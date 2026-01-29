Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Partenariats avec les donateurs

Collaborer pour un avenir meilleur

Pourquoi devenir partenaire ?

Les partenariats entre les donateurs et la BEI permettent de relever main dans la main les défis mondiaux et d'opérer un changement durable dans les pays en développement. Ces partenariats contribuent à combler les déficits de financement et à faire en sorte que les projets pour lesquels les investissements ne sont pas suffisants reçoivent une aide complémentaire. Ensemble, nous pouvons débloquer des projets qui se traduisent par d’importantes retombées socio-économiques et touchent les personnes et les localités qui ont le plus besoin d’assistance.

Découvrez les partenariats avec les donateurs  

Avec qui et comment travaille la BEI ?

Les contributions des donateurs alimentent des fonds fiduciaires gérés par la BEI. Découvrez qui sont les donateurs de la BEI et ce qu’ils financent.

Les donateurs de la BEI

 

Vue d’ensemble  

Nos fonds fiduciaires

Vue d’ensemble  

Les partenariats avec les donateurs en bref

2,83 Mrd EUR

DE FONDS LEVÉS AU TOTAL

1,75 milliards d'EUR

DE FINANCEMENTS APPROUVÉS AU TOTAL

538

OPÉRATIONS

57,82 Mrd EUR

TOTAL DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS, dont 13,86 milliards d’euros sous forme de prêts de la BEI

Instruments financés par les donateurs

La BEI a recours à toute une gamme d’instruments financiers pour soutenir les opérations financées par ses donateurs. Subventions à l'investissement, assistance technique, bonifications d'intérêts et financement d’impact ne représentent que quelques-uns des outils à sa disposition. Ces instruments améliorent la préparation des projets et contribuent à mobiliser des financements provenant d’institutions financières partenaires et du secteur privé.

En savoir plus  

Pour en savoir plus

30 juillet 2025

Les fonds fiduciaires en action

La publication présente une vue d’ensemble actualisée de notre gamme de fonds fiduciaires et décrit la collaboration que nous entretenons avec nos partenaires.

Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement
13 juin 2024

Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2023-2024

Couvrant les activités de BEI Monde en 2023, ce rapport annuel est axé sur leur impact et expose comment la Banque renforce son efficacité.

Aménagement urbain Durabilité sociale PME Fragility and conflict Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
14 novembre 2018

European Investment Bank Donors in Action 2019

Sustained partnerships between international Donors and the EIB are improving people’s lives, contributing to the UN Sustainable Development Goals and advancing the international development objectives of the European Union.

South Africa Sub-Saharan Africa Asia and the Pacific Latin America and the Caribbean Southern Neighbourhood

Sélection de récits

Récits récents sur les projets de la BEI situés en dehors de l’UE

  •
    2 février 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 janvier 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 19 janvier 2026

    Megafactory takes on global satellite industry

    Une méga-usine belge mise sur la production de masse pour révolutionner l’industrie mondiale des satellites.

    Satellites Numérique et télécoms Technologies Espace Belgique Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence
  • 13 janvier 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.

    Infrastructures Aménagement urbain Économies d’énergie Efficacité énergétique Des logements abordables et durables Tchéquie Union européenne Infrastructures sociales Des logements abordables et durables Énergie
  • 8 janvier 2026

    Mettre le CO2 sous clé

    Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone

    Environnement Climat Services de conseil Décarbonation Émissions Fonds pour l’innovation Grèce Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 8 janvier 2026

    La titrisation, synonyme de croissance pour une entrepreneuse néerlandaise

    La plus grande titrisation synthétique réalisée aux Pays-Bas stimule les prêts d’ABN AMRO aux PME. Voici comment elle profite à une jeune entrepreneuse.

    PME Pays-Bas Union européenne Union des marchés des capitaux
  • 18 décembre 2025

    ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI

    Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.

    Emploi Eau Institutional Assainissement Climat Services de conseil Économies d’énergie Politiques de la BEI Gestion de l'eau et des eaux usées Action en faveur du climat Durabilité Espagne Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 11 décembre 2025

    Une obligation pour soutenir les pharmaciennes en Espagne

    Le premier financement intermédié axé sur les entrepreneuses dans l’UE soutient les pharmaciennes et les pharmacies employant principalement des femmes en Espagne.

    Emploi Institutional PME Santé et sciences de la vie Politiques de la BEI Diversité et égalité hommes-femmes Finance Espagne Union européenne Union des marchés des capitaux Infrastructures sociales
  • 27 novembre 2025

    L’innovation qui protège nos communications par satellite contre le brouillage ennemi

    Le pionnier français de la photonique Cailabs révolutionne les communications entre la Terre et l’espace grâce au laser.

    Capital-risque et capital-investissement Satellites Numérique et télécoms Venture debt Télécommunication Technologies InvestEU Espace France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence
  • 20 novembre 2025

    Le métro de Bucarest se modernise à nouveau

    Avec l’aide des services de conseil de la BEI, la capitale de la Roumanie modernise son métro : sécurité, connectivité et durabilité pour des millions d’usagers.

    Infrastructures Aménagement urbain Transports Jaspers Climat Services de conseil Instruments financiers Roumanie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale