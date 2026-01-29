Pourquoi devenir partenaire ?

Les partenariats entre les donateurs et la BEI permettent de relever main dans la main les défis mondiaux et d'opérer un changement durable dans les pays en développement. Ces partenariats contribuent à combler les déficits de financement et à faire en sorte que les projets pour lesquels les investissements ne sont pas suffisants reçoivent une aide complémentaire. Ensemble, nous pouvons débloquer des projets qui se traduisent par d’importantes retombées socio-économiques et touchent les personnes et les localités qui ont le plus besoin d’assistance.

Découvrez les partenariats avec les donateurs