Le mandat « Rehaussement de crédit » du Groupe BEI (EREM) a été mis en place en réponse aux conclusions du Conseil européen de juin 2013 appelant à la mobilisation urgente de ressources de l’UE pour soutenir les PME et stimuler le financement de l’économie. Une évaluation récente examine le fonctionnement global du mandat EREM en tant que tel : ce qu’il a permis d’accomplir et la pertinence des choix de conception faits dans le cadre du mandat compte tenu de ses objectifs.