Égalité entre les sexes et autonomisation économique des femmes

Au moyen de ses opérations, la BEI promeut l’égalité entre les sexes et l’autonomisation économique des femmes et œuvre en faveur d’un monde durable et équitable.

L’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des valeurs fondatrices de l’Union européenne et un élément clé des objectifs de développement durable. En tant que bras financier de l’UE, nous nous engageons à réaliser des projets qui profitent à toutes les collectivités sur un pied d’égalité. Notre devoir est de veiller à ce que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes conditions d’accès à nos projets.

Les normes associées au genre empêchent les femmes de réaliser pleinement leur potentiel. Nous voulons donner aux femmes le pouvoir d’agir en reconnaissant leurs qualités de dirigeantes et en mettant des outils financiers à leur disposition.

Nous nous engageons à soutenir des projets et des investissements qui donnent aux femmes du monde entier le pouvoir d’agir, conformément à notre plan d’action pour l’égalité entre les sexes. La Feuille de route de la banque du climat pour la période 2021-2025 nous engage à investir de manière stratégique dans des projets qui favorisent à la fois la durabilité environnementale, la transition écologique et l’égalité entre les sexes.

La BEI a été la première banque multilatérale de développement à adopter officiellement les critères du Défi 2X, qui promeut les investissements sexospécifiques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Nous avons également contribué à la création de 2X Global, une organisation qui rassemble des investisseurs et des intermédiaires afin de promouvoir l’investissement sexospécifique dans les économies développées et émergentes.

Des entreprises dirigées par des femmes

L’enquête de la BEI sur l’investissement et l’enquête sur les entreprises menée par la BEI, la BERD et le Groupe de la Banque mondiale, en particulier, montrent que le soutien apporté aux entreprises dirigées par des femmes peut avoir des incidences économiques, sociales et environnementales positives. En soutenant ces entreprises, nous pouvons accroître la participation des femmes au marché du travail et réduire les risques de pauvreté. 

Pour en savoir plus sur les recherches de la BEI  

Appuyer l’action climatique en tenant compte de la dimension du genre

La Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat définit la mise à disposition de financements climatiques qui intègrent la dimension du genre comme un domaine d’action prioritaire pour la BEI. La Banque s’engage à investir plus stratégiquement dans des projets qui appuient à la fois la transition écologique, la durabilité environnementale et l’égalité entre les sexes.

Nous investissons dans des projets qui permettent aux femmes de s’attaquer activement aux effets des changements climatiques, notamment en appuyant des entrepreneuses et des fonds en faveur du climat dirigés par des femmes. Nous veillons à ce que les femmes aient accès à des infrastructures et des services à faible intensité de carbone tout en nous attaquant aux inégalités entre les sexes, qui sont profondément enracinées. En outre, la BEI aide ses clients à fixer des objectifs en ce qui concerne les possibilités d’emploi et d’accès aux postes de direction pour les femmes dans le cadre de leurs projets en matière de climat au moyen de conseils et d’une assistance technique.

We have also adopted a set of Environmental and Social standards to notably address inequalities and other factors contributing to vulnerability, marginalisation and/or discrimination in an EIB project. Standard 7 promotes gender equality as a basic human right crucial for sustainable development by outlining the promoter’s responsibilities for assessing, managing and monitoring project impacts, risks and opportunities related to vulnerable persons/groups.

Nous nous sommes associés à British International Investment (BII), l’institution de financement du développement du Royaume-Uni, et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour diriger le groupe de travail 2X Climate Finance, une initiative au sein de 2X Global. L’objectif était de soutenir l’action climatique au moyen d’investissements tenant compte de la dimension du genre. En 2021, nous avons lancé une boîte à outils intitulée le Guide pour un financement climatique intégrant la dimension du genre (2X) dans le cadre de la COP 26 pour aider à identifier les possibilités d’investissement qui œuvrent à la fois en faveur de l’égalité entre les sexes et à l’appui des objectifs climatiques.

Concevoir des infrastructures en tenant compte des besoins des femmes

La BEI modifie la façon dont l’infrastructure est planifiée et fournie en veillant à ce que la conception réponde aux besoins des femmes et des hommes sur un pied d’égalité. Ce faisant, elle aide à créer des emplois et à augmenter les revenus des femmes, ce qui se traduit par des économies locales plus stables.

Les femmes restent particulièrement sous-représentées dans le secteur des transports, ce qui met en évidence la nécessité d’une action ciblée. Un nouveau rapport passe en revue les différents obstacles et les moyens de combler l’écart entre les femmes et les hommes.

Afin d’appuyer la stratégie du Groupe BEI en matière d’égalité hommes-femmes, nous avons lancé une Initiative de conseil sur les questions sociales et de genre. Cette initiative garantit que les nouveaux projets d’infrastructures profitent aux femmes et rendent les infrastructures urbaines accessibles à l’ensemble de la population.

Télécharger le Tour d’horizon sur l’égalité entre les sexes  

Impact du Groupe BEI en 2025

3 milliards d’euros

à l’appui de l’autonomisation économique des femmes et l’égalité de genre dans des secteurs clés

104 opérations

financées pour promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation économique des femmes

Notre stratégie

Le Groupe BEI a adopté une stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes, ainsi qu’un plan d’action en matière d’égalité entre les sexes. La Banque vise à intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes, dans le modèle économique de la BEI.

 

La stratégie s’applique aux activités de la BEI dans le monde et se concentre sur trois domaines d’action thématiques
Protection Impact Investissement

Protection : nous élaborons des procédures et des outils pour faire respecter les droits des filles et des femmes. Nous y parvenons en recensant et en atténuant les risques liés au genre, comme la violence et le harcèlement.

La sécurité des femmes est également une question cruciale pour les grands projets d’infrastructures, comme le métro de Bangalore. Construit en ayant à l’esprit les besoins des femmes, ce métro réserve deux voitures aux passagères sur chacune de ses rames, ce qui est primordial quand la ligne est bondée.

Découvrez les meilleures pratiques en matière d’égalité entre les sexes dans les transports publics  
custom-preview
custom-preview

Impact : nous analysons nos choix d’investissement en adoptant une perspective sexospécifique et nous aidons les clients à concevoir des projets intégrant la dimension du genre. Nous soutenons des projets faisant intervenir des services et des produits qui contribuent à l’égalité entre les sexes et à l’élargissement des possibilités offertes aux femmes.

Les routes sont essentielles pour créer de la croissance pour les sociétés. L’Union européenne et la BEI ont aidé l’État laotien à procéder à la réfection de 1 400 km de routes non asphaltées dans six provinces du pays.

Grâce à ce projet, les femmes peuvent désormais se rendre en toute sécurité d’un lieu à un autre.

Découvrir notre série « Une chance de changement »  

Investissement : nous appuyons des projets qui soutiennent les femmes. Nous y parvenons en finançant des entrepreneuses et en donnant la priorité aux entreprises dirigées par des femmes, créant ainsi des emplois de qualité pour des femmes et améliorant leur accès aux capitaux et au crédit. Nous offrons également à notre clientèle une assistance technique et d’autres mesures incitatives qui renforcent l’égalité entre les femmes et les hommes.

Nous appuyons des fonds comme Alitheia IDF, qui investit dans des petites et moyennes entreprises dirigées par des équipes mixtes dont elle soutient le développement afin de générer de solides rendements financiers et un impact social tangible en Afrique.

Lire le récit  

Réseau Women Climate Leaders (Cheffes de file de l’action climatique)

Dans le monde entier, les femmes subissent de manière disproportionnée les répercussions des changements climatiques. Le Groupe BEI a créé le réseau des cheffes de file de l’action en faveur du climat (Women Climate Leaders Network) afin de tirer parti du rôle moteur que jouent les femmes dans les domaines de l'action climatique, de l'environnement et de la durabilité.

Il rassemble des femmes dirigeantes du secteur privé européen qui ont fait preuve d’un dynamisme exceptionnel en matière d’action climatique.

En savoir plus sur le réseau  

Prix « Women’s Solutions Reporting »

La BEI soutient, en partenariat avec One World Media, le prix « Women’s Solutions Reporting », qui récompense l’excellence dans la couverture médiatique de sujets présentant des solutions mises en œuvre par et pour les femmes dans l’hémisphère sud.

Ce prix met à l’honneur des récits inspirants consacrés à des filles et des femmes qui sont parvenues à surmonter les difficultés auxquelles elles, et la société en général, sont confrontées.

En savoir plus  

Le Défi 2X

Les petites entreprises détenues par des femmes sont confrontées à un important déficit d’accès au crédit malgré des taux de prêts non productifs inférieurs à ceux des entreprises détenues par des hommes. Combler les inégalités entre les sexes représente un débouché économique important qui pourrait stimuler considérablement le PIB mondial. Le Défi 2X appelle les institutions de financement du développement des pays du G7 et d’autres à soutenir collectivement l’autonomisation économique des femmes dans les pays en développement.

Nous sommes la première banque multilatérale de développement à avoir adopté les critères du Défi 2X, une référence mondiale en matière d’égalité entre les sexes, et nous avons également contribué à la création de 2X Global, une organisation mondiale de développement sur le terrain axée sur la dimension du genre qui compte parmi ses membres des investisseurs.

La présidente du Groupe BEI, Nadia Calviño, et la PDG de 2X Global, Jessica Espinoza, parlent de la collaboration entre leurs organisations respectives et, plus largement, au sein de l’écosystème financier pour mobiliser des capitaux à grande échelle en faveur de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles dans le monde, dans le cadre du documentaire Empowered with Meg Ryan.

En savoir plus  
custom-preview
Getty Images

African Women Rising Initiative

L’African Women Rising Initiative est un programme d’assistance technique pour l’autonomisation des femmes africaines, se montant à 2 millions d’euros, qui soutient des services financiers adaptés aux besoins des entrepreneuses en Côte d’Ivoire, au Rwanda, au Sénégal et en Ouganda.

Télécharger la fiche d’information  

Coup de projecteur

  • 22 janvier 2026

    Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines

    La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.

    Climat Diversité et égalité hommes-femmes Émissions Durabilité Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 11 décembre 2025

    Une obligation pour soutenir les pharmaciennes en Espagne

    Le premier financement intermédié axé sur les entrepreneuses dans l’UE soutient les pharmaciennes et les pharmacies employant principalement des femmes en Espagne.

    Emploi Institutional PME Santé et sciences de la vie Politiques de la BEI Diversité et égalité hommes-femmes Finance Espagne Union européenne Union des marchés des capitaux Infrastructures sociales
  • 24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 5 juin 2025

    Bologne : une pionnière de l’urbanisme inclusif

    Découvrez comment Bologne repense l’urbanisme grâce à la dimension de genre, à des infrastructures inclusives et à des objectifs de développement durable

    Infrastructures Aménagement urbain InvestEU Advisory Hub Services de conseil InvestEU Diversité et égalité hommes-femmes Italie Union européenne Infrastructures sociales
  • 8 mars 2025

    Réduction des disparités entre les femmes et les hommes : pourquoi il est payant de financer l’égalité

    L’Europe doit exploiter tous ses talents pour placer les femmes sur un pied d’égalité.

    Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Nadia Calviño Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Infrastructures sociales
  • 27 novembre 2024

    Banque et éthique ne sont pas incompatibles

    Une « banque éthique » soutient des entreprises dirigées par des femmes, des projets dans des régions pauvres et des réfugiés dans toute l’Italie

    Durabilité sociale PME Diversité et égalité hommes-femmes Réfugiés Migrations Italie Union européenne Cohésion sociale et territoriale
  • 25 octobre 2024

    Un avenir fait de diversité

    En Mauritanie, une banque locale propose des prêts afin d’améliorer les perspectives d’entrepreneuriat et d’emploi pour les femmes et les jeunes

    Durabilité sociale Youth Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Mauritanie Afrique subsaharienne
  • 22 octobre 2024

    Une facilité pour favoriser l’équité

    Un crédit innovant destiné aux PME soutient l’emploi des femmes, des jeunes et d’autres groupes sociaux vulnérables en Serbie

    Institutional Durabilité sociale PME Partenaires Résilience économique Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Serbie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux
  • 1 octobre 2024

    Semer les graines de la croissance locale

    BEI Monde investit dans les entreprises de femmes au Kenya afin qu’elles puissent résister aux chocs économiques et se développer

    Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Kenya Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement

