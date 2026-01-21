PASSA – Accord concernant des services de conseil à l’appui de projets

Les accords PASSA soutiennent des projets financés par l’Union européenne et visent à accélérer l’exécution des projets et l’absorption des Fonds structurels et d’investissement de l’UE.

Nos accords concernant des services de conseil à l’appui de projets sont des instruments flexibles qui mettent à disposition des conseils sur mesure pour les équipes chargées des projets et les collectivités locales responsables des investissements publics.