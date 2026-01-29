Développement régional et cohésion

Des régions plus fortes, une Europe plus forte
Découvrez comment le Groupe BEI soutient la cohésion en Europe en investissant dans les régions qui en ont le plus besoin.
Nos financements contribuent à réduire les inégalités, à renforcer l’investissement social et à libérer le potentiel local, garantissant ainsi que la cohésion va de pair avec l’action climatique et la compétitivité.
Faits et chiffres concernant les activités du Groupe BEI dans les régions relevant de l’objectif de cohésion
Projets marquants ayant bénéficié de financements et de conseils du Groupe BEI dans des régions relevant de l’objectif de cohésion
En savoir plus sur des sujets à l’échelle locale. Déplacez votre curseur sur la carte pour en savoir plus sur notre impact dans votre pays.
Notre offre
Composé de la BEI et du FEI, qui axe son activité sur les PME, le Groupe BEI promeut un développement régional équilibré dans l’ensemble de l’UE en proposant des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers – y compris des services de conseil – aux secteurs public et privé. Ces instruments viennent en complément et exercent un effet de levier sur les subventions de l’UE à l’appui d’investissements dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, dans le droit fil des objectifs de la politique de cohésion de l’UE.
De fait, les activités du Groupe BEI relevant de l’objectif de cohésion soutiennent les domaines suivants :
Pour les petites entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises
Environ un tiers des prêts de la BEI à l’appui de l’objectif de cohésion soutiennent les PME et les ETI au moyen de prêts intermédiés. La Banque propose également des prêts directs aux grandes entreprises de différents secteurs. Découvrez les atouts des prêts de la BEI.
Le FEI soutient les PME via des intermédiaires financiers privés et publics. En proposant aux banques et aux autres établissements de crédit des garanties et des titrisations, le FEI permet à ses intermédiaires de prendre davantage de risques et de fournir de meilleures conditions de financement. Le FEI permet également aux entreprises européennes de bénéficier d’un financement en fonds propres tout au long de leur cycle de vie au moyen d'investissements dans des fonds de capital-risque ou de capital-investissement et, par conséquent, de soutenir les écosystèmes et d'attirer des capitaux privés. Ces efforts augmentent l’offre de financement pour les petites entreprises et les projets d’infrastructure dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, en aidant chaque région à réaliser son plein potentiel via la croissance économique. En savoir plus sur les financements du FEI.
Pour les autorités nationales, régionales et locales
Les autorités locales sont confrontées à des défis majeurs tels que les changements climatiques, le logement abordable et une éducation de qualité. L’enquête de la BEI auprès des municipalités examine la manière dont elles réagissent et les obstacles qu’elles rencontrent.
La BEI propose au secteur public un large éventail d’instruments de financement, allant des prêts à l’investissement pour de grands projets aux prêts-cadres pour des initiatives multisectorielles de plus petite dimension. Les États membres et les régions de l’UE peuvent déléguer au Groupe BEI la mise en œuvre d’instruments de financement (prêts, garanties et fonds propres, par exemple). Ces instruments contribuent à garantir une utilisation efficace des ressources publiques, à attirer des investissements privés et à maximiser l’impact des politiques publiques. Découvrez les atouts des prêts de la BEI.
Depuis plus de 15 ans, la BEI fournit des services de conception, de gestion, de cofinancement et de conseil en matière de fonds, en mettant l’accent sur les régions de la cohésion et des secteurs clés : efficacité énergétique, énergies renouvelables, recherche et innovation, aménagement urbain, agriculture, mobilité et technologies de l’information et de la communication, capital humain et développement des compétences. À l’heure actuelle, la BEI gère près de 11 milliards d’euros au titre des fonds en gestion partagée de l’UE, qui ont permis de financer plus de 8 500 projets en Grèce, en Italie, en Pologne, en Espagne, au Portugal, en Lituanie et en Roumanie. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds de l’UE en gestion partagée.
Le FEI aide chaque région à réaliser pleinement son potentiel de croissance économique en appuyant les PME européennes via ses intermédiaires financiers. En leur proposant des garanties, des titrisations et des investissements en fonds propres, le FEI assume les risques afin d’encourager les prêts, d’attirer l’investissement dans des actifs privés et d’aider de nouveaux acteurs du marché à se lancer, en augmentant l’offre de financement pour les PME et les projets d’infrastructure dans les régions relevant de l’objectif de cohésion. En savoir plus sur les financements du FEI.
Nos spécialistes financiers, sectoriels et thématiques évaluent chaque projet financé par la BEI. Nous mettons notre savoir-faire à la disposition des autorités nationales, régionales et locales, y compris des autorités chargées de la gestion des fonds de l’UE, des promoteurs de projets (publics et privés) et des intermédiaires financiers dans les régions de la cohésion afin d’améliorer la qualité technique et financière de leurs projets.
Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers)
Plateforme de conseil InvestEU
Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC)
Fi-compass
Fonds pour l’innovation – Assistance au développement de projets
Accord concernant des services de conseil à l’appui de projets (PASSA)
Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et instruments financiers
Assistance technique pour les régions en transition vers l’énergie propre (TARGET)
Les États membres de l’UE peuvent s’appuyer sur le savoir-faire de la BEI en matière de gestion de fonds pour mettre en œuvre des instruments financiers, en les combinant avec d’autres sources de financement. Ils peuvent aussi consacrer une partie de leurs fonds en gestion partagée au Fonds InvestEU en créant un compartiment « États membres ». Ils bénéficient ainsi de la note de crédit élevée de la garantie de l’UE, ce qui leur permet de financer des projets plus risqués. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds en gestion partagée.
Nos partenariats
Nous sommes un partenaire clé de la Commission européenne dans le soutien aux investissements qui renforcent la cohésion dans l’ensemble de l’UE au moyen d’initiatives conjointes grâce auxquelles les autorités nationales et régionales peuvent préparer et réaliser des projets de haute qualité susceptibles de bénéficier d’un financement de l’UE. Le mécanisme pour une transition juste (MTJ) est l’une de ces initiatives conjointes entre la BEI et la Commission européenne visant à soutenir les villes, les régions et les territoires les plus touchés par la décarbonation, en les aidant à diversifier leur économie et à garantir une transition juste.
Nous coopérons également avec le Parlement européen et le Comité européen des régions pour promouvoir la cohésion, la compétitivité et la résilience dans les zones urbaines mais aussi rurales. Conformément à la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat, le MJT finance des projets dans des régions encore tributaires des combustibles fossiles et où le passage à une économie à zéro émission nette entraînerait des pertes d’emplois et un déclin économique.
En collaboration avec les États membres de l’UE, les autorités de gestion, les banques nationales de promotion économique et d’autres établissements financiers, nous soutenons la mise en œuvre de programmes alignés sur les objectifs de l’UE en matière de cohésion, de prospérité et de développement durable.
Sweden: Hemsö secures €200 million EIB loan for energy-efficient social infrastructure
The European Investment Bank (EIB) has signed a €200 million long-term loan with Hemsö Fastigheter, Sweden’s leading developer and owner of properties for public use, to support the construction and renovation of energy-efficient social infrastructure across Sweden, Finland and Germany.
Pour une Europe plus forte – Le Groupe BEI investit un montant record de 100 milliards d’euros pour soutenir la prospérité partagée, la sécurité et les valeurs européennes
Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) déploie toute sa force d’intervention pour soutenir la compétitivité, la sécurité et l’autonomie stratégique de l’Europe, avec un volume annuel de financement record de 100 milliards d’euros. Les résultats générés par l’activité du Groupe BEI en 2025 traduisent des niveaux inédits s’agissant des nouveaux investissements pour les transitions écologique et numérique, pour la sécurité et la défense européennes, pour les priorités communes, dont le logement, et pour le renforcement des partenariats mutuellement bénéfiques et des alliances en Ukraine, dans les pays en phase d’adhésion et dans le monde entier.
Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025
The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.
The EIB Group Operational Plan 2026-2028
Under the new Group Operational Plan, the EIB Group will pursue an ambitious signature volume of €100 billion in 2026. This financing will target transformative investments in areas such as innovation, competitiveness, and security and defence.
Nos histoires, notre avenir : Francesco Giuliano, enseignant à Bologne
Francesco Giuliano est un enseignant dévoué de l’école primaire Avogli Carracci à Bologne. Découvrez son histoire et sa vision pour l’avenir.
Nos histoires, notre avenir : Adrien Paré, agriculteur en Normandie
Adrien Paré, agriculteur en Normandie, produit du lait sur son exploitation familiale de 130 vaches laitières. Grâce au soutien de l’initiative Normandie Garantie Agri, lancée par le Groupe BEI, il a pu investir dans des robots de traite, améliorant ainsi ses conditions de travail et sa qualité de vie. Découvrez l’histoire d’Adrien et sa vision pour l’avenir.
La BEI a investi près de 1,38 milliard d’euros en 2025 pour développer le réseau routier polonais
La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), la banque polonaise de promotion économique, un nouveau prêt à long terme de 500 millions d’euros pour la construction de tronçons qui formeront au total environ 93 km de la voie rapide S17 située dans la région de Lublin, dans le sud-est du pays. Les investissements mis en œuvre en 2025 par la BEI en vue d’étendre et de moderniser le réseau routier polonais atteignent ainsi près de 1,38 milliard d’euros, contribuant à stimuler l’activité économique et le développement régional tout en soutenant la mobilité civile et militaire dans le pays et dans toute l’Europe.
Roumanie : la BEI à l’appui des régions du pays grâce à un prêt de 25 millions d’euros accordé à CEC Bank
Les régions de Roumanie vont bénéficier d’un coup de pouce financier grâce à un prêt de 25 millions d’euros accordé à CEC Bank par la Banque européenne d’investissement (BEI). CEC Bank acheminera le crédit de la BEI vers des projets du secteur public qui favorisent le développement économique durable, en particulier dans les régions roumaines où la transition vers une industrie plus verte est la plus complexe sur le plan socio-économique.
-
EIB Investment Survey 2025: German firms stay on course with investment, AI and green transition in a challenging environment
Nearly nine in ten German firms continue to invest despite geopolitical uncertainty, high energy prices and skills shortages, underlining the strength of the EU single market and Germany’s role as a global industrial and innovation hub. The latest EIB Investment Survey 2025 for Germany shows that companies are using this investment to drive the green and digital transitions, while at the same time adjusting to cost pressures and a weaker macroeconomic outlook.
