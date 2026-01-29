Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Zones d’intervention

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’un des plus grands bailleurs de fonds multilatéraux au monde, est l’institution de financement de l’UE. Elle exerce son activité tant à l’intérieur de l’Union européenne qu’à travers le monde.

La majorité des prêts de la BEI est attribuée à des projets dans les États membres de l’UE (environ 90 % du volume total), qui soutiennent la poursuite du développement et de l’intégration de l’Union.

Dans le monde, les opérations financières internationales de la BEI contribuent à corriger les déséquilibres et à établir des partenariats de collaboration plus étroits, à stimuler une économie mondiale stable et ouverte et à renforcer les synergies entre expertise et technologies.

UNION EUROPÉENNE MONDE

En tant que banque de l'Union européenne, la BEI accorde environ 90 % de ses financements à des projets qui favorisent la croissance durable et la création d'emplois dans les États membres. 

Présence de la BEI dans votre pays :

Les liens entre les économies des pays européens et celles du reste du monde se resserrent chaque jour davantage. La BEI, la banque de l’UE, contribue à cette relation par son engagement sans faille dans un grand nombre de projets.

Elle intervient dans les zones géographiques suivantes :

29 janvier 2026

Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

30 janvier 2025

En bref 2025

Chaque année, le Groupe BEI finance des centaines de nouveaux projets qui aident l’Europe à prospérer dans un monde imprévisible et en pleine mutation.

30 juin 2025

Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2024-2025

Découvrez comment la BEI contribue à un monde plus résilient, durable et inclusif grâce au soutien qu’elle apporte aux pays en dehors de l’Union européenne.