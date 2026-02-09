Diversité, équité et inclusion

Chaque personne travaillant pour l’institution l’enrichit d’un point de vue unique. Nous voulons que chaque personne ait le sentiment de pouvoir être elle-même et apporter sa contribution, tout en jouant un rôle actif dans la promotion d’une culture inclusive à la BEI, reflétant la grande variété de talents au sein de l’Union européenne et au-delà.
À la Banque européenne d’investissement, en tant que banque de l’UE, nous souscrivons à la devise de l’UE « Unie dans la diversité », en mettant l’accent sur les principes d’équité, de dignité humaine, de non-discrimination et de respect des droits humains.
La diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) sont au cœur de notre identité et nos actions. Nous estimons qu’encourager l’inclusion et la diversité sur le lieu de travail fait de nous une institution plus innovante et efficace et nous aide à remplir notre mission principale, à savoir améliorer les conditions de vie et promouvoir une croissance durable.
Depuis 2018, la Banque rend compte chaque année de ses progrès en matière de diversité, d’équité et d’inclusion.
Nous célébrons notre équipe talentueuse, l’éventail de langues parlées, la diversité des parcours et des points de vue, ainsi que la collaboration intergénérationnelle au sein de nos bureaux. En plus de notre culture de collaboration, nous cherchons à promouvoir l’égalité entre les sexes ainsi que l’inclusion des personnes LGBTIQ, aux origines ethniques diverses, en situation de handicap et neurodivergentes.
L’inclusion à la BEI
La parité entre les femmes et les hommes n’a cessé de s’améliorer à la BEI ces dernières années. Pour contribuer à la réalisation de nos objectifs, des efforts considérables ont été déployés dans l’ensemble de la Banque pour veiller à ce que la diversité, l’équité et l’inclusion soient toujours prises en compte dans toutes les procédures clés des ressources humaines, allant du recrutement au développement des compétences en passant par la gestion de la performance et des talents.
Nous nous efforçons de mettre en place un cadre de travail où chaque personne a le sentiment d’avoir sa place.
Nous respectons, protégeons et promouvons l’égalité des droits pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queers au sein de nos effectifs.
Grâce à des échanges avec le personnel, à des initiatives de sensibilisation, à la formation du personnel encadrant et à la mise à jour des politiques, nous améliorons continuellement notre inclusion des personnes LGBTIQ.
Nous sommes résolus à favoriser un environnement exempt de discrimination fondée sur l’origine ethnique, reflétant la diversité de l’Europe au sein de nos équipes et sur nos sites.
La promotion de l’inclusion des minorités ethniques est une priorité clé de l’approche de la BEI en matière de diversité, d’équité et d’inclusion dans le cadre de la consolidation d’une culture qui attache de l’importance à la diversité des points de vue.
Nous attachons de la valeur aux compétences et aux talents uniques apportés par nos collègues en situation de handicap et neurodivergents, qui contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs de la Banque.
Nous apportons un soutien pendant le recrutement, l’intégration et tout au long de la période d’emploi, en garantissant l’accessibilité des espaces de travail et en mettant en place des aménagements raisonnables au besoin. Au moyen d’initiatives internes et externes, nous sensibilisons régulièrement au handicap et assistons à des salons de l’emploi sur ce thème.
L’équipe derrière l’adresse HR_Inclusion@eib.org est le point de contact pour toute personne qui souhaiterait des informations complémentaires ou aurait besoin d’aménagements raisonnables pendant la procédure de recrutement ou après avoir rejoint la Banque.
Pour des informations pratiques sur les conditions de vie et de travail au Luxembourg, vous pouvez consulter le guide AccessAble Luxembourg destiné aux personnes handicapées.
Nos parties prenantes internes et externes
Nos groupes de ressources pour les employés et nos champions de la diversité, de l’équité et de l’inclusion jouent un rôle essentiel pour atteindre notre objectif d’un cadre de travail plus inclusif. Ensemble, nous coordonnons les activités et les initiatives de la Banque dans les domaines de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.
Parrainés par les vice-présidents de la BEI, nos groupes de ressources pour les employés sont ouverts à toutes et tous, offrant des espaces sûrs, un soutien et des possibilités de réseautage pour le développement personnel et professionnel. Ces groupes jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des travaux de la Banque en matière de diversité, d’équité et d’inclusion en sensibilisant aux expériences vécues et aux moteurs de changement et en éduquant sur ces sujets.
Nos champions de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (plus de 100 employé(e)s de la BEI dans différentes directions) organisent des événements, sensibilisent et partagent les meilleures pratiques, en promouvant ce thème dans l’ensemble de la Banque.
ConnectedWoMen est un groupe de ressources ouvert à tous les membres du personnel du Groupe BEI, quel que soit leur sexe. Il vise à offrir des possibilités de discussion constructive, de création de liens et de soutien mutuel. Grâce à l’organisation régulière d’une grande variété d’initiatives et d’événements destinés à l’ensemble du personnel, ConnectedWoMen sensibilise à l’égalité entre les sexes au sein de l’organisation, dans nos opérations et dans le monde entier.
MOSAIC est le groupe de ressources consacré au thème de l’origine ethnique. Il offre un espace sûr où tous les collègues peuvent entrer en contact et partager des informations. Il vise à sensibiliser à l’inclusion et aux comportements discriminatoires liés à l’origine ethnique. Ce groupe est ouvert à tous les membres du personnel souhaitant soutenir un environnement propice à l’inclusion et la diversité ethniques au sein du Groupe BEI.
EIB Proud est un groupe de ressources composé de membres du personnel du Groupe BEI qui s’identifient comme LGBTIQ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes, queers) et de leurs allié(e)s. Ce réseau entend aider notre organisation à devenir un employeur de choix qui pratique encore davantage la diversité, l’équité et l’inclusion en les intégrant systématiquement dans ses activités et ses opérations.
enAble est le groupe de ressources de la BEI consacré au handicap et à la neurodiversité. Il entend créer un espace sûr pour le personnel en situation de handicap ou neurodivergent et leurs allié(e)s, ainsi que pour les aidant(e)s, où ils et elles pourront partager leur expérience, apprendre les uns des autres et faire progresser l’inclusion du handicap et de la neurodiversité. Grâce à un large éventail d’activités et d’événements, enAble joue un rôle clé pour faire du Groupe BEI un lieu de travail plus accueillant et accessible à tous et toutes.
Nous sommes convaincus que tous et toutes ensemble, nous avons plus de poids. Nous nous associons à des organisations qui impulsent un changement positif, en collaborant avec celles qui partagent notre volonté de mettre en place un cadre de travail divers, équitable et inclusif.
La BEI a obtenu les certifications EDGE Move et EDGEplus, qui témoignent des progrès réalisés par la Banque en matière d’égalité entre les sexes et de son engagement à analyser les questions intersectionnelles, notamment la confluence entre les aspects liés au sexe et à d’autres dimensions de la diversité. EDGE est la principale méthode d’évaluation et norme de certification mondiale en matière d’équité entre les sexes et d’intersectionnalité. Elle mesure à quel niveau se situent les organisations en ce qui concerne la représentation, l’équité salariale, l’efficacité des politiques et des pratiques pour garantir l’équité sur le plan de l’avancement professionnel, ainsi que le caractère inclusif de leur culture.
Catalyst : Workplaces That Work for Women est une organisation internationale à but non lucratif qui travaille avec certains des dirigeants les plus puissants et des entreprises de premier plan partout dans le monde pour aider à bâtir des environnements de travail propices aux femmes. En tant que moteur de changement au moyen de recherches pionnières, d’outils pratiques et de solutions ayant fait leurs preuves pour accélérer et favoriser l’accession des femmes à des postes de direction, nous comptons sur les conseils et le soutien de Catalyst dans bon nombre de nos initiatives DEI et fournissons à notre personnel les nombreux apprentissages et ressources disponibles grâce à notre partenariat.
Nous collaborons avec myGwork, qui est la plus grande communauté d’affaires internationale regroupant des professionnels et des diplômés LGBTIQ, ainsi que des employeurs inclusifs et toute personne qui croit en l’égalité au travail. Elle donne des moyens d’action à la communauté LGBTIQ en offrant à notre personnel un espace sûr où il peut entrer en contact avec des mentors, participer à des événements professionnels, suivre des formations en ligne ou en présentiel, recevoir des actualités et bien plus encore.
En juin 2021, la BEI est devenue la première banque multilatérale de développement à rejoindre la plus grande communauté au monde œuvrant en faveur de l’inclusion en milieu professionnel des personnes en situation de handicap. The Valuable 500 est un collectif international d’entreprises composé de plus de 500 PDG et de leurs organisations, travaillant ensemble pour mettre fin à l’exclusion des personnes en situation de handicap.
Nous faisons partie de PurpleSpace, la seule plateforme internationale de réseautage et développement professionnel consacrée aux employé(e)s en situation de handicap, ainsi qu’aux dirigeant(e)s de réseaux de personnes handicapées et de groupes de ressources pour les employés. Elle a pour mission de faciliter l’expérience des employé(e)s en mauvaise santé, en situation de handicap ou victimes d’un accident ou d’une blessure, tout en favorisant parallèlement leur épanouissement au travail.
La BEI est l’un des signataires de la Charte de la diversité Lëtzebuerg. En signant cette Charte, nous nous engageons à respecter et à promouvoir la diversité en prenant des mesