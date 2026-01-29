Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Développement régional et cohésion

La cohésion est au cœur de la mission de l’Union européenne et du Groupe BEI.

Vue d’ensemble

La politique de cohésion de l’UE définit trois catégories de régions en fonction du PIB par habitant :

les régions moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE ;

les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % de la moyenne de l’UE ;

les régions plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % de la moyenne de l’UE.

Les talents sont répartis de manière égale dans l’ensemble de l’Europe, mais pas les possibilités. Au sein du Groupe BEI, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), qui axe son activité sur les PME, appuient des investissements dans les régions moins avancées de l’UE afin de réduire les écarts de prospérité. Nous faisons en sorte que la cohésion aille de pair avec le climat et la compétitivité pour mener à bien la transition écologique.

Le soutien du FEI à la cohésion de l’UE comprend la mise à disposition de financements pour des PME dans les régions d’Europe moins développées et les régions en transition avec des ressources confiées par la BEI, la Commission européenne, les autorités nationales et régionales ainsi que des investisseurs institutionnels privés. En savoir plus sur les financements du FEI.

EuroGeographics Association

Des régions plus fortes, une Europe plus forte

Découvrez comment le Groupe BEI soutient la cohésion en Europe en investissant dans les régions qui en ont le plus besoin.

Nos financements contribuent à réduire les inégalités, à renforcer l’investissement social et à libérer le potentiel local, garantissant ainsi que la cohésion va de pair avec l’action climatique et la compétitivité.

custom-preview

Faits et chiffres concernant les activités du Groupe BEI dans les régions relevant de l’objectif de cohésion

En 2025, le Groupe BEI a accordé des financements d’un montant record de 42,8 milliards d’euros dans des régions relevant de l’objectif de cohésion. Cela représente 48 % du total des financements du Groupe BEI dans l’Union européenne pour l’année et dépasse les objectifs fixés dans la note d’orientation sur les opérations relevant de l’objectif de cohésion du Groupe BEI pour la période 2021-2027

Depuis 2021, le Groupe BEI a mis à disposition plus de 180 milliards d’euros de financements dans des régions relevant de l’objectif de cohésion. This is equivalent to nearly half of the EU budget for Cohesion Policy Funds for the entire 2021–2027 long term budget.

Consultez les données du Groupe BEI relatives à la cohésion pour la période 2021-2024  

Projets marquants ayant bénéficié de financements et de conseils du Groupe BEI dans des régions relevant de l’objectif de cohésion

En savoir plus sur des sujets à l’échelle locale. Déplacez votre curseur sur la carte pour en savoir plus sur notre impact dans votre pays.

Notre offre

Composé de la BEI et du FEI, qui axe son activité sur les PME, le Groupe BEI promeut un développement régional équilibré dans l’ensemble de l’UE en proposant des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers – y compris des services de conseil – aux secteurs public et privé. Ces instruments viennent en complément et exercent un effet de levier sur les subventions de l’UE à l’appui d’investissements dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, dans le droit fil des objectifs de la politique de cohésion de l’UE.

De fait, les activités du Groupe BEI relevant de l’objectif de cohésion soutiennent les domaines suivants :

Financement Services de conseil Instruments financiers et fonds en gestion partagée

Pour les petites entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises

Environ un tiers des prêts de la BEI à l’appui de l’objectif de cohésion soutiennent les PME et les ETI au moyen de prêts intermédiés. La Banque propose également des prêts directs aux grandes entreprises de différents secteurs. Découvrez les atouts des prêts de la BEI.

Le FEI soutient les PME via des intermédiaires financiers privés et publics. En proposant aux banques et aux autres établissements de crédit des garanties et des titrisations, le FEI permet à ses intermédiaires de prendre davantage de risques et de fournir de meilleures conditions de financement. Le FEI permet également aux entreprises européennes de bénéficier d’un financement en fonds propres tout au long de leur cycle de vie au moyen d'investissements dans des fonds de capital-risque ou de capital-investissement et, par conséquent, de soutenir les écosystèmes et d'attirer des capitaux privés. Ces efforts augmentent l’offre de financement pour les petites entreprises et les projets d’infrastructure dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, en aidant chaque région à réaliser son plein potentiel via la croissance économique. En savoir plus sur les financements du FEI.

