Pourquoi devenir partenaire ?
Les partenariats entre les donateurs et la BEI permettent de relever main dans la main les défis mondiaux et d'opérer un changement durable dans les pays en développement. Ces partenariats contribuent à combler les déficits de financement et à faire en sorte que les projets pour lesquels les investissements ne sont pas suffisants reçoivent une aide complémentaire. Ensemble, nous pouvons débloquer des projets qui se traduisent par d’importantes retombées socio-économiques et touchent les personnes et les localités qui ont le plus besoin d’assistance.
Avec qui et comment travaille la BEI ?
Les contributions des donateurs alimentent des fonds fiduciaires gérés par la BEI. Découvrez qui sont les donateurs de la BEI et ce qu’ils financent.
Les partenariats avec les donateurs en bref
2,83 Mrd EUR
DE FONDS LEVÉS AU TOTAL
1,75 milliards d'EUR
DE FINANCEMENTS APPROUVÉS AU TOTAL
538
OPÉRATIONS
57,82 Mrd EUR
TOTAL DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS, dont 13,86 milliards d’euros sous forme de prêts de la BEI
Les fonds fiduciaires en action
La publication présente une vue d’ensemble actualisée de notre gamme de fonds fiduciaires et décrit la collaboration que nous entretenons avec nos partenaires.
Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2023-2024
Couvrant les activités de BEI Monde en 2023, ce rapport annuel est axé sur leur impact et expose comment la Banque renforce son efficacité.
European Investment Bank Donors in Action 2019
Sustained partnerships between international Donors and the EIB are improving people’s lives, contributing to the UN Sustainable Development Goals and advancing the international development objectives of the European Union.
