2028
Under the new Group Operational Plan, the EIB Group will pursue an ambitious signature volume of €100 billion in 2026. This financing will target transformative investments in areas such as innovation, competitiveness, and security and defence.
Global Emerging Markets Risk Database (GEMs)
This brochure presents the Global Emerging Markets Risk Database (GEMs), a partnership of 29 major development banks led by the European Investment Bank (EIB) and the International Finance Corporation (IFC).
Orientation stratégique de BEI Monde
L’orientation stratégique constitue une nouvelle boussole pour les investissements de BEI Monde à l’extérieur de l’Union européenne et vise à renforcer la contribution du Groupe BEI à la position de l’Europe dans un monde en mutation.
Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2024-2025
Découvrez comment la BEI contribue à un monde plus résilient, durable et inclusif grâce au soutien qu’elle apporte aux pays en dehors de l’Union européenne.
Groupe Banque européenne d’investissement – Évaluation – Rapport d’activité 2024 et programme de travail pour 2025-2027
Ce rapport annuel décrit les 11 évaluations menées par la fonction d’évaluation indépendante de la BEI en 2024 et présente son programme pour 2025-2027.
Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI
Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.
La finance en Afrique
Le neuvième rapport annuel consacré à la finance en Afrique montre que les conditions financières s’améliorent sur le continent, mais que l’accès au financement demeure un obstacle majeur au développement économique.
Constructing Education: Building for impact
A new framework seeks to connect new investments in schools with the pedagogical goals of educators.
