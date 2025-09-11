Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées
read more

Climat et environnement

Ouvrir la voie à un monde sans carbone

easy to read Facile à lire et à comprendre

Une décennie décisive

Les changements climatiques représentent une menace pour nos vies, nos sociétés et nos économies. Ils entraînent une perte de biodiversité sans précédent et détruisent nos écosystèmes. La décennie actuelle est celle où tout va se jouer. Nous allons aussi avoir l’occasion de construire un monde plus résilient et plus prospère. En tant que banque du climat, nous plaçons l’action pour le climat et la durabilité environnementale au cœur de toutes nos activités.

custom-preview
ENEL

Qu’est-ce que l’action pour le climat ?

Afin d’éviter les effets les plus désastreux des changements climatiques, nous devons réduire les émissions de carbone de 45 % d’ici à 2030. Par action en faveur du climat, on entend toute politique, tout projet ou toute initiative qui a pour but de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer notre capacité à nous préparer aux conséquences des changements climatiques et à leur gestion, ou contribue à la réalisation de ces objectifs. Il peut s’agir d’un large éventail d’activités, comme le financement de transports durables, la construction de bâtiments économes en énergie ou encore l’investissement dans des technologies vertes innovantes.

À l’avant-poste depuis de longues années

Depuis près de 20 ans, nous sommes chef de file dans le domaine des financements climatiques et environnementaux.

À l’initiative de la première obligation verte au monde

Nous lançons notre obligation climatiquement responsable, la première obligation verte au monde, pour financer des projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Depuis lors, ce produit a évolué et inclut désormais les projets environnementaux tels que la recherche-développement portant sur les technologies à faible intensité de carbone et les transports durables.

custom-preview

Le bien-être des populations et la planète au cœur de notre action

Nous mettons en place des lignes directrices qui visent à tenir compte des aspects sociaux et environnementaux dans les projets que nous soutenons ; elles sont publiées dans notre Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales (désormais connues sous le nom de Normes environnementales et sociales de la Banque européenne d’investissement).

©kazuend/Unsplash

Une nouvelle stratégie climatique

Nous dévoilons notre stratégie en matière d’action pour le climat à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris. Cette stratégie présente notre vision et nos engagements dans le domaine de l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

UNclimatechange via flickr

Les obligations pour le développement durable

Nous faisons un nouveau pas en avant dans le soutien aux investissements socialement et écologiquement responsables en lançant notre obligation pour le développement durable. Nous finançons d’abord des projets dans le secteur de l’eau avant d’élargir notre appui aux domaines de l’éducation et de la santé.

custom-preview

L’abandon progressif des combustibles fossiles

En adoptant notre ambitieuse politique de prêt dans le secteur de l’énergie, nous décidons de cesser progressivement de financer des projets énergétiques qui recourent sans dispositif d’atténuation aux combustibles fossiles, gaz naturel compris.

Soregies, 2023

La banque du climat

Notre conseil d’administration approuve la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat 2021-2025, qui énonce nos objectifs en matière de soutien au pacte vert pour l’Europe et à la neutralité en carbone pour notre continent à l’horizon 2050. L’examen à mi-parcours de cette feuille de route a fait l’objet d’une publication en 2023.

Getty Images

Relever le défi

Nous publions la première version de notre politique environnementale et sociale à l’échelle du Groupe qui fait partie intégrante de notre Cadre de durabilité environnementale et sociale et expose comment nous entendons relever les défis environnementaux et sociaux tout en faisant respecter les droits humains dans nos activités.

© hadynyah/Getty Images

Assurer une transition et une résilience justes pour tous et toutes

En tant que l’un des principaux bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour le financement de l’action en faveur du climat, nous nous employons avec détermination à ce que les efforts pour décarboner et construire des communautés plus résilientes face aux changements climatiques soient équitables et n’exacerbent pas les inégalités. Dans la publication de l’approche de BEI Monde pour une transition et une résilience justes, nous expliquons comment, aux côtés de nos partenaires, nous pouvons aider les pays, les clients et les organisations à mener une transition et une résilience justes à l’extérieur de l’UE.

Yann Arthus-Bertrand

À LA UNE

L’action en faveur du climat et durabilité environnementale – Tour d’horizon 2024

Cette publication présente les objectifs que nous nous sommes fixés en vue de placer l’économie sur la voie de la neutralité carbone et la façon dont nos financements y contribuent.

En savoir plus  
Getty Images

Nos autres domaines d’intervention

Des énergies propres à l’économie circulaire, nous finançons un large éventail de projets qui soutiennent l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

Énergie

Nous aidons à réduire les émissions et les factures d’énergie en finançant les énergies propres.

En savoir plus  

Océans propres

Nous contribuons à garder les océans en bonne santé, un enjeu essentiel du développement durable.

En savoir plus  

Économie circulaire

Nous soutenons la transition vers un modèle qui fait baisser la pression sur les ressources naturelles.

En savoir plus  

Adaptation aux changements climatiques

Nous investissons dans des solutions destinées à nous préparer aux défis posés par le réchauffement de la planète.

En savoir plus  

Nos réalisations

Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie vers un avenir plus vert.

