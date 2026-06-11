La conformité fait partie intégrante de l'approche déontologique et professionnelle de la Banque et de la manière dont elle mène ses activités.

La fonction de conformité de la BEI promeut, en toute indépendance, les normes d'intégrité les plus strictes et veille à ce qu'elles soient appliquées à toutes les activités de la Banque, comme le souligne la charte d'intégrité et de conformité de la Banque.

En plus de combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la fonction de conformité appuie fermement la mise en place d'une culture de l'entreprise fondée sur des valeurs déontologiques et sur une moralité professionnelle, tout en veillant à une gestion et une supervision efficaces des risques non financiers tels que les risques opérationnels, les risques liés aux technologies de l'information et de la communication et à la conformité de manière générale, ou les risques de conduite et de réputation.