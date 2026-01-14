La BEI met à disposition des financements en fonds propres principalement via ses participations dans des fonds ou ses co-investissements avec des fonds. Les domaines d’intervention sont les infrastructures, l’environnement, ainsi que les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Dans certains cas, la Banque fournit également un financement direct sous forme de quasi-fonds propres afin d’appuyer des entreprises innovantes cherchant à financer leur croissance.