Énergies durables et ressources naturelles

Les changements climatiques et la dégradation de l’environnement constituent notre principal défi pour le maintien d’un développement durable.

La BEI est un partenaire important pour l’Union européenne dans la mise en œuvre de son pacte vert pour l’Europe, sa nouvelle stratégie de croissance visant la neutralité carbone d’ici 2050.

Pour atteindre les objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie, il faudra décarboner une grande partie de l’approvisionnement énergétique, tout en préservant nos ressources naturelles.

La BEI joue un rôle central dans le développement du secteur éolien en mer et dans la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement. Elle soutient également les investissements dans les réseaux électriques pour le transport et la distribution d’électricité.

Elle investit dans des projets qui protègent nos ressources naturelles et la biodiversité, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, des océans, de l’eau et de la gestion des déchets. Elle aide aussi les populations à gérer les catastrophes naturelles tout en soutenant leurs efforts pour dépolluer leur habitat.