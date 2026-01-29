Zones d’intervention

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’un des plus grands bailleurs de fonds multilatéraux au monde, est l’institution de financement de l’UE. Elle exerce son activité tant à l’intérieur de l’Union européenne qu’à travers le monde.

La majorité des prêts de la BEI est attribuée à des projets dans les États membres de l’UE (environ 90 % du volume total), qui soutiennent la poursuite du développement et de l’intégration de l’Union.

Dans le monde, les opérations financières internationales de la BEI contribuent à corriger les déséquilibres et à établir des partenariats de collaboration plus étroits, à stimuler une économie mondiale stable et ouverte et à renforcer les synergies entre expertise et technologies.