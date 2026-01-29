Égalité entre les sexes et autonomisation économique des femmes

L’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des valeurs fondatrices de l’Union européenne et un élément clé des objectifs de développement durable. En tant que bras financier de l’UE, nous nous engageons à réaliser des projets qui profitent à toutes les collectivités sur un pied d’égalité. Notre devoir est de veiller à ce que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes conditions d’accès à nos projets.

Les normes associées au genre empêchent les femmes de réaliser pleinement leur potentiel. Nous voulons donner aux femmes le pouvoir d’agir en reconnaissant leurs qualités de dirigeantes et en mettant des outils financiers à leur disposition.

Nous nous engageons à soutenir des projets et des investissements qui donnent aux femmes du monde entier le pouvoir d’agir, conformément à notre plan d’action pour l’égalité entre les sexes. La Feuille de route de la banque du climat pour la période 2021-2025 nous engage à investir de manière stratégique dans des projets qui favorisent à la fois la durabilité environnementale, la transition écologique et l’égalité entre les sexes.

La BEI a été la première banque multilatérale de développement à adopter officiellement les critères du Défi 2X, qui promeut les investissements sexospécifiques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Nous avons également contribué à la création de 2X Global, une organisation qui rassemble des investisseurs et des intermédiaires afin de promouvoir l’investissement sexospécifique dans les économies développées et émergentes.