Prêts intermédiés pour les PME, les entreprises de taille intermédiaire et d’autres priorités

​​​​​La BEI accorde des prêts à des institutions financières qui les rétrocèdent ensuite aux bénéficiaires finals.
Notre soutien améliore l’accès au financement et les conditions de financement pour les PME et ETI.

Quatre avantages clés

Voici les principaux avantages de nos prêts intermédiés pour les PME, les entreprises de taille intermédiaire et d’autres objectifs

Tarification attrayante

Une tarification attrayante, reflétant les conditions de financement avantageuses dont bénéficie la BEI sur le marché.

Longues durées

Nos conditions de financement tiennent compte de la durée de vie économique de chaque projet.

Effet de signal

Les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide à attirer de nouveaux investisseurs.

Financement des petites entreprises

Dans le cadre de nos prêts intermédiés, nos partenaires mettent à la disposition des petites et moyennes entreprises des financements d’un montant maximal de 12,5 millions d’EUR.

Admissibilité

Découvrez si vous pouvez bénéficier d’un soutien financier

PME, ETI et collectivités locales Intermédiaires financiers
Quelles sont les entités admissibles

En fonction des critères convenus avec un intermédiaire donné, les bénéficiaires finals suivants sont admissibles :

  • Microentreprises
  • PME et ETI
  • Grandes entreprises
  • Agences, administrations, institutions publiques et ministères nationaux
  • Collectivités régionales ou locales
Quel est le champ d’admissibilité

Les prêts intermédiés servent à financer de petits investissements par :

  • des EPME et ETI concernant des actifs corporels et incorporels, notamment l’acquisition ou la rénovation d’installations, le fonds de roulement à long terme, etc.
  • des collectivités locales, entités du secteur public ou promoteurs privés, quelle que soit leur taille, concernant des projets promouvant au moins l’une des priorities de la BEI.
Options de financement

Êtes-vous une PME ou une ETI à la recherche d’un financement ?

La BEI coopère avec un large éventail d’intermédiaires financiers qui proposent des produits financiers destinés aux petites et moyennes entreprises (ainsi qu’aux microentreprises).

Obtenir un financement  
Qredits
Quelles sont les entités admissibles

En tant qu’institution financière intermédiaire :

  • Banques commerciales
  • Sociétés de crédit-bail
  • Banques et institutions nationales de promotion économique
Quel est le champ d’admissibilité

Les prêts intermédiés servent à financer de petits investissements par :

  • des PME et ETI, concernant des actifs corporels et incorporels, notamment l’acquisition ou la rénovation d’installations, le fonds de roulement à long terme, etc.
  • des collectivités locales, entités du secteur public ou promoteurs privés, quelle que soit leur taille, concernant des projets promouvant au moins l’une des priorités de la BEI.

Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’un soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers

Options de financement
  • Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire
  • Prêt pour d’autres priorités
  • Microfinance

Comment obtenir un prêt en tant qu’institution financière ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Contacter la BEI  

Votre projet peut-il bénéficier d’un financement vert ?

Le vérificateur d’admissibilité à un financement vert offre au personnel des intermédiaires financiers un moyen simple et efficace de vérifier si les petits projets d’investissement standardisés de leurs clients peuvent bénéficier d’un financement vert de la BEI.

Le vérificateur aide les intermédiaires financiers dans la sélection et l’instruction des investissements verts bénéficiant des produits intermédiés de financement par l’emprunt de la BEI, ainsi que dans l’établissement des rapports sur ces investissements.

Accéder au vérificateur d'admissibilité à un financement vert  
©v2osk/Unsplash

Cycle des projets

Un projet financé par la BEI passe généralement par sept grandes étapes : proposition, instruction, approbation, signature, décaissement, suivi/compte rendu et remboursement.
Pour en savoir plus, consultez le blog de la BEI  

Comment obtenir un soutien ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Contacter la BEI  

Édifier un avenir vert

La BEI a aligné toutes ses activités de financement sur les principes et objectifs de l’accord de Paris ; cet engagement la place sur une trajectoire conduisant à un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

En savoir plus  

À la une

TechEU : accélérer l’innovation en Europe

TechEU est la plateforme du Groupe Banque européenne d’investissement axée exclusivement sur l'accélération de l’innovation en Europe. Elle met à la disposition des innovateurs un dispositif équilibré de financement et de savoir-faire. Ce faisant, elle dynamise la croissance et contribue à la mise sur le marché de technologies révolutionnaires.

Prendre contact avec nous  
©spainter_vfx/iStock

Pour en savoir plus

Découvrez comment nos produits soutiennent l’économie, créent des emplois et promeuvent l’égalité.

  •
    8 janvier 2026

    La titrisation, synonyme de croissance pour une entrepreneuse néerlandaise

    La plus grande titrisation synthétique réalisée aux Pays-Bas stimule les prêts d’ABN AMRO aux PME. Voici comment elle profite à une jeune entrepreneuse.

    PME Pays-Bas Union européenne Union des marchés des capitaux
  • 17 décembre 2025

    Pan-European defence value-chain investments

    Le Groupe BEI soutient la croissance des PME de la défense directement et via fonds et banques, stimulant l’innovation, la résilience et la sécurité dans l’UE

    Cybersécurité PME Technologies Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence
  • 11 décembre 2025

    Une obligation pour soutenir les pharmaciennes en Espagne

    Le premier financement intermédié axé sur les entrepreneuses dans l’UE soutient les pharmaciennes et les pharmacies employant principalement des femmes en Espagne.

    Emploi Institutional PME Santé et sciences de la vie Politiques de la BEI Diversité et égalité hommes-femmes Finance Espagne Union européenne Union des marchés des capitaux Infrastructures sociales
  • 18 novembre 2025

    Bâtir des ponts dans un monde divisé

    La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.

    Entretiens Institutional PME Transports Partenariats Partenaires Climat Le Comité de direction Nadia Calviño Brésil Costa Rica Panama Équateur Chili Colombie Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 30 octobre 2025

    Un rêve né de quelques gouttes

    Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique

    Eau PME Climat Économies d’énergie Gestion de l'eau et des eaux usées Énergie solaire Action en faveur du climat Solutions de développement Durabilité Maroc Voisinage méridional Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 15 octobre 2025

    L’investissement se met au vert

    Grâce au programme de la BEI, des banques de Macédoine du Nord aident les entreprises à investir dans l’action pour le climat

    PME Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Climat Services de conseil Énergies renouvelables Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 4 septembre 2025

    Quand boire un café débouche sur la production d’énergie

    Une initiative pionnière en Grèce se distingue comme la première communauté énergétique au monde à être dirigée par des femmes

    PME Climat Transformation énergétique Grèce Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 17 juillet 2025

    Des usines intelligentes et un avenir plus propre

    Le soutien de l’UE aux petites entreprises en Macédoine du Nord renforce le secteur privé et stimule les énergies renouvelables

    PME Climat Énergies renouvelables Technologies Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 29 mai 2025

    Cyprus venture capital fund boosts homegrown tech startups

    33East fournit du capital-risque aux jeunes pousses technologiques chypriotes, aidant à inverser la fuite des cerveaux et à rapatrier de jeunes talents

    Capital-risque et capital-investissement Capital-risque Institutional PME Numérique et télécoms FEI Intelligence artificielle Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique