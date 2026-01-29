Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Matières premières critiques

Vers une Europe plus verte et plus compétitive

Sécuriser l’avenir

Les matières premières critiques sont essentielles au maintien de la prospérité et de la compétitivité mondiale de l’Union européenne. Elles jouent un rôle important dans les transitions écologique et numérique, ainsi que dans les secteurs européens de la défense et de l’aérospatiale. Pourtant, l’accès à ces matières premières est limité en raison de contraintes liées à leur situation géographique et à leur transformation. En tant que bras financier de l’Union européenne, nous nous engageons à renforcer l’ensemble de la chaîne de valeur des matières premières critiques afin de sécuriser notre avenir.

Contacter notre guichet unique  
billion

EIB Group financing for critical raw material projects in 2025

« La résilience et la puissance économique de l’Europe dépendent d’un accès sûr et durable aux matières premières critiques. À la BEI, nous travaillons avec des partenaires dans toute l’UE et au-delà pour mettre en place une chaîne de valeur fiable, responsable et durable sur le plan environnemental, afin de garantir que nos industries et nos sociétés disposent des ressources dont elles ont besoin pour prospérer. »
Nicola Beer

Vice-présidente de la Banque européenne d’investissement

Matières premières critiques : de quoi parle-t-on ?

Nous comptons sur les matières premières critiques au quotidien. Elles sont utilisées dans de nombreux domaines, des smartphones aux véhicules électriques en passant par les batteries pour le stockage d’énergie propre. Elles sont définies comme des matières premières d’une grande importance économique pour l’Union européenne, présentant un risque élevé de rupture d’approvisionnement en raison de la concentration de leurs sources d’approvisionnement et de l’absence de substituts de qualité et abordables. La Commission européenne a répertorié 34 matières premières critiques pour l’économie européenne, dont 17 sont considérées comme revêtant une importance stratégique. Parmi ces dernières figurent le lithium, le cuivre et le germanium.

©Aaron Hawkins/Getty, Aaron Hawkins

Zoom

Propulser la transition verte de l’Europe grâce au lithium durable

Avec un financement de 250 millions d’euros, nous accompagnons la première phase du projet Lionheart de Vulcan Energy, conçu pour approvisionner la filière européenne des batteries en lithium durable extrait de saumures géothermales dans la vallée du Rhin supérieur, en Allemagne.

En savoir plus  

Notre offre

Nous proposons une gamme de produits et de services qui renforcent la chaîne de valeur des matières premières critiques de l’Union européenne. Dans le cadre de notre initiative stratégique, nous mettons l’accent sur tous les aspects – extraction, transformation, recyclage et mise au point de matériaux de substitution – conformément aux priorités définies par l’UE dans le cadre du règlement sur les matières premières critiques.

Produits financiers

Nous proposons des financements à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne.

Services de conseil

Nous partageons notre savoir-faire technique et financier avec nos clients.

Nos solutions

Découvrez comment nos financements et nos services de conseil contribuent à sécuriser notre avenir.