Pour les autorités nationales, régionales et locales

Les autorités locales sont confrontées à des défis majeurs tels que les changements climatiques, le logement abordable et une éducation de qualité. L’enquête de la BEI auprès des municipalités examine la manière dont elles réagissent et les obstacles qu’elles rencontrent.

La BEI propose au secteur public un large éventail d’instruments de financement, allant des prêts à l’investissement pour de grands projets aux prêts-cadres pour des initiatives multisectorielles de plus petite dimension. Les États membres et les régions de l’UE peuvent déléguer au Groupe BEI la mise en œuvre d’instruments de financement (prêts, garanties et fonds propres, par exemple). Ces instruments contribuent à garantir une utilisation efficace des ressources publiques, à attirer des investissements privés et à maximiser l’impact des politiques publiques. Découvrez les atouts des prêts de la BEI.

Depuis plus de 15 ans, la BEI fournit des services de conception, de gestion, de cofinancement et de conseil en matière de fonds, en mettant l’accent sur les régions de la cohésion et des secteurs clés : efficacité énergétique, énergies renouvelables, recherche et innovation, aménagement urbain, agriculture, mobilité et technologies de l’information et de la communication, capital humain et développement des compétences. À l’heure actuelle, la BEI gère près de 11 milliards d’euros au titre des fonds en gestion partagée de l’UE, qui ont permis de financer plus de 8 500 projets en Grèce, en Italie, en Pologne, en Espagne, au Portugal, en Lituanie et en Roumanie. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds de l’UE en gestion partagée.

Le FEI aide chaque région à réaliser pleinement son potentiel de croissance économique en appuyant les PME européennes via ses intermédiaires financiers. En leur proposant des garanties, des titrisations et des investissements en fonds propres, le FEI assume les risques afin d’encourager les prêts, d’attirer l’investissement dans des actifs privés et d’aider de nouveaux acteurs du marché à se lancer, en augmentant l’offre de financement pour les PME et les projets d’infrastructure dans les régions relevant de l’objectif de cohésion. En savoir plus sur les financements du FEI.

Nos spécialistes financiers, sectoriels et thématiques évaluent chaque projet financé par la BEI. Nous mettons notre savoir-faire à la disposition des autorités nationales, régionales et locales, y compris des autorités chargées de la gestion des fonds de l’UE, des promoteurs de projets (publics et privés) et des intermédiaires financiers dans les régions de la cohésion afin d’améliorer la qualité technique et financière de leurs projets.

Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers)

Le dispositif Jaspers soutient les programmes et projets du Fonds de cohésion et du Fonds pour une transition juste dans toutes les régions de l’UE, en collaboration avec les promoteurs de projets et les autorités chargées de la gestion des fonds de l’UE.

Il contribue à élaborer des stratégies et à préparer des projets durables, tout en renforçant les capacités dans des domaines tels que la résilience face aux changements climatiques, la préparation, l’économie circulaire, l’efficacité énergétique et la décarbonation, les villes intelligentes, la recherche appliquée et l’innovation, les systèmes de santé, la connectivité et la mobilité durable, ainsi que des services d’eau et d’assainissement abordables. En savoir plus sur Jaspers.

En savoir plus sur Jaspers  

Plateforme de conseil InvestEU

La plateforme de conseil InvestEU fait office de point d’entrée unique pour les promoteurs de projets et les intermédiaires qui ont besoin de services de conseil, d’un renforcement des capacités et d’une assistance technique en lien avec les fonds d’investissement de l’UE gérés de manière centralisée.

En savoir plus sur la plateforme de conseil InvestEU  

Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC)

Soutenir les États membres de l’UE, les pays candidats et d’autres partenaires dans leur travail dans le cadre de partenariats public-privé (PPP).

