Climat et environnement

Une décennie décisive
Les changements climatiques représentent une menace pour nos vies, nos sociétés et nos économies. Ils entraînent une perte de biodiversité sans précédent et détruisent nos écosystèmes. La décennie actuelle est celle où tout va se jouer. Nous allons aussi avoir l’occasion de construire un monde plus résilient et plus prospère. En tant que banque du climat, nous plaçons l’action pour le climat et la durabilité environnementale au cœur de toutes nos activités.
Qu’est-ce que l’action pour le climat ?
Afin d’éviter les effets les plus désastreux des changements climatiques, nous devons réduire les émissions de carbone de 45 % d’ici à 2030. Par action en faveur du climat, on entend toute politique, tout projet ou toute initiative qui a pour but de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer notre capacité à nous préparer aux conséquences des changements climatiques et à leur gestion, ou contribue à la réalisation de ces objectifs. Il peut s’agir d’un large éventail d’activités, comme le financement de transports durables, la construction de bâtiments économes en énergie ou encore l’investissement dans des technologies vertes innovantes.
À l’avant-poste depuis de longues années
Depuis près de 20 ans, nous sommes chef de file dans le domaine des financements climatiques et environnementaux.
À l’initiative de la première obligation verte au monde
Nous lançons notre obligation climatiquement responsable, la première obligation verte au monde, pour financer des projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Depuis lors, ce produit a évolué et inclut désormais les projets environnementaux tels que la recherche-développement portant sur les technologies à faible intensité de carbone et les transports durables.
Le bien-être des populations et la planète au cœur de notre action
Nous mettons en place des lignes directrices qui visent à tenir compte des aspects sociaux et environnementaux dans les projets que nous soutenons ; elles sont publiées dans notre Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales (désormais connues sous le nom de Normes environnementales et sociales de la Banque européenne d’investissement).
Une nouvelle stratégie climatique
Nous dévoilons notre stratégie en matière d’action pour le climat à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris. Cette stratégie présente notre vision et nos engagements dans le domaine de l’action pour le climat et la durabilité environnementale.
Les obligations pour le développement durable
Nous faisons un nouveau pas en avant dans le soutien aux investissements socialement et écologiquement responsables en lançant notre obligation pour le développement durable. Nous finançons d’abord des projets dans le secteur de l’eau avant d’élargir notre appui aux domaines de l’éducation et de la santé.
L’abandon progressif des combustibles fossiles
En adoptant notre ambitieuse politique de prêt dans le secteur de l’énergie, nous décidons de cesser progressivement de financer des projets énergétiques qui recourent sans dispositif d’atténuation aux combustibles fossiles, gaz naturel compris.
La banque du climat
Notre conseil d’administration approuve la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat 2021-2025, qui énonce nos objectifs en matière de soutien au pacte vert pour l’Europe et à la neutralité en carbone pour notre continent à l’horizon 2050. L’examen à mi-parcours de cette feuille de route a fait l’objet d’une publication en 2023.
Relever le défi
Nous publions la première version de notre politique environnementale et sociale à l’échelle du Groupe qui fait partie intégrante de notre Cadre de durabilité environnementale et sociale et expose comment nous entendons relever les défis environnementaux et sociaux tout en faisant respecter les droits humains dans nos activités.
Assurer une transition et une résilience justes pour tous et toutes
En tant que l’un des principaux bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour le financement de l’action en faveur du climat, nous nous employons avec détermination à ce que les efforts pour décarboner et construire des communautés plus résilientes face aux changements climatiques soient équitables et n’exacerbent pas les inégalités. Dans la publication de l’approche de BEI Monde pour une transition et une résilience justes, nous expliquons comment, aux côtés de nos partenaires, nous pouvons aider les pays, les clients et les organisations à mener une transition et une résilience justes à l’extérieur de l’UE.
À LA UNE
L’action en faveur du climat et durabilité environnementale – Tour d’horizon 2024
Nos autres domaines d’intervention
Des énergies propres à l’économie circulaire, nous finançons un large éventail de projets qui soutiennent l’action pour le climat et la durabilité environnementale.
Énergie
Nous aidons à réduire les émissions et les factures d’énergie en finançant les énergies propres.
Océans propres
Nous contribuons à garder les océans en bonne santé, un enjeu essentiel du développement durable.
Économie circulaire
Nous soutenons la transition vers un modèle qui fait baisser la pression sur les ressources naturelles.
Adaptation aux changements climatiques
Nous investissons dans des solutions destinées à nous préparer aux défis posés par le réchauffement de la planète.
Nos réalisations
Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie vers un avenir plus vert.
-
Storing the Cyprus sun
New battery and solar programme to help Cyprus make the most of its solar power potential
-
Quand boire un café débouche sur la production d’énergie
Une initiative pionnière en Grèce se distingue comme la première communauté énergétique au monde à être dirigée par des femmes
-
Serbie : une planche de salut pour les voies navigables
La Serbie s’engage pleinement à moderniser ses écluses et à améliorer des infrastructures clés de ses voies navigables
-
Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts
Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles
-
Où vivrons-nous ? Le besoin urgent de logements abordables en Estonie
La BEI aide l’Estonie à fournir des logements aux familles, aux travailleurs et aux autres groupes de la population.
-
L’ingéniosité financière au service du climat
La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts
-
Des usines intelligentes et un avenir plus propre
Le soutien de l’UE aux petites entreprises en Macédoine du Nord renforce le secteur privé et stimule les énergies renouvelables
-
Pays en développement : de l’importance des connexions
LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.
-
Convergence entre climat et facture énergétique
L’efficacité énergétique, clé importante pour la lutte climatique, stimule l’innovation faisant appel à l’IA. Mais surtout, elle réduit aussi notre facture énergétique.
Nos publications
Pour pouvoir agir, il est essentiel de comprendre l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.
-
EIB Group – EMAS Environmental Policy
The EMAS Environmental Policy is the framework for action and setting strategic environmental objectives and targets for the EIB Group’s internal activities.
-
Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI
Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.
-
Groupe BEI – Déclaration environnementale 2024
Septième déclaration environnementale du Groupe BEI validée conformément au système de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS).
-
Climate financing in Latin America and the Caribbean
Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.
-
EIB Group 2023 Climate Bank Roadmap Progress Report
The 2023 progress report provides an update on the third year of implementation of the EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025.
-
EIB Group Sustainability Report 2023
The Sustainability Report for 2023 outlines how the EIB is the climate bank and how we work hard to help clients reach their green goals.
-
European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria
As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.
-
Action en faveur du climat et durabilité environnementale - Tour d'horizon 2024
Cette publication propose un tour d’horizon de la contribution de la Banque européenne d’investissement à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale.
-
EIB Group Climate Bank Roadmap Mid-term Review
This review summarises the EIB Group’s progress in delivering on its Climate Bank Roadmap 2021-2025. The Roadmap lays out how the EU bank would support the European Green Deal and a just transition to low-carbon, climate-resilient and environmentally sustainable development.
-
Cadre PATH du Groupe BEI – Version 1.2
Version 1.2 (novembre 2023) – Soutenir les contreparties sur la voie de l’alignement sur l’accord de Paris
-
Cadre de la BEI en matière d’environnement
Comment la BEI soutient-elle les investissements environnementaux à travers le monde et améliore-t-elle l’évaluation des incidences et des risques environnementaux de ses opérations et de ses activités ?
-
Normes environnementales et sociales de la BEI – Présentation générale
Aperçu de l’ensemble révisé de Normes environnementales et sociales de la BEI, publié récemment.