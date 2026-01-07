À la une
La fonction d’évaluation procède à des évaluations indépendantes des activités du Groupe BEI. Elle l’aide à tirer des enseignements sur la manière d’améliorer constamment son travail, contribuant ainsi à une culture d’apprentissage et à une prise de décision fondée sur des données factuelles.
Parcourez nos évaluations récentes
-
EIB Group’s contribution to the European Union’s 2021 - 2027 Multiannual Financial Framework (MFF)
Strategic evidence to guide EU-supported investments: evaluating the EIB Group’s role under the 2021–2027 Multiannual Financial Framework.
-
Utilisation des prêts-cadres par la BEI pour faire face aux catastrophes et aux situations d’urgence
A comprehensive evaluation of the use, effectiveness and added value of the EIB’s framework loan product in addressing disasters and emergencies between 2008 and 2024.
-
Évaluation de la Stratégie du Groupe BEI en matière d’égalité de genre et d’autonomisation économique des femmes
Ce rapport fournit une analyse approfondie de la Stratégie du Groupe BEI en matière d’égalité de genre et d’autonomisation économique des femmes.
-
Évaluation du soutien de la BEI à l’agriculture et à la bioéconomie à l’extérieur de l’Union européenne au cours de la période 2014-2023
Ce rapport évalue le soutien de la BEI à l’agriculture et à la bioéconomie à l’extérieur de l’UE et les résultats et l’impact de ses initiatives.
-
Évaluation de l’activité de prêt du Groupe BEI en faveur des petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Comment l’appui financier stratégique du Groupe BEI peut donner aux PME des moyens d’agir, stimuler l’innovation et contribuer à une économie durable et résiliente.
-
Evaluation of the EIB-AECID partnership in support of SMEs in the Southern Mediterranean region (2011-2023)
A powerful partnership: The impact of risk capital investments on private sector development and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the Southern Mediterranean.
-
Evaluation of EIB Group debt support for small businesses and mid-caps
A comprehensive evaluation of the EIB Group's debt support to small and medium-sized firms.
-
Evaluation of EIB advisory activities in the European Union
The EIB offers a vast range of advisory services in the EU. This independent evaluation assesses if the EIB’s organisation, processes and monitoring are suited for delivering quality advice in the EU.
-
Evaluation of the FEMIP Trust Fund – From 2004 to 2022
An independent evaluation of the Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership Trust Fund (FTF) (2004-2022).
-
Evaluation of EIB Project Advisory Support in Bulgaria and Romania
An independent evaluation of EIB’s Project Advisory Support in Bulgaria and Romania in the period 2015 to 2022.
-
Evaluation of EIB support for the water sector outside the European Union (From 2010 to 2021)
This independent evaluation finds that EIB water projects outside the EU led to the expected results, strongly contributed to climate action and environmental sustainability but that development outcomes were not optimised.
-
Évaluation de l’activité d’apport de fonds propres et quasi-fonds propres du Groupe BEI en faveur des PME et des ETI
Une évaluation complète de l’activité d’apport de fonds propres et quasi-fonds propres du Groupe BEI en faveur des PME innovantes en expansion rapide.
-
Rapid assessment of the EIB Group’s operational response to the COVID-19 crisis
Rapid assessment of the EIB Group’s operational response to the COVID-19 crisis: did the EIB Group support the clients that needed help, at the right time and in the right form?
-
Evaluation of the EIB’s Special Activities
The evaluation considers the rationale for the EIB to carry on higher risk activities – Special Activities – by assessing their implications in terms of additionality, cost coverage, profitability and capital intensity.
-
Evaluation of the EIB Support to Urban Public Transport in the European Union (2007-2019) - Thematic report
An independent evaluation of the EIB support to urban public transport (trams, metros, buses) in the EU in the period 2007 to 2019.
-
Évaluation du soutien apporté par la BEI à l’adaptation aux effets des changements climatiques (période 2015-2020)
Cette évaluation du soutien apporté par la BEI à l’adaptation aux effets des changements climatiques, portant sur la période allant de 2015 à 2020, s’est intéressée aux principaux défis et possibilités d’accroître le soutien à l’adaptation. Elle a apporté un éclairage opportun en vue de la mise en place du Plan de la BEI pour l’adaptation.
