Matières premières critiques : de quoi parle-t-on ?

Nous comptons sur les matières premières critiques au quotidien. Elles sont utilisées dans de nombreux domaines, des smartphones aux véhicules électriques en passant par les batteries pour le stockage d’énergie propre. Elles sont définies comme des matières premières d’une grande importance économique pour l’Union européenne, présentant un risque élevé de rupture d’approvisionnement en raison de la concentration de leurs sources d’approvisionnement et de l’absence de substituts de qualité et abordables. La Commission européenne a répertorié 34 matières premières critiques pour l’économie européenne, dont 17 sont considérées comme revêtant une importance stratégique. Parmi ces dernières figurent le lithium, le cuivre et le germanium.