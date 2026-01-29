« La résilience et la puissance économique de l’Europe dépendent d’un accès sûr et durable aux matières premières critiques. À la BEI, nous travaillons avec des partenaires dans toute l’UE et au-delà pour mettre en place une chaîne de valeur fiable, responsable et durable sur le plan environnemental, afin de garantir que nos industries et nos sociétés disposent des ressources dont elles ont besoin pour prospérer. »
Matières premières critiques : de quoi parle-t-on ?
Nous comptons sur les matières premières critiques au quotidien. Elles sont utilisées dans de nombreux domaines, des smartphones aux véhicules électriques en passant par les batteries pour le stockage d’énergie propre. Elles sont définies comme des matières premières d’une grande importance économique pour l’Union européenne, présentant un risque élevé de rupture d’approvisionnement en raison de la concentration de leurs sources d’approvisionnement et de l’absence de substituts de qualité et abordables. La Commission européenne a répertorié 34 matières premières critiques pour l’économie européenne, dont 17 sont considérées comme revêtant une importance stratégique. Parmi ces dernières figurent le lithium, le cuivre et le germanium.
Notre offre
Nous proposons une gamme de produits et de services qui renforcent la chaîne de valeur des matières premières critiques de l’Union européenne. Dans le cadre de notre initiative stratégique, nous mettons l’accent sur tous les aspects – extraction, transformation, recyclage et mise au point de matériaux de substitution – conformément aux priorités définies par l’UE dans le cadre du règlement sur les matières premières critiques.
Nous proposons des financements à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne.
Nous partageons notre savoir-faire technique et financier avec nos clients.
Nos solutions
Découvrez comment nos financements et nos services de conseil contribuent à sécuriser notre avenir.
-
BEI Monde et l’Australie renforcent leur coopération dans le domaine des matières premières critiques
La BEI, via BEI Monde, sa branche spécialisée dans le développement, et l’Australie ont signé ce jour une déclaration d’intention à ce sujet.
-
Scaling up copper recycling and production in Europe
Aurubis AG, a leading global provider of non-ferrous metals and one of the largest copper recyclers worldwide, formally signed an agreement with the European Investment Bank (EIB) for a € 200 million investment loan today.
-
Nicola Beer, vice-présidente, à propos de l’accès aux matières premières critiques
L’accès aux matières premières critiques est une priorité mondiale et un moteur clé de l’industrialisation et de la croissance économique durables, tant pour l’UE que pour ses partenaires. La résilience des chaînes de valeur liées à ces ressources essentielles nécessite de solides investissements stratégiques.
-
La BEI appuie la production durable de métaux qui revêtent une importance stratégique pour l’économie et l’autonomie industrielle de l’Union européenne
La Banque européenne d’investissement (BEI) et la société andalouse Cunext ont signé un prêt de 30 millions d’euros pour financer la construction à Cordoue d’une usine de production de cathodes en cuivre, une ressource stratégique, à partir d’anodes en cuivre issues de matériaux recyclés.
-
Le soutien de la BEI est considéré comme une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie européenne en matière de minéraux pour batteries
La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 150 millions d’euros à Keliber Oy, une entreprise finlandaise spécialisée dans l’industrie minière et le traitement de matériaux pour batteries, afin d’aider l’UE à répondre à la demande croissante de lithium du fait de l’électrification des transports.
-
Soutien à la production de matériaux pour batteries écologiques
La Banque européenne d’investissement (BEI), avec le soutien du programme InvestEU, accorde un prêt de 36,7 millions d’euros à Königswarter & Ebell, filiale allemande à 100 % de l’entreprise australienne Pure Battery Technologies (PBT).