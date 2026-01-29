Égalité entre les sexes et autonomisation économique des femmes

L’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des valeurs fondatrices de l’Union européenne et un élément clé des objectifs de développement durable. En tant que bras financier de l’UE, nous nous engageons à réaliser des projets qui profitent à toutes les collectivités sur un pied d’égalité. Notre devoir est de veiller à ce que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes conditions d’accès à nos projets.
Les normes associées au genre empêchent les femmes de réaliser pleinement leur potentiel. Nous voulons donner aux femmes le pouvoir d’agir en reconnaissant leurs qualités de dirigeantes et en mettant des outils financiers à leur disposition.
Nous nous engageons à soutenir des projets et des investissements qui donnent aux femmes du monde entier le pouvoir d’agir, conformément à notre plan d’action pour l’égalité entre les sexes. La Feuille de route de la banque du climat pour la période 2021-2025 nous engage à investir de manière stratégique dans des projets qui favorisent à la fois la durabilité environnementale, la transition écologique et l’égalité entre les sexes.
La BEI a été la première banque multilatérale de développement à adopter officiellement les critères du Défi 2X, qui promeut les investissements sexospécifiques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Nous avons également contribué à la création de 2X Global, une organisation qui rassemble des investisseurs et des intermédiaires afin de promouvoir l’investissement sexospécifique dans les économies développées et émergentes.
L’enquête de la BEI sur l’investissement et l’enquête sur les entreprises menée par la BEI, la BERD et le Groupe de la Banque mondiale, en particulier, montrent que le soutien apporté aux entreprises dirigées par des femmes peut avoir des incidences économiques, sociales et environnementales positives. En soutenant ces entreprises, nous pouvons accroître la participation des femmes au marché du travail et réduire les risques de pauvreté.
La Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat définit la mise à disposition de financements climatiques qui intègrent la dimension du genre comme un domaine d’action prioritaire pour la BEI. La Banque s’engage à investir plus stratégiquement dans des projets qui appuient à la fois la transition écologique, la durabilité environnementale et l’égalité entre les sexes.
Nous investissons dans des projets qui permettent aux femmes de s’attaquer activement aux effets des changements climatiques, notamment en appuyant des entrepreneuses et des fonds en faveur du climat dirigés par des femmes. Nous veillons à ce que les femmes aient accès à des infrastructures et des services à faible intensité de carbone tout en nous attaquant aux inégalités entre les sexes, qui sont profondément enracinées. En outre, la BEI aide ses clients à fixer des objectifs en ce qui concerne les possibilités d’emploi et d’accès aux postes de direction pour les femmes dans le cadre de leurs projets en matière de climat au moyen de conseils et d’une assistance technique.
We have also adopted a set of Environmental and Social standards to notably address inequalities and other factors contributing to vulnerability, marginalisation and/or discrimination in an EIB project. Standard 7 promotes gender equality as a basic human right crucial for sustainable development by outlining the promoter’s responsibilities for assessing, managing and monitoring project impacts, risks and opportunities related to vulnerable persons/groups.
Nous nous sommes associés à British International Investment (BII), l’institution de financement du développement du Royaume-Uni, et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour diriger le groupe de travail 2X Climate Finance, une initiative au sein de 2X Global. L’objectif était de soutenir l’action climatique au moyen d’investissements tenant compte de la dimension du genre. En 2021, nous avons lancé une boîte à outils intitulée le Guide pour un financement climatique intégrant la dimension du genre (2X) dans le cadre de la COP 26 pour aider à identifier les possibilités d’investissement qui œuvrent à la fois en faveur de l’égalité entre les sexes et à l’appui des objectifs climatiques.
La BEI modifie la façon dont l’infrastructure est planifiée et fournie en veillant à ce que la conception réponde aux besoins des femmes et des hommes sur un pied d’égalité. Ce faisant, elle aide à créer des emplois et à augmenter les revenus des femmes, ce qui se traduit par des économies locales plus stables.
Les femmes restent particulièrement sous-représentées dans le secteur des transports, ce qui met en évidence la nécessité d’une action ciblée. Un nouveau rapport passe en revue les différents obstacles et les moyens de combler l’écart entre les femmes et les hommes.
Afin d’appuyer la stratégie du Groupe BEI en matière d’égalité hommes-femmes, nous avons lancé une Initiative de conseil sur les questions sociales et de genre. Cette initiative garantit que les nouveaux projets d’infrastructures profitent aux femmes et rendent les infrastructures urbaines accessibles à l’ensemble de la population.
Impact du Groupe BEI en 2025
3 milliards d’euros
à l’appui de l’autonomisation économique des femmes et l’égalité de genre dans des secteurs clés
104 opérations
financées pour promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation économique des femmes
Notre stratégie
Le Groupe BEI a adopté une stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes, ainsi qu’un plan d’action en matière d’égalité entre les sexes. La Banque vise à intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes, dans le modèle économique de la BEI.
La stratégie s’applique aux activités de la BEI dans le monde et se concentre sur trois domaines d’action thématiques
Coup de projecteur
-
Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines
La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.
-
Une obligation pour soutenir les pharmaciennes en Espagne
Le premier financement intermédié axé sur les entrepreneuses dans l’UE soutient les pharmaciennes et les pharmacies employant principalement des femmes en Espagne.
-
Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts
Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles
-
Bologne : une pionnière de l’urbanisme inclusif
Découvrez comment Bologne repense l’urbanisme grâce à la dimension de genre, à des infrastructures inclusives et à des objectifs de développement durable
-
Réduction des disparités entre les femmes et les hommes : pourquoi il est payant de financer l’égalité
L’Europe doit exploiter tous ses talents pour placer les femmes sur un pied d’égalité.
-
Banque et éthique ne sont pas incompatibles
Une « banque éthique » soutient des entreprises dirigées par des femmes, des projets dans des régions pauvres et des réfugiés dans toute l’Italie
-
Un avenir fait de diversité
En Mauritanie, une banque locale propose des prêts afin d’améliorer les perspectives d’entrepreneuriat et d’emploi pour les femmes et les jeunes
-
Une facilité pour favoriser l’équité
Un crédit innovant destiné aux PME soutient l’emploi des femmes, des jeunes et d’autres groupes sociaux vulnérables en Serbie
-
Semer les graines de la croissance locale
BEI Monde investit dans les entreprises de femmes au Kenya afin qu’elles puissent résister aux chocs économiques et se développer