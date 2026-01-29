Innovation, transformation numérique et capital humain

Nous devons modifier notre façon de vivre, d’apprendre, de travailler et de produire en raison de la crise climatique, du vieillissement et de la croissance de la population, et de l’épuisement des ressources. L’innovation et la technologie sont des éléments essentiels à un tel changement.

Pour stimuler l’innovation technologique, il est également important de soutenir l’économie numérique. L’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la fabrication de pointe sont autant d’exemples de nouvelles technologies qui auront un impact considérable sur l’emploi et l’économie.

Aujourd’hui, il est absolument impératif que la société investisse dans les personnes. L’éducation et les compétences sont essentielles pour réaliser des percées technologiques qui permettent de résoudre des problèmes concrets. Le capital humain – c’est-à-dire les connaissances et les compétences que les individus acquièrent tout au long de leur vie, ainsi que leur santé – est un moteur clé de la prospérité à long terme et de l’éradication de la pauvreté.

Découvrez comment le Groupe BEI soutient la productivité et la croissance en Europe en investissant dans la transition numérique et les technologies de pointe.