Notre mode opératoire

Le pacte vert pour l’Europe
Nos projets soutiennent directement le pacte vert pour l’Europe, un modèle de croissance fondé sur une économie propre et circulaire. Le pacte vert pour l’Europe vise l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 et à faire ainsi de l’Europe le premier continent au monde à atteindre la neutralité climatique.
Nos réalisations
Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie à un avenir plus vert.
-
Ancient roots, renewable future
EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions
-
Investment that keeps Ukraine moving
EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians
-
Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines
La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.
-
Mettre le CO2 sous clé
Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone
-
ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI
Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.
-
Changements climatiques : les entreprises de l’UE en mode adaptation
Une nouvelle enquête menée par le Groupe BEI montre que les entreprises de l’UE poursuivent leurs investissements verts, face à l’augmentation des effets physiques et financiers des changements climatiques.
-
Le métro de Bucarest se modernise à nouveau
Avec l’aide des services de conseil de la BEI, la capitale de la Roumanie modernise son métro : sécurité, connectivité et durabilité pour des millions d’usagers.
-
Bâtir des ponts dans un monde divisé
La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.
-
Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation
Première usine de production de protéines de pois en Suède et aliments innovants d’origine végétale en Espagne
Nos publications
Pour pouvoir agir, il est essentiel de comprendre l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.
-
Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025
The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.
-
Feuille de route de la banque du climat – Phase 2
Dans cette deuxième phase de la Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI maintiendra le cap en matière d’objectifs climatiques à l’horizon 2030, en soutenant les priorités de l’UE et en simplifiant les processus.
-
Sustainability Report 2024
The 2024 Sustainability Report showcases our focus on climate action, environmental sustainability and inclusive social investment.
-
Politique environnementale du Groupe BEI au sens du règlement EMAS
Cette politique est le cadre d’action et de fixation d’objectifs environnementaux stratégiques en lien avec les activités internes du Groupe BEI.
-
Déclaration environnementale 2025 – Version mise à jour incluant les résultats de 2024
La déclaration environnementale 2025 établie conformément au système de management environnemental et d’audit (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) met en évidence la manière dont le Groupe Banque européenne d’investissement a réduit son empreinte environnementale dans ses bâtiments situés à Luxembourg en 2024.
-
European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria
As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.