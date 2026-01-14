Six avantages clés
Investissements de taille
Nos investissements représentent de 10 % à 20 % de la taille du fonds, avec un plafond de 25 %.
Durées flexibles
Des durées qui reflètent la durée de vie du fonds – normalement de 10 à 12 ans, mais pouvant aller jusqu’à 25 ans ou plus.
Approche passive
Nous déléguons généralement les décisions d’investissement à l’entité gestionnaire du fonds.
Capital accessible
Les co-investissements de la BEI dans des projets ou des sociétés en portefeuille permettent à des fonds de petite taille de participer à des projets plus importants.
Financement sur mesure
Disponible pour les équipes d’investissement débutantes ou expérimentées, dans tous les domaines d’activité de la BEI.
Effet de signal
Le soutien de la BEI est souvent perçu par les investisseurs privés comme un sceau d’approbation, qui mobilise des financements supplémentaires et renforce l’impact exercé par la Banque.
Nos produits et services
We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.
Prêts
La BEI prête à des clients de toutes dimensions dans le but de soutenir la croissance durable et la création d’emplois.
Fonds propres
Nos investissements en fonds propres et dans des fonds permettent de stimuler et de mobiliser des capitaux privés.
Garanties
Couverture des risques des projets de grande et petite dimension, ainsi que des portefeuilles de prêts