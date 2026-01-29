Innovation, transformation numérique et capital humain

Nous devons modifier notre façon de vivre, d’apprendre, de travailler et de produire en raison de la crise climatique, du vieillissement et de la croissance de la population, et de l’épuisement des ressources. L’innovation et la technologie sont des éléments essentiels à un tel changement.
Pour stimuler l’innovation technologique, il est également important de soutenir l’économie numérique. L’intelligence artificielle, l’informatique quantique et la fabrication de pointe sont autant d’exemples de nouvelles technologies qui auront un impact considérable sur l’emploi et l’économie.
Aujourd’hui, il est absolument impératif que la société investisse dans les personnes. L’éducation et les compétences sont essentielles pour réaliser des percées technologiques qui permettent de résoudre des problèmes concrets. Le capital humain – c’est-à-dire les connaissances et les compétences que les individus acquièrent tout au long de leur vie, ainsi que leur santé – est un moteur clé de la prospérité à long terme et de l’éradication de la pauvreté.
Découvrez comment le Groupe BEI soutient la productivité et la croissance en Europe en investissant dans la transition numérique et les technologies de pointe.
Notre impact en 2025
Au cours de la seule année 2025, la BEI a soutenu près de 21 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’innovation, de la transformation numérique et du capital humain.
50
nouveaux satellites mis en orbite
4,8 millions
de personnes ayant accès à de meilleurs services de santé
399 500
étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement neufs ou rénovés
Domaines d’action prioritaire
L’innovation est au cœur des progrès de l’humanité. Elle améliore le bien-être, favorise la prospérité et œuvre dans l’intérêt des générations futures. Elle est également décisive pour la croissance économique et l’emploi.
Le Groupe BEI s’emploie à lever les obstacles à l’investissement et à placer l’UE aux avant-postes de la prochaine vague d’innovation et de transition numérique. Il a pour objectifs de stimuler l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies permettant de relever les défis actuels et d’aider les innovateurs européens à devenir des chefs de file mondiaux sur le plan technologique.
Les idées innovantes deviendront chaque jour davantage le moteur de la croissance économique en Europe. Une recherche de qualité forme le socle de la capacité de l’Union européenne à innover avec succès. Nous cherchons à soutenir ces idées en améliorant les infrastructures de recherche. Le Groupe BEI investit dans la conception et la construction d’installations de pointe, ainsi que dans le soutien à la recherche fondamentale dans les universités, les instituts de haute technologie et les établissements scientifiques publics.
Afin de limiter les conséquences de la crise climatique pour les générations actuelles et futures, la quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre doit disparaître d’ici le milieu de ce siècle. Cela implique une transformation radicale de nos systèmes énergétiques à plusieurs niveaux. C’est pourquoi la BEI appuie des entreprises qui mettent au point des technologies de pointe contribuant à freiner les changements climatiques.
Alors que la technologie et la transformation numérique deviennent de plus en plus des moteurs de transformation dans toute l’économie, une occasion formidable se présente de relancer les filières traditionnelles de l’Europe, avec des milliers de milliards d’euros à la clé. Nous investissons dans l’avenir de l’industrie en aidant les entreprises innovantes à développer des technologies et des services destinés à être utilisés dans tout un éventail de secteurs, du commerce de détail et de la logistique à l’automatisation industrielle et aux soins de santé.
Coup de projecteur
-
Megafactory takes on global satellite industry
Une méga-usine belge mise sur la production de masse pour révolutionner l’industrie mondiale des satellites.
-
Mettre le CO2 sous clé
Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone
-
Pan-European defence value-chain investments
Le Groupe BEI soutient la croissance des PME de la défense directement et via fonds et banques, stimulant l’innovation, la résilience et la sécurité dans l’UE
-
Comment les entreprises de l’UE s’ouvrent à l’intelligence artificielle, aux mégadonnées et à d’autres outils numériques
D’après une enquête du Groupe BEI, une proportion comparable d’entreprises européennes et américaines utilise des technologies numériques de pointe, mais les entreprises américaines intègrent mieux l’IA dans leurs processus
-
L’innovation qui protège nos communications par satellite contre le brouillage ennemi
Le pionnier français de la photonique Cailabs révolutionne les communications entre la Terre et l’espace grâce au laser.
-
Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation
Première usine de production de protéines de pois en Suède et aliments innovants d’origine végétale en Espagne