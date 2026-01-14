Prêts destinés au secteur public

Cinq avantages clés
Voici les avantages de nos prêts pour le secteur public
Tarification attrayante
Une tarification attrayante, reflétant les conditions de financement avantageuses dont bénéficie la BEI sur le marché.
Longues durées
De longues durées de financement adaptées à la durée de vie économique de chaque projet – qui dépasse parfois 30 ans !
Financement sur mesure
Les prêts peuvent être garantis ou non et offrent différents niveaux de subordination.
Soutien aux projets
Nous proposons notre savoir-faire concernant les aspects financiers et techniques de la préparation d’un projet.
Effet de signal
Les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide à attirer de nouveaux investisseurs.
Admissibilité
Découvrez si vous pouvez bénéficier d’un soutien financier
- États souverains
- Agences, administrations, institutions et ministères nationaux
- Collectivités régionales ou locales
- Entreprises publiques (par exemple, services collectifs)
Les coûts d’investissement, généralement sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans voire davantage. La banque de l’UE finance généralement jusqu’à 50 % du coût total d’un projet, au moyen de prêts à partir de 25 millions d’EUR.
Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’uou de ressources de tiers.n soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers.
Comment obtenir un soutien ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Cycle des projets
Un projet financé par la BEI passe généralement par sept grandes étapes : proposition, instruction, approbation, signature, décaissement, suivi/compte rendu et remboursement.
Pour en savoir plus
Découvrez comment nos produits soutiennent l’économie, créent des emplois et promeuvent l’égalité.
Ancient roots, renewable future
EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions
Investment that keeps Ukraine moving
EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians
Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines
La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.
Megafactory takes on global satellite industry
Une méga-usine belge mise sur la production de masse pour révolutionner l’industrie mondiale des satellites.
Affordable homes bring key workers closer to Prague
De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.
Mettre le CO2 sous clé
Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone