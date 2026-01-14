Prêts intermédiés pour les PME, les entreprises de taille intermédiaire et d’autres priorités

Quel est le champ d’admissibilité

Les prêts intermédiés servent à financer de petits investissements par :

des PME et ETI, concernant des actifs corporels et incorporels, notamment l’acquisition ou la rénovation d’installations, le fonds de roulement à long terme, etc.

des collectivités locales, entités du secteur public ou promoteurs privés, quelle que soit leur taille, concernant des projets promouvant au moins l’une des priorités de la BEI.

Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’un soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers