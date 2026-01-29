Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Notre mode opératoire

Le pacte vert pour l’Europe

Nos projets soutiennent directement le pacte vert pour l’Europe, un modèle de croissance fondé sur une économie propre et circulaire. Le pacte vert pour l’Europe vise l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 et à faire ainsi de l’Europe le premier continent au monde à atteindre la neutralité climatique.

En savoir plus  
Une feuille de route pour un monde sans carbone

La deuxième phase de notre Feuille de route de la banque du climat trace la voie vers un avenir plus vert en se concentrant sur trois axes : la compétitivité européenne, l’adaptation aux changements climatiques et une simplification radicale des procédures.

En savoir plus  

À LA UNE

Notre conseil consultatif sur le climat et l’environnement

Le Conseil consultatif sur le climat et l’environnement réunit des figures de proue issues d’organisations internationales, d’universités, d’organismes sans but lucratif et d’entreprises industrielles pour des échanges de vues sur des questions liées aux changements climatiques et à la durabilité environnementale. Il aide à orienter les actions de la Banque européenne d’investissement à l’appui du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris.

En savoir plus  
Nos réalisations

Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie à un avenir plus vert.

  •
    2 février 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 janvier 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 22 janvier 2026

    Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines

    La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.

    Climat Diversité et égalité hommes-femmes Émissions Durabilité Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 8 janvier 2026

    Mettre le CO2 sous clé

    Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone

    Environnement Climat Services de conseil Décarbonation Émissions Fonds pour l’innovation Grèce Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 18 décembre 2025

    ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI

    Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.

    Emploi Eau Institutional Assainissement Climat Services de conseil Économies d’énergie Politiques de la BEI Gestion de l'eau et des eaux usées Action en faveur du climat Durabilité Espagne Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 4 décembre 2025

    Changements climatiques : les entreprises de l’UE en mode adaptation

    Une nouvelle enquête menée par le Groupe BEI montre que les entreprises de l’UE poursuivent leurs investissements verts, face à l’augmentation des effets physiques et financiers des changements climatiques.

    Environnement Changements climatiques Climat Économies d’énergie Énergies renouvelables Économie Efficacité énergétique Action en faveur du climat Émissions Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 20 novembre 2025

    Le métro de Bucarest se modernise à nouveau

    Avec l’aide des services de conseil de la BEI, la capitale de la Roumanie modernise son métro : sécurité, connectivité et durabilité pour des millions d’usagers.

    Infrastructures Aménagement urbain Transports Jaspers Climat Services de conseil Instruments financiers Roumanie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
  • 18 novembre 2025

    Bâtir des ponts dans un monde divisé

    La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.

    Entretiens Institutional PME Transports Partenariats Partenaires Climat Le Comité de direction Nadia Calviño Brésil Costa Rica Panama Équateur Chili Colombie Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 6 novembre 2025

    Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation

    Première usine de production de protéines de pois en Suède et aliments innovants d’origine végétale en Espagne

    Biotechnologie Bioéconomie Environnement Santé et sciences de la vie Industrie alimentaire Économie circulaire Durabilité Espagne Suède Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Climat et environnement Infrastructures sociales

Nos publications

Pour pouvoir agir, il est essentiel de comprendre l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.

  • 29 janvier 2026

    Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

    The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 3 octobre 2025

    Feuille de route de la banque du climat – Phase 2

    Dans cette deuxième phase de la Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI maintiendra le cap en matière d’objectifs climatiques à l’horizon 2030, en soutenant les priorités de l’UE et en simplifiant les processus.

    Climat et environnement
  • 4 novembre 2025

    Sustainability Report 2024

    The 2024 Sustainability Report showcases our focus on climate action, environmental sustainability and inclusive social investment.

    Sustainability Climate and environment
  • 24 janvier 2025

    Politique environnementale du Groupe BEI au sens du règlement EMAS

    Cette politique est le cadre d’action et de fixation d’objectifs environnementaux stratégiques en lien avec les activités internes du Groupe BEI.

    Environnement Durabilité Climat et environnement
  • 4 novembre 2025

    Déclaration environnementale 2025 – Version mise à jour incluant les résultats de 2024

    La déclaration environnementale 2025 établie conformément au système de management environnemental et d’audit (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) met en évidence la manière dont le Groupe Banque européenne d’investissement a réduit son empreinte environnementale dans ses bâtiments situés à Luxembourg en 2024.

    Climat et environnement
  • 20 juin 2024

    European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria

    As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.

    Climate and environment