En savoir plus sur le Centre européen d’expertise en matière de PPP  

Fi-compass

Cette plateforme fournit des services de conseil sur les instruments financiers dans le cadre des fonds en gestion partagée.

En savoir plus sur fi-compass  

Fonds pour l’innovation – Assistance au développement de projets

La Banque européenne d’investissement (BEI) apporte une aide spécifique aux projets qui appuient une transition propre grâce aux nouvelles technologies. L’objectif est de mieux préparer les projets en vue des prochains appels à manifestations d’intérêt du Fonds pour l’innovation.

En savoir plus sur le Fonds pour l’innovation – Assistance au développement de projets  

Accord concernant des services de conseil à l’appui de projets (PASSA)

Associant le savoir-faire interne de la BEI et le travail de consultants externes, le programme PASSA accélère la mise en œuvre de projets financés par l’UE, en collaboration avec les promoteurs et les autorités de gestion.

En savoir plus sur PASSA  

Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et instruments financiers

La Facilité pour la reprise et la résilience est une initiative phare de l’UE visant à atténuer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19, en rendant les économies et les sociétés européennes plus durables, plus résilientes et mieux préparées pour faire face aux difficultés et profiter des possibilités associées à la transformation écologique et numérique.

En savoir plus sur la Facilité pour la reprise et la résilience  

Assistance technique pour les régions en transition vers l’énergie propre (TARGET)

TARGET est un dispositif d’assistance technique mis en place conjointement par la Commission européenne et la BEI, dans l’objectif d’assister étroitement les régions de l’UE exploitant le charbon, les tourbières et les schistes bitumineux dans l’identification et la préparation de projets portant sur les énergies propres et l’efficacité énergétique afin de soutenir une transition juste. Il s’inscrit en complément d’instruments déjà en place, comme le mécanisme pour une transition juste.

En savoir plus sur TARGET  

Les États membres de l’UE peuvent s’appuyer sur le savoir-faire de la BEI en matière de gestion de fonds pour mettre en œuvre des instruments financiers, en les combinant avec d’autres sources de financement. Ils peuvent aussi consacrer une partie de leurs fonds en gestion partagée au Fonds InvestEU en créant un compartiment « États membres ». Ils bénéficient ainsi de la note de crédit élevée de la garantie de l’UE, ce qui leur permet de financer des projets plus risqués. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds en gestion partagée.

Nos partenariats

Nous sommes un partenaire clé de la Commission européenne dans le soutien aux investissements qui renforcent la cohésion dans l’ensemble de l’UE au moyen d’initiatives conjointes grâce auxquelles les autorités nationales et régionales peuvent préparer et réaliser des projets de haute qualité susceptibles de bénéficier d’un financement de l’UE. Le mécanisme pour une transition juste (MTJ) est l’une de ces initiatives conjointes entre la BEI et la Commission européenne visant à soutenir les villes, les régions et les territoires les plus touchés par la décarbonation, en les aidant à diversifier leur économie et à garantir une transition juste.

Nous coopérons également avec le Parlement européen et le Comité européen des régions pour promouvoir la cohésion, la compétitivité et la résilience dans les zones urbaines mais aussi rurales. Conformément à la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat, le MJT finance des projets dans des régions encore tributaires des combustibles fossiles et où le passage à une économie à zéro émission nette entraînerait des pertes d’emplois et un déclin économique.

En collaboration avec les États membres de l’UE, les autorités de gestion, les banques nationales de promotion économique et d’autres établissements financiers, nous soutenons la mise en œuvre de programmes alignés sur les objectifs de l’UE en matière de cohésion, de prospérité et de développement durable.

En savoir plus

La BEI soutient l’Agenda territorial de l’Union européenne 2030

Inforegio - Développement régional et urbain de l’UE

Tout ce qui concerne la cohésion

Renseignez-vous sur toutes les actualités, publications et articles de la BEI au sujet de la cohésion.