  •
    11 septembre 2025

    Storing the Cyprus sun

    New battery and solar programme to help Cyprus make the most of its solar power potential

    Environment Health and life sciences Climate Development solutions Cyprus European Union Climate and environment Social infrastructure
  • 4 septembre 2025

    Quand boire un café débouche sur la production d’énergie

    Une initiative pionnière en Grèce se distingue comme la première communauté énergétique au monde à être dirigée par des femmes

    PME Climat Transformation énergétique Grèce Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 21 août 2025

    Serbie : une planche de salut pour les voies navigables

    La Serbie s’engage pleinement à moderniser ses écluses et à améliorer des infrastructures clés de ses voies navigables

    Infrastructures Environnement Transports Climat Balkans occidentaux Roumanie Serbie Union européenne Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 21 juillet 2025

    Où vivrons-nous ? Le besoin urgent de logements abordables en Estonie

    La BEI aide l’Estonie à fournir des logements aux familles, aux travailleurs et aux autres groupes de la population.

    Aménagement urbain Entretiens Changements climatiques Climat Efficacité énergétique Des logements abordables et durables Estonie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Des logements abordables et durables Énergie
  • 21 juillet 2025

    L’ingéniosité financière au service du climat

    La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts

    Banque Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Kenya Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 17 juillet 2025

    Des usines intelligentes et un avenir plus propre

    Le soutien de l’UE aux petites entreprises en Macédoine du Nord renforce le secteur privé et stimule les énergies renouvelables

    PME Climat Énergies renouvelables Technologies Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 1 juillet 2025

    Pays en développement : de l’importance des connexions

    LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.

    Transports Santé et sciences de la vie Climat Nigéria Inde Ghana Indonésie Kenya Asie et Pacifique Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 26 juin 2025

    Convergence entre climat et facture énergétique

    L’efficacité énergétique, clé importante pour la lutte climatique, stimule l’innovation faisant appel à l’IA. Mais surtout, elle réduit aussi notre facture énergétique.

    Aménagement urbain Climat Advisory services Efficacité énergétique Des logements abordables et durables Durabilité Espagne Irlande Allemagne Pologne France Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Des logements abordables et durables Énergie

Nos publications

Pour pouvoir agir, il est essentiel de comprendre l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.

  • 24 janvier 2025

    EIB Group – EMAS Environmental Policy

    The EMAS Environmental Policy is the framework for action and setting strategic environmental objectives and targets for the EIB Group’s internal activities.

    Environment Sustainability Climate and environment
  • 30 janvier 2025

    Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI

    Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.

    Cybersécurité Foresterie Bioéconomie Environnement Climat Numérique et télécoms Technologies Action en faveur du climat Investissement Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Développement - international Union des marchés des capitaux Sécurité et défence Climat et environnement Énergie
  • 16 janvier 2025

    Groupe BEI – Déclaration environnementale 2024

    Septième déclaration environnementale du Groupe BEI validée conformément au système de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS).

    Durabilité Climat et environnement
  • 28 octobre 2024

    Climate financing in Latin America and the Caribbean

    Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.

    Latin America and the Caribbean Global development Climate and environment
  • 25 juillet 2024

    EIB Group 2023 Climate Bank Roadmap Progress Report

    The 2023 progress report provides an update on the third year of implementation of the EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025.

    Climate and environment
  • 25 juillet 2024

    EIB Group Sustainability Report 2023

    The Sustainability Report for 2023 outlines how the EIB is the climate bank and how we work hard to help clients reach their green goals.

    Sustainability Climate and environment
  • 20 juin 2024

    European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria

    As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.

    Climate and environment
  • 29 février 2024

    Action en faveur du climat et durabilité environnementale - Tour d'horizon 2024

    Cette publication propose un tour d’horizon de la contribution de la Banque européenne d’investissement à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale.

    Climat et environnement
  • 27 novembre 2023

    EIB Group Climate Bank Roadmap Mid-term Review

    This review summarises the EIB Group’s progress in delivering on its Climate Bank Roadmap 2021-2025. The Roadmap lays out how the EU bank would support the European Green Deal and a just transition to low-carbon, climate-resilient and environmentally sustainable development.

    Climate and environment
  • 27 novembre 2023

    Cadre PATH du Groupe BEI – Version 1.2

    Version 1.2 (novembre 2023) – Soutenir les contreparties sur la voie de l’alignement sur l’accord de Paris

    Climat et environnement
  • 14 novembre 2022

    Cadre de la BEI en matière d’environnement

    Comment la BEI soutient-elle les investissements environnementaux à travers le monde et améliore-t-elle l’évaluation des incidences et des risques environnementaux de ses opérations et de ses activités ?

  • 4 mars 2022

    Normes environnementales et sociales de la BEI – Présentation générale

    Aperçu de l’ensemble révisé de Normes environnementales et sociales de la BEI, publié récemment.

    Durabilité sociale Environnement Droits humains Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Climat et environnement
Toutes les publications  

Toutes les actualités et autres informations

ACTUALITÉS
Autres actualités
PUBLICATIONS
Autres publications
RÉCITS
Autres récits
VIDÉOS
Autres vidéos