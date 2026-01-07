Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Évaluation

Rendre compte du passé et en tirer des leçons pour l’avenir

À la une

La fonction d’évaluation procède à des évaluations indépendantes des activités du Groupe BEI. Elle l’aide à tirer des enseignements sur la manière d’améliorer constamment son travail, contribuant ainsi à une culture d’apprentissage et à une prise de décision fondée sur des données factuelles.

Évaluation de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat (2021-2025)
Politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie : conclusions d'évaluations indépendantes
EIB Group’s contribution to the European Union’s 2021 - 2027 Multiannual Financial Framework (MFF)
Évaluation de la Stratégie du Groupe BEI en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes

Parcourez nos évaluations récentes

CONFÉRENCE 2023 SUR L’ÉVALUATION

Accélérer la cadence : l’évaluation dans un monde en mutation rapide

Ayant réuni, en présentiel et en distanciel, environ 200 membres de la communauté européenne et internationale de l’évaluation, l’événement s’est concentré sur l’évolution du rôle de l’évaluation face à un avenir incertain. Les discussions ont porté sur l’importance d’une pensée axée sur l’avenir et sur la façon dont les fonctions d’évaluation peuvent s’adapter à un environnement en mutation rapide.

Regarder la rediffusion de l’événement  

Articles de blog

Faut-il se rendre sur place ou rester dans son bureau ?

Faut-il privilégier les entretiens en personne ou en ligne dans le cadre d’une évaluation ?

1 avril 2022  
1 avril 2022

Faisons l’inventaire

Notre évaluatrice présente le fonctionnement d’un important outil d’aide à la prise de décision, l’examen systématique, et explique ce qu’un inventaire des lacunes dans les données factuelles peut vous apprendre sur la manière de lancer votre projet

Infrastructures Climat et environnement Énergie
12 novembre 2021

Adaptation aux changements climatiques

La banque de l’UE stimule les investissements qui contribuent à lutter contre les incidences du réchauffement planétaire, en s’appuyant sur les recommandations formulées dans l’évaluation indépendante de son soutien à l’adaptation aux effets des changements climatiques.

Climat Adaptation Climat et environnement
9 juillet 2021

Une force de frappe en matière d’investissement

Selon un rapport de la division Évaluation du Groupe BEI, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) a contribué à combler les déficits d’investissement en Europe créés par la crise financière et la pandémie de coronavirus.

InvestEU Impact du FEIS

À propos de la fonction d’évaluation

Activités PRINCIPES
L’évaluation au sein du Groupe BEI

La fonction d’évaluation procède à des évaluations indépendantes des activités du Groupe BEI.

  • Nous évaluons la pertinence et les performances des interventions de la BEI et du FEI et repérons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
  • Nos évaluations tirent des enseignements et émettent des recommandations à l’appui de l’amélioration continue du Groupe BEI.
  • Nous promouvons la responsabilité à l’égard des parties prenantes du Groupe BEI et fournissons des éléments de preuve indépendants et crédibles pour éclairer la prise de décision.
  • Dans notre rôle de fonction d’évaluation du Groupe BEI, nous nous attachons également à promouvoir l’évaluation en tant que bien public en Europe et ailleurs.

Nous fonctionnons en toute indépendance par rapport aux opérations de la Banque. Nos rapports sont soumis, sans modification et sans délai, au Conseil d’administration de la BEI et (ou) du FEI, après avoir été examinés par le Comité de direction de la BEI et (ou) le directeur général du FEI.

En savoir plus sur la fonction d’évaluation  

Utilité

Nous veillons à ce que nos évaluations soient pertinentes, opportunes et accessibles pour soutenir l’apprentissage, la prise de décision et la responsabilité au sein de l’organisation.

Crédibilité

Nos évaluations sont menées conformément aux bonnes pratiques et aux normes de qualité reconnues à l’échelle internationale, comme le montre la politique d’évaluation du Groupe BEI.

Indépendance

Notre structure institutionnelle garantit notre indépendance organisationnelle et comportementale, l’absence d’ingérences extérieures et la prévention des conflits d’intérêts.

Coopération

Nous interagissons continuellement avec les parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque pour nous assurer que les renseignements que nous recueillons sont complets et valables, que nos constatations sont comprises et que nos conclusions et nos recommandations sont pertinentes, utiles et opportunes.

Évaluation – Rapport d’activité 2024 et programme de travail pour 2025-2027

La fonction d’évaluation du Groupe BEI promeut la redevabilité en fournissant des évaluations fondées sur des données probantes concernant les performances et les résultats du Groupe. Le rapport d’activité rend compte des travaux de la fonction d’évaluation en 2024, y compris les évaluations achevées et en cours ainsi que les activités menées pour favoriser une culture de l’apprentissage.

Politique d’évaluation du Groupe BEI

Pour une institution exerçant un mandat public, comme le Groupe BEI, l’évaluation est indispensable. Elle permet de veiller à ce que l’institution continue à rendre compte de ses activités et tire des enseignements de son expérience, afin d’améliorer continuellement ses interventions.

Avez-vous des questions ?

evaluation@eib.org