Développement régional et cohésion

Pour les petites entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises

Le FEI soutient les PME via des intermédiaires financiers privés et publics. En proposant aux banques et aux autres établissements de crédit des garanties et des titrisations, le FEI permet à ses intermédiaires de prendre davantage de risques et de fournir de meilleures conditions de financement. Le FEI permet également aux entreprises européennes de bénéficier d’un financement en fonds propres tout au long de leur cycle de vie au moyen d'investissements dans des fonds de capital-risque ou de capital-investissement et, par conséquent, de soutenir les écosystèmes et d'attirer des capitaux privés. Ces efforts augmentent l’offre de financement pour les petites entreprises et les projets d’infrastructure dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, en aidant chaque région à réaliser son plein potentiel via la croissance économique. En savoir plus sur les financements du FEI .

Environ un tiers des prêts de la BEI à l’appui de l’objectif de cohésion soutiennent les PME et les ETI au moyen de prêts intermédiés . La Banque propose également des prêts directs aux grandes entreprises de différents secteurs. Découvrez les atouts des prêts de la BEI .

Pour les autorités nationales, régionales et locales

Les autorités locales sont confrontées à des défis majeurs tels que les changements climatiques, le logement abordable et une éducation de qualité. L’enquête de la BEI auprès des municipalités examine la manière dont elles réagissent et les obstacles qu’elles rencontrent.

La BEI propose au secteur public un large éventail d’instruments de financement, allant des prêts à l’investissement pour de grands projets aux prêts-cadres pour des initiatives multisectorielles de plus petite dimension. Les États membres et les régions de l’UE peuvent déléguer au Groupe BEI la mise en œuvre d’instruments de financement (prêts, garanties et fonds propres, par exemple). Ces instruments contribuent à garantir une utilisation efficace des ressources publiques, à attirer des investissements privés et à maximiser l’impact des politiques publiques. Découvrez les atouts des prêts de la BEI.

Depuis plus de 15 ans, la BEI fournit des services de conception, de gestion, de cofinancement et de conseil en matière de fonds, en mettant l’accent sur les régions de la cohésion et des secteurs clés : efficacité énergétique, énergies renouvelables, recherche et innovation, aménagement urbain, agriculture, mobilité et technologies de l’information et de la communication, capital humain et développement des compétences. À l’heure actuelle, la BEI gère près de 11 milliards d’euros au titre des fonds en gestion partagée de l’UE, qui ont permis de financer plus de 8 500 projets en Grèce, en Italie, en Pologne, en Espagne, au Portugal, en Lituanie et en Roumanie. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds de l’UE en gestion partagée.

Le FEI aide chaque région à réaliser pleinement son potentiel de croissance économique en appuyant les PME européennes via ses intermédiaires financiers. En leur proposant des garanties, des titrisations et des investissements en fonds propres, le FEI assume les risques afin d’encourager les prêts, d’attirer l’investissement dans des actifs privés et d’aider de nouveaux acteurs du marché à se lancer, en augmentant l’offre de financement pour les PME et les projets d’infrastructure dans les régions relevant de l’objectif de cohésion. En savoir plus sur les financements du FEI.