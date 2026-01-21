Mécanisme à l’appui d’investissements en faveur de la connectivité dans les pays du Partenariat oriental (EPIC)

Pays : Moldavie

Statut : en cours

Promoteur : ministère des infrastructures et du développement régional

La République de Moldavie, par l’intermédiaire du ministère des infrastructures et du développement régional et de son organe d’exécution, l’administration nationale des routes, a élaboré un grand programme d’investissement visant la remise en état et la modernisation de tronçons routiers clés du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). L’initiative a pour but d’améliorer la connectivité régionale, la sécurité routière et la résilience face aux changements climatiques, ainsi qu’à favoriser l’intégration de la Moldavie dans les corridors de transport de l’UE. La remise en était des axes routiers M3 et R7 (le « projet ») a été définie comme une priorité.

La M3 est une route nationale majeure qui relie la capitale, Chisinau, à Giurgiulesti, l’unique port de la Moldavie situé sur le Danube. Elle fournit un accès direct à des voies navigables internationales via le port franc international de Giurgiulesti, facilitant les échanges commerciaux et la circulation des marchandises et des voyageurs dans le sud de la Moldavie. Axe du corridor RTE-T, la route M3 joue un rôle critique dans l’intégration régionale et le développement économique car elle relie la Moldavie à la Roumanie et à l’Ukraine.

La route R7 est un corridor Est-Ouest important qui assure la liaison entre la frontière ukrainienne (près de Soroca) et la frontière roumaine (Costesti). Elle favorise la circulation des personnes, des marchandises et des services à travers les postes de controle de Soroca et Costesti. La R7 est vitale pour le développement rural et agricole et elle joue un rôle primordial en facilitant les exportations agricoles entre l’Ukraine et la Roumanie. Elle assure également la connexion avec la route M5, qui relie de grandes villes comme Chisinau et Balti à la frontière nord avec l’Ukraine.

L’assistance technique proposée au titre de l’EPIC a pour objet d’évaluer la viabilité des tronçons routiers sélectionnés dans l’optique de faire avancer le projet vers son approbation et sa mise en œuvre. Plus précisément :

Évaluation technique et économique

Évaluation des incidences environnementales et sociales

Soutien à la passation des marchés publics

Soutien institutionnel pour l’intégration, dans des domaines clés, de l’acquis de l’Union en matière de transports routiers

Le projet est conforme au programme « Global Gateway » de l’UE qui vise à renforcer la connectivité dans le voisinage de l’UE, en particulier le long du réseau RTE-T.