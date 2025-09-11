Climat et environnement

Assurer une transition et une résilience justes pour tous et toutes

En tant que l’un des principaux bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour le financement de l’action en faveur du climat, nous nous employons avec détermination à ce que les efforts pour décarboner et construire des communautés plus résilientes face aux changements climatiques soient équitables et n’exacerbent pas les inégalités. Dans la publication de l’approche de BEI Monde pour une transition et une résilience justes, nous expliquons comment, aux côtés de nos partenaires, nous pouvons aider les pays, les clients et les organisations à mener une transition et une résilience justes à l’extérieur de l’UE.