La BEI met à disposition des financements en fonds propres principalement via ses participations dans des fonds ou ses co-investissements avec des fonds. Les domaines d’intervention sont les infrastructures, l’environnement, ainsi que les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Dans certains cas, la Banque fournit également un financement direct sous forme de quasi-fonds propres afin d’appuyer des entreprises innovantes cherchant à financer leur croissance.

Obtenir notre catalogue de produits  

Six avantages clés

Investissements de taille

Nos investissements représentent de 10 % à 20 % de la taille du fonds, avec un plafond de 25 %.

Durées flexibles

Des durées qui reflètent la durée de vie du fonds – normalement de 10 à 12 ans, mais pouvant aller jusqu’à 25 ans ou plus.

Approche passive

Nous déléguons généralement les décisions d’investissement à l’entité gestionnaire du fonds.

Capital accessible

Les co-investissements de la BEI dans des projets ou des sociétés en portefeuille permettent à des fonds de petite taille de participer à des projets plus importants.

Financement sur mesure

Disponible pour les équipes d’investissement débutantes ou expérimentées, dans tous les domaines d’activité de la BEI.

Effet de signal

Le soutien de la BEI est souvent perçu par les investisseurs privés comme un sceau d’approbation, qui mobilise des financements supplémentaires et renforce l’impact exercé par la Banque.

Instruments de fonds propres

Prêts d’amorçage-investissement
Pour aider les PME innovantes à accélérer leur croissance.
Fonds d’investissement
À l’appui de l’action pour le climat, de l’impact social et de la croissance du secteur privé.
Co-investissements directs en fonds propres

Soutenir les jeunes pousses et entreprises en expansion les plus performantes d’Europe

Initiative Champions technologiques européens

Stimuler les entreprises technologiques en Europe

TechEU : accélérer l’innovation en Europe

TechEU est la plateforme du Groupe Banque européenne d’investissement axée exclusivement sur l'accélération de l’innovation en Europe. Elle met à la disposition des innovateurs un dispositif équilibré de financement et de savoir-faire. Ce faisant, elle dynamise la croissance et contribue à la mise sur le marché de technologies révolutionnaires.

