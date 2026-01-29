Énergies durables et ressources naturelles

Les changements climatiques et la dégradation de l’environnement constituent notre principal défi pour le maintien d’un développement durable.
La BEI est un partenaire important pour l’Union européenne dans la mise en œuvre de son pacte vert pour l’Europe, sa nouvelle stratégie de croissance visant la neutralité carbone d’ici 2050.
Pour atteindre les objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie, il faudra décarboner une grande partie de l’approvisionnement énergétique, tout en préservant nos ressources naturelles.
La BEI joue un rôle central dans le développement du secteur éolien en mer et dans la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement. Elle soutient également les investissements dans les réseaux électriques pour le transport et la distribution d’électricité.
Elle investit dans des projets qui protègent nos ressources naturelles et la biodiversité, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, des océans, de l’eau et de la gestion des déchets. Elle aide aussi les populations à gérer les catastrophes naturelles tout en soutenant leurs efforts pour dépolluer leur habitat.
Notre impact
En 2025, nous avons financé des projets dans l’Union européenne et au-delà, avec pour résultats estimés :
17,9 millions de foyers
alimentés en énergies renouvelables
26,8 millions de personnes
ayant accès à une eau potable plus saine
9,2 millions de personnes
bénéficiant de services d’assainissement améliorés
6,9 millions de personnes
moins exposées au risque d’inondation
Domaines prioritaires
La nature et la biodiversité sont essentielles à la vie. Les ressources naturelles génèrent environ la moitié du PIB mondial. La perte de biodiversité et la crise climatique sont étroitement liées.
La BEI veille à ce que ses projets améliorent les habitats naturels et ne causent pas de préjudice à la biodiversité. Elle collabore avec les responsables politiques, les entreprises et la société civile pour relever les défis liés à la biodiversité et accroître les investissements dans la nature, la restauration des écosystèmes et la résilience.
Les forêts jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. Elles forment d’importants puits de carbone et aident à accroître la résilience face à certains effets de ces changements, comme l’érosion des sols et le risque accru d’inondation. Les activités de la BEI appuient l’ensemble de la chaîne de valeur forestière, y compris la restauration des forêts, le boisement et les industries forestières. La Banque s’efforce de protéger et d’améliorer la biodiversité et les services écosystémiques, tout en favorisant la croissance économique et l’emploi en milieu rural.
L’agriculture protège les ressources naturelles et les utilise pour notre bien-être. Dans de nombreux pays du monde, elle est au cœur de l’entrepreneuriat local, de l’emploi et du développement social. La BEI soutient l’économie rurale au profit des entrepreneurs et de la société dans son ensemble, afin de promouvoir un environnement durable et de réduire les émissions de CO2 de l’agriculture.
Les océans et les mers couvrent plus de 70 % de la surface de la Terre. Ils ont une fonction vitale pour le climat et la biodiversité de notre planète. Ils fournissent aussi de la nourriture, des médicaments, de l’énergie renouvelable et des ressources naturelles à des milliards de personnes partout dans le monde.
Pour promouvoir le développement durable et réduire la pauvreté, il est essentiel de préserver la santé des océans. La BEI investit dans l’économie bleue durable et apporte son appui à des initiatives visant à réduire la pollution et à préserver cette ressource naturelle.
La pression démographique et l’essor rapide de l’économie mondiale, conjugués aux effets des changements climatiques, accentueront le manque d’accès à l’eau et à l’assainissement pour les usages domestiques. C’est également vrai des sécheresses et des inondations, car elles détruisent les moyens de subsistance des populations.
Avec des financements de près de 79 milliards d’euros au total depuis le début des années 60, la Banque européenne d’investissement est le plus important bailleur de fonds du secteur de l’eau au monde. Elle a soutenu au total plus de 1 600 projets dans les domaines de l’approvisionnement en eau, du traitement des eaux usées, de l’érosion côtière et de la lutte contre les inondations.
La prévention et la réduction de la pollution comptent parmi les grands piliers des politiques environnementales de l’UE. La BEI promeut une approche intégrée pour lutter contre la pollution de l’air, de l’eau et des sols, et elle finance des projets de dépollution.
La Banque définit, pour les promoteurs de projets, des exigences précises visant à prévenir, à réduire et, dans la mesure du possible, à éliminer la pollution générée par différentes activités tout au long du cycle de vie des projets (de la conception au démantèlement).
Normes environnementales et sociales de la BEI – Présentation générale
Les catastrophes naturelles mettent en péril les vies humaines, les écosystèmes et les économies.
La BEI œuvre au renforcement de la gouvernance nationale et internationale pour améliorer la préparation aux catastrophes naturelles et l’adaptation aux changements climatiques, comme le recommande notamment le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. La stratégie de la BEI en matière d’action pour le climat promeut la mise en place d’un système de gestion des risques pour réduire la vulnérabilité des actifs, des populations et des écosystèmes associés aux projets de la BEI.
La Banque appuie également des projets de reconstruction après des catastrophes naturelles, qui offrent la possibilité cruciale de reconstruire en mieux, notamment en intégrant la réduction du risque de catastrophe naturelle dans les mesures de développement.
Les matières premières critiques sont vitales pour la prospérité et la compétitivité mondiale de l’Union européenne. Elles sont essentielles pour la transition verte et numérique de l’Europe, ainsi que pour les secteurs européens de la défense et de l’aérospatiale. Toutefois, l’accès à ces matières premières est limité en raison de contraintes liées à leur situation géographique et à leur transformation. En tant que bras financier de l’UE, nous sommes déterminés à améliorer l’ensemble de la chaîne de valeur afin de garantir un avenir sûr.
