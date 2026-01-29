PME et ETI

Les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) jouent un rôle clé dans l’économie mondiale. Elles créent des emplois et stimulent le développement économique et l’innovation. Les 23 millions de petites entreprises européennes représentent 99 % de l’ensemble des entreprises et près de trois quarts des emplois.

De nombreuses PME apportent des idées nouvelles, inventent des produits et services pertinents et présentent un potentiel de croissance élevé. Toutefois, elles rencontrent souvent des difficultés lorsqu’elles recherchent des financements. L’Union européenne promeut l’esprit d’entreprise, encourage la création de sociétés et aide les petites entreprises à se développer, en s’engageant tout particulièrement à faciliter l’accès au financement pour les entreprises innovantes en Europe.

En 2025, le Groupe BEI a fourni quelque 17,8 milliards d’euros à l’appui des PME. Pour soutenir les petites entreprises, le Groupe BEI établit des partenariats avec un vaste réseau de banques commerciales, de banques et institutions nationales de promotion économique, de sociétés de crédit-bail, de fonds de capital-risque et de capital-investissement, d’investisseurs providentiels et d’autres acteurs. Il cible tout particulièrement les régions où le faible accès au financement forme un obstacle à la croissance économique.

Le Groupe BEI soutient les entreprises à tous stades de développement. Il octroie des prêts directs aux entreprises de taille intermédiaire. Le Groupe BEI propose également un financement par prêt d’amorçage-investissement.