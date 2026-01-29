Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Innovation, transformation numérique et capital humain

Nous devons modifier notre façon de vivre, d’apprendre, de travailler et de produire en raison de la crise climatique, du vieillissement et de la croissance de la population, et de l’épuisement des ressources. L’innovation et la technologie sont des éléments essentiels à un tel changement.

Pour stimuler l’innovation technologique, il est également important de soutenir l’économie numérique. L’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la fabrication de pointe sont autant d’exemples de nouvelles technologies qui auront un impact considérable sur l’emploi et l’économie.

Aujourd’hui, il est absolument impératif que la société investisse dans les personnes. L’éducation et les compétences sont essentielles pour réaliser des percées technologiques qui permettent de résoudre des problèmes concrets. Le capital humain – c’est-à-dire les connaissances et les compétences que les individus acquièrent tout au long de leur vie, ainsi que leur santé – est un moteur clé de la prospérité à long terme et de l’éradication de la pauvreté.

Découvrez comment le Groupe BEI soutient la productivité et la croissance en Europe en investissant dans la transition numérique et les technologies de pointe.

©spainter_vfx/iStock

TechEU : accélérer l’innovation en Europe

TechEU est la plateforme du Groupe Banque européenne d’investissement axée exclusivement sur l'accélération de l’innovation en Europe. Elle met à la disposition des innovateurs un dispositif équilibré de financement et de savoir-faire. Ce faisant, elle dynamise la croissance et contribue à la mise sur le marché de technologies révolutionnaires.

Notre impact en 2025

Au cours de la seule année 2025, la BEI a soutenu près de 21 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’innovation, de la transformation numérique et du capital humain.

50

nouveaux satellites mis en orbite

4,8 millions

de personnes ayant accès à de meilleurs services de santé

399 500

étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement neufs ou rénovés

Domaines d’action prioritaire

Innovation Matières premières critiques Éducation et formation Santé

L’innovation est au cœur des progrès de l’humanité. Elle améliore le bien-être, favorise la prospérité et œuvre dans l’intérêt des générations futures. Elle est également décisive pour la croissance économique et l’emploi.

Le Groupe BEI s’emploie à lever les obstacles à l’investissement et à placer l’UE aux avant-postes de la prochaine vague d’innovation et de transition numérique. Il a pour objectifs de stimuler l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies permettant de relever les défis actuels et d’aider les innovateurs européens à devenir des chefs de file mondiaux sur le plan technologique.

RECHERCHE FONDAMENTALE
©EIB

Les idées innovantes deviendront chaque jour davantage le moteur de la croissance économique en Europe. Une recherche de qualité forme le socle de la capacité de l’Union européenne à innover avec succès. Nous cherchons à soutenir ces idées en améliorant les infrastructures de recherche. Le Groupe BEI investit dans la conception et la construction d’installations de pointe, ainsi que dans le soutien à la recherche fondamentale dans les universités, les instituts de haute technologie et les établissements scientifiques publics.

ÉNERGIE PROPRE
©Shutterstock

Afin de limiter les conséquences de la crise climatique pour les générations actuelles et futures, la quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre doit disparaître d’ici le milieu de ce siècle. Cela implique une transformation radicale de nos systèmes énergétiques à plusieurs niveaux. C’est pourquoi la BEI appuie des entreprises qui mettent au point des technologies de pointe contribuant à freiner les changements climatiques.

L’AVENIR DE L’INDUSTRIE
©Gorodenkoff/Shutterstock

Alors que la technologie et la transformation numérique deviennent de plus en plus des moteurs de transformation dans toute l’économie, une occasion formidable se présente de relancer les filières traditionnelles de l’Europe, avec des milliers de milliards d’euros à la clé. Nous investissons dans l’avenir de l’industrie en aidant les entreprises innovantes à développer des technologies et des services destinés à être utilisés dans tout un éventail de secteurs, du commerce de détail et de la logistique à l’automatisation industrielle et aux soins de santé.

Les matières premières critiques sont vitales pour la prospérité et la compétitivité mondiale de l’Union européenne. Elles sont essentielles pour la transition verte et numérique de l’Europe, ainsi que pour les secteurs européens de la défense et de l’aérospatiale. Toutefois, l’accès à ces matières premières est limité en raison de contraintes liées à leur situation géographique et à leur transformation. En tant que bras financier de l’UE, nous sommes déterminés à améliorer l’ensemble de la chaîne de valeur afin de garantir un avenir sûr.

Paul Alain Hunt via Unsplash
2021, CD94_Eric Legrand

Nous en sommes convaincus : toute personne mérite d’avoir accès à la meilleure qualité d’éducation disponible, quelle que soit sa situation. Pour atteindre cet objectif, nous proposons nos financements et notre expertise technique en vue d’améliorer les systèmes éducatifs, à tous les niveaux – des jardins d’enfants jusqu’aux universités – dans le but d’aider chacune et chacun à exprimer son potentiel. Nos initiatives vont également bien au-delà : nous soutenons des projets qui offrent des possibilités de logement aux étudiants, facilitons l’accès aux prêts étudiants ou construisons des infrastructures sportives.

Les sciences de la vie représentent une solution vitale face aux crises mondiales de grande ampleur telles que la pandémie de COVID-19. Nous avons été au cœur des efforts de lutte contre le COVID-19, en finançant le premier vaccin et les premiers traitements et dispositifs de diagnostic, sans compter les nombreuses autres maladies qui mobilisent notre intervention. Nous nous engageons en faveur de l’équité en matière de santé dans le monde, en consacrant des ressources pour donner accès aux traitements là où le besoin est le plus pressant.

Nightingale

