Prêts intermédiés pour les PME, les entreprises de taille intermédiaire et d’autres priorités

Quatre avantages clés
Voici les principaux avantages de nos prêts intermédiés pour les PME, les entreprises de taille intermédiaire et d’autres objectifs
Tarification attrayante
Une tarification attrayante, reflétant les conditions de financement avantageuses dont bénéficie la BEI sur le marché.
Longues durées
Nos conditions de financement tiennent compte de la durée de vie économique de chaque projet.
Effet de signal
Les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide à attirer de nouveaux investisseurs.
Financement des petites entreprises
Dans le cadre de nos prêts intermédiés, nos partenaires mettent à la disposition des petites et moyennes entreprises des financements d’un montant maximal de 12,5 millions d’EUR.
Admissibilité
Découvrez si vous pouvez bénéficier d’un soutien financier
En fonction des critères convenus avec un intermédiaire donné, les bénéficiaires finals suivants sont admissibles :
- Microentreprises
- PME et ETI
- Grandes entreprises
- Agences, administrations, institutions publiques et ministères nationaux
- Collectivités régionales ou locales
Les prêts intermédiés servent à financer de petits investissements par :
- des EPME et ETI concernant des actifs corporels et incorporels, notamment l’acquisition ou la rénovation d’installations, le fonds de roulement à long terme, etc.
- des collectivités locales, entités du secteur public ou promoteurs privés, quelle que soit leur taille, concernant des projets promouvant au moins l’une des priorities de la BEI.
- Prêts intermédiés : découvrez comment la BEI et ses partenaires peuvent vous aider à démarrer ou à développer votre activité
- Apprenez-en davantage sur le financements du FEI destinés aux PME
En tant qu’institution financière intermédiaire :
- Banques commerciales
- Sociétés de crédit-bail
- Banques et institutions nationales de promotion économique
Les prêts intermédiés servent à financer de petits investissements par :
- des PME et ETI, concernant des actifs corporels et incorporels, notamment l’acquisition ou la rénovation d’installations, le fonds de roulement à long terme, etc.
- des collectivités locales, entités du secteur public ou promoteurs privés, quelle que soit leur taille, concernant des projets promouvant au moins l’une des priorités de la BEI.
Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’un soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers
- Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire
- Prêt pour d’autres priorités
- Microfinance
Votre projet peut-il bénéficier d’un financement vert ?
Cycle des projets
Un projet financé par la BEI passe généralement par sept grandes étapes : proposition, instruction, approbation, signature, décaissement, suivi/compte rendu et remboursement.
Comment obtenir un soutien ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Pour en savoir plus
Découvrez comment nos produits soutiennent l’économie, créent des emplois et promeuvent l’égalité.
-
La titrisation, synonyme de croissance pour une entrepreneuse néerlandaise
La plus grande titrisation synthétique réalisée aux Pays-Bas stimule les prêts d’ABN AMRO aux PME. Voici comment elle profite à une jeune entrepreneuse.
-
Pan-European defence value-chain investments
Le Groupe BEI soutient la croissance des PME de la défense directement et via fonds et banques, stimulant l’innovation, la résilience et la sécurité dans l’UE
-
Une obligation pour soutenir les pharmaciennes en Espagne
Le premier financement intermédié axé sur les entrepreneuses dans l’UE soutient les pharmaciennes et les pharmacies employant principalement des femmes en Espagne.
-
Bâtir des ponts dans un monde divisé
La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.
-
Un rêve né de quelques gouttes
Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique
-
L’investissement se met au vert
Grâce au programme de la BEI, des banques de Macédoine du Nord aident les entreprises à investir dans l’action pour le climat
-
Quand boire un café débouche sur la production d’énergie
Une initiative pionnière en Grèce se distingue comme la première communauté énergétique au monde à être dirigée par des femmes
-
Des usines intelligentes et un avenir plus propre
Le soutien de l’UE aux petites entreprises en Macédoine du Nord renforce le secteur privé et stimule les énergies renouvelables
-
Cyprus venture capital fund boosts homegrown tech startups
33East fournit du capital-risque aux jeunes pousses technologiques chypriotes, aidant à inverser la fuite des cerveaux et à rapatrier de jeunes talents