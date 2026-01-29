PME et ETI

Le soutien aux PME, une priorité du Groupe BEI
En 2025, le Groupe BEI a fourni quelque 17,8 milliards d’euros à l’appui des PME. Au moyen d’intermédiaires, la BEI met des financements à la disposition :
- des microentreprises (0 à 9 employés*) ;
- des petites entreprises (10 à 49 employés*) ;
- des entreprises de taille moyenne (50 à 249 employés*) ;
- des entreprises de taille intermédiaire (250 à 2 999 employés).
Le Groupe BEI soutient l’innovation des entreprises, notamment leur transition numérique, efficacité énergétique et action climatique.
Climat et PME
La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds multilatéraux de l’action pour le climat à l’échelle mondiale. Afin de limiter les conséquences de la crise climatique pour nous comme pour les générations futures, la quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre doit disparaître d’ici le milieu de ce siècle.
Pensez-vous que la lutte contre les changements climatiques soit hors de portée pour les PME ? Le financement de l’action en faveur du climat et le financement des PME sont des priorités pour le Groupe BEI et, parfois, les deux vont de pair. Découvrez une jeune pousse néerlandaise soutenue par le FEI, qui utilise des matériaux durables et naturels pour la construction d’une ferme ou d’un cabinet dentaire.
Pour les PME et les ETI à la recherche de financements
Pour les établissements financiers désireux de collaborer avec le Groupe BEI
