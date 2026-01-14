Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Prêts destinés au secteur public

Prêts à partir de 25 millions d’EUR à des entités du secteur public et destinés à financer un seul grand projet d’investissement ou un programme d’investissement qui correspondent à une ou plusieurs priorités de la BEI.

Cinq avantages clés

Voici les avantages de nos prêts pour le secteur public

Tarification attrayante

Une tarification attrayante, reflétant les conditions de financement avantageuses dont bénéficie la BEI sur le marché.

Longues durées

De longues durées de financement adaptées à la durée de vie économique de chaque projet – qui dépasse parfois 30 ans !

Financement sur mesure

Les prêts peuvent être garantis ou non et offrent différents niveaux de subordination.

Soutien aux projets

Nous proposons notre savoir-faire concernant les aspects financiers et techniques de la préparation d’un projet.

Effet de signal

Les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide à attirer de nouveaux investisseurs.

Admissibilité

Découvrez si vous pouvez bénéficier d’un soutien financier

Quelles sont les entités admissibles
  • États souverains
  • Agences, administrations, institutions et ministères nationaux
  • Collectivités régionales ou locales
  • Entreprises publiques (par exemple, services collectifs)
Quel est le champ d’admissibilité

Les coûts d’investissement, généralement sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans voire davantage. La banque de l’UE finance généralement jusqu’à 50 % du coût total d’un projet, au moyen de prêts à partir de 25 millions d’EUR.

Obtenez des informations sur la  tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’uou de ressources de tiers.n soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers.

Édifier un avenir vert

La BEI a aligné toutes ses activités de financement sur les principes et objectifs de l’accord de Paris ; cet engagement la place sur une trajectoire conduisant à un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

Comment obtenir un soutien ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Cycle des projets

Un projet financé par la BEI passe généralement par sept grandes étapes : proposition, instruction, approbation, signature, décaissement, suivi/compte rendu et remboursement.
Pour en savoir plus

Découvrez comment nos produits soutiennent l’économie, créent des emplois et promeuvent l’égalité.

  •
    2 février 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 janvier 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 22 janvier 2026

    Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines

    La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.

    Climat Diversité et égalité hommes-femmes Émissions Durabilité Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 19 janvier 2026

    Megafactory takes on global satellite industry

    Une méga-usine belge mise sur la production de masse pour révolutionner l’industrie mondiale des satellites.

    Satellites Numérique et télécoms Technologies Espace Belgique Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence
  • 13 janvier 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.

    Infrastructures Aménagement urbain Économies d’énergie Efficacité énergétique Des logements abordables et durables Tchéquie Union européenne Infrastructures sociales Des logements abordables et durables Énergie
  • 8 janvier 2026

    Mettre le CO2 sous clé

    Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone

    Environnement Climat Services de conseil Décarbonation Émissions Fonds pour l’innovation Grèce Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
