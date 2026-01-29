PME et ETI

Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) jouent un rôle clé dans l’économie mondiale. Elles créent des emplois et stimulent le développement économique et l’innovation. Les 23 millions de petites entreprises européennes représentent 99 % de l’ensemble des entreprises et près de trois quarts des emplois.

De nombreuses PME apportent des idées nouvelles, inventent des produits et services pertinents et présentent un potentiel de croissance élevé. Toutefois, elles rencontrent souvent des difficultés lorsqu’elles recherchent des financements. L’Union européenne promeut l’esprit d’entreprise, encourage la création de sociétés et aide les petites entreprises à se développer, en s’engageant tout particulièrement à faciliter l’accès au financement pour les entreprises innovantes en Europe.

En 2025, le Groupe BEI a fourni quelque 17,8 milliards d’euros à l’appui des PME. Pour soutenir les petites entreprises, le Groupe BEI établit des partenariats avec un vaste réseau de banques commerciales, de banques et institutions nationales de promotion économique, de sociétés de crédit-bail, de fonds de capital-risque et de capital-investissement, d’investisseurs providentiels et d’autres acteurs. Il cible tout particulièrement les régions où le faible accès au financement forme un obstacle à la croissance économique.

Le Groupe BEI soutient les entreprises à tous stades de développement. Il octroie des prêts directs aux entreprises de taille intermédiaire. Le Groupe BEI propose également un financement par prêt d’amorçage-investissement.

APPRENEZ COMMENT AMÉLIORER LA DURABILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE !

La résilience suppose une plus grande durabilité. Grâce à nos formations, vous disposerez de l’ensemble des compétences et des outils indispensables à la durabilité et à l’essor de votre entreprise.

Accéder au cours  

Le soutien aux PME, une priorité du Groupe BEI

  • des microentreprises (0 à 9 employés*) ;
  • des petites entreprises (10 à 49 employés*) ;
  • des entreprises de taille moyenne (50 à 249 employés*) ;
  • des entreprises de taille intermédiaire (250 à 2 999 employés).

* Recommandation 2003/361/CE de l’UE

custom-preview

Découvrez des PME récemment soutenues par la BEI

Le Groupe BEI soutient l’innovation des entreprises, notamment leur transition numérique, efficacité énergétique et action climatique.

L’efficacité énergétique en République tchèque Des entreprises familiales en Macédoine du Nord

Économiser l’énergie pour préserver notre environnement

Des prêts à l’appui de l’efficacité énergétique octroyés conjointement par la BEI et la Commission européenne aident une grande entreprise de blanchisserie et d’autres sociétés en République tchèque à se moderniser et à réduire leur consommation d’énergie.

En savoir plus  
©Busà Photography/Getty Images
Shutterstock

Croissance économique et création d’emplois à Skopje

Des prêts financés par la BEI ont permis à une boulangerie familiale et à une entreprise de jus de fruits d’élargir leur production et leurs marchés, les propulsant au rang de grandes marques nationales.

En savoir plus  

Climat et PME

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds multilatéraux de l’action pour le climat à l’échelle mondiale. Afin de limiter les conséquences de la crise climatique pour nous comme pour les générations futures, la quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre doit disparaître d’ici le milieu de ce siècle.

Pensez-vous que la lutte contre les changements climatiques soit hors de portée pour les PME ? Le financement de l’action en faveur du climat et le financement des PME sont des priorités pour le Groupe BEI et, parfois, les deux vont de pair. Découvrez une jeune pousse néerlandaise soutenue par le FEI, qui utilise des matériaux durables et naturels pour la construction d’une ferme ou d’un cabinet dentaire.

Des conseils sur mesure pour votre projet

Besoin d’un prêt pour votre PME ?
Explorez le réseau de partenaires locaux soutenus par la BEI dans votre pays ou votre région
Plateforme européenne de conseil en investissement
Le financement du Groupe BEI en faveur des PME s’accompagne des conseils et de l’assistance technique

Pour les PME et les ETI à la recherche de financements

Pour les établissements financiers désireux de collaborer avec le Groupe BEI

Veuillez visiter nos pages consacrées aux principales catégories de produits :

  • Prêts et produits de financement : BEI
  • Garanties et partage des risques : BEI - FEI 
  • Apports de fonds propres : BEI - FEI

TechEU : accélérer l’innovation en Europe

TechEU est la plateforme du Groupe Banque européenne d’investissement axée exclusivement sur l'accélération de l’innovation en Europe. Elle met à la disposition des innovateurs un dispositif équilibré de financement et de savoir-faire. Ce faisant, elle dynamise la croissance et contribue à la mise sur le marché de technologies révolutionnaires.

Prendre contact avec nous  
©spainter_vfx/iStock

Ressources utiles