-
Évaluation du Fonds européen pour les investissements stratégiques (2021)
Cette troisième évaluation indépendante souligne que le FEIS, au fil du temps, s’est transformé en un mécanisme dont l’efficacité et l’utilité sont largement reconnues, et qu’il stimule les investissements privés dans la droite ligne des objectifs stratégiques de l’UE.
-
Évaluation du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (2010-2019)
Une évaluation du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) effectuée dix ans après sa création.
-
Évaluation des financements de la BEI à l’appui de l’objectif de cohésion (2007-2018) Rapport thématique
Évaluation globale des financements de la BEI à l’appui de l’objectif de cohésion — réduction des disparités régionales dans l’UE.
-
Évaluation des obligations climatiquement responsables de la BEI
La BEI a joué un rôle clé dans le développement du marché des obligations vertes. La division d’évaluation indépendante de la BEI a évalué le programme OCR de la Banque et a donné des informations pour orienter la future stratégie de la Banque en la matière.
-
Évaluation du mandat « Rehaussement de crédit » du Groupe BEI
Le mandat « Rehaussement de crédit » du Groupe BEI (EREM) a été mis en place en réponse aux conclusions du Conseil européen de juin 2013 appelant à la mobilisation urgente de ressources de l’UE pour soutenir les PME et stimuler le financement de l’économie. Une évaluation récente examine le fonctionnement global du mandat EREM en tant que tel : ce qu’il a permis d’accomplir et la pertinence des choix de conception faits dans le cadre du mandat compte tenu de ses objectifs.
-
Évaluation de l’activité de la BEI au titre de ses mandats
Ces quinze dernières années, la BEI a, de plus en plus souvent, mis en commun ses ressources avec celles de la Commission européenne et d’autres partenaires afin de renforcer ses activités de prêt. Ces mandats de prêt représentent désormais plus d’un tiers des activités de la Banque.
-
Évaluation ex post des critères de prêt de la BEI pour le secteur de l’énergie sur la période 2013-2017
L’évaluation aidera la BEI à réviser ses critères de prêt pour le secteur de l’énergie de manière à prendre en compte les évolutions intervenues sur les marchés et sur le plan des politiques.
-
Evaluation of EIB advisory activities in the European Union
The EIB offers a vast range of advisory services in the EU. This independent evaluation assesses if the EIB’s organisation, processes and monitoring are suited for delivering quality advice in the EU.
-
Evaluation of the FEMIP Trust Fund – From 2004 to 2022
An independent evaluation of the Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership Trust Fund (FTF) (2004-2022).
CONFÉRENCE 2023 SUR L’ÉVALUATION
Accélérer la cadence : l’évaluation dans un monde en mutation rapide
Faisons l’inventaire
Notre évaluatrice présente le fonctionnement d’un important outil d’aide à la prise de décision, l’examen systématique, et explique ce qu’un inventaire des lacunes dans les données factuelles peut vous apprendre sur la manière de lancer votre projet
Adaptation aux changements climatiques
La banque de l’UE stimule les investissements qui contribuent à lutter contre les incidences du réchauffement planétaire, en s’appuyant sur les recommandations formulées dans l’évaluation indépendante de son soutien à l’adaptation aux effets des changements climatiques.
Une force de frappe en matière d’investissement
Selon un rapport de la division Évaluation du Groupe BEI, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) a contribué à combler les déficits d’investissement en Europe créés par la crise financière et la pandémie de coronavirus.
À propos de la fonction d’évaluation
Utilité
Nous veillons à ce que nos évaluations soient pertinentes, opportunes et accessibles pour soutenir l’apprentissage, la prise de décision et la responsabilité au sein de l’organisation.
Crédibilité
Nos évaluations sont menées conformément aux bonnes pratiques et aux normes de qualité reconnues à l’échelle internationale, comme le montre la politique d’évaluation du Groupe BEI.
Indépendance
Notre structure institutionnelle garantit notre indépendance organisationnelle et comportementale, l’absence d’ingérences extérieures et la prévention des conflits d’intérêts.
Coopération
Nous interagissons continuellement avec les parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque pour nous assurer que les renseignements que nous recueillons sont complets et valables, que nos constatations sont comprises et que nos conclusions et nos recommandations sont pertinentes, utiles et opportunes.
Avez-vous des questions ?
Contactez l’équipe d’évaluation indépendante à l’adresse suivante : evaluation@eib.org