Zones d’intervention

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’un des plus grands bailleurs de fonds multilatéraux au monde, est l’institution de financement de l’UE. Elle exerce son activité tant à l’intérieur de l’Union européenne qu’à travers le monde.
La majorité des prêts de la BEI est attribuée à des projets dans les États membres de l’UE (environ 90 % du volume total), qui soutiennent la poursuite du développement et de l’intégration de l’Union.
Dans le monde, les opérations financières internationales de la BEI contribuent à corriger les déséquilibres et à établir des partenariats de collaboration plus étroits, à stimuler une économie mondiale stable et ouverte et à renforcer les synergies entre expertise et technologies.
En tant que banque de l'Union européenne, la BEI accorde environ 90 % de ses financements à des projets qui favorisent la croissance durable et la création d'emplois dans les États membres.
Présence de la BEI dans votre pays :
Les liens entre les économies des pays européens et celles du reste du monde se resserrent chaque jour davantage. La BEI, la banque de l’UE, contribue à cette relation par son engagement sans faille dans un grand nombre de projets.
Elle intervient dans les zones géographiques suivantes :
Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025
The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.
En bref 2025
Chaque année, le Groupe BEI finance des centaines de nouveaux projets qui aident l’Europe à prospérer dans un monde imprévisible et en pleine mutation.
Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2024-2025
Découvrez comment la BEI contribue à un monde plus résilient, durable et inclusif grâce au soutien qu’elle apporte aux pays en dehors de l’Union européenne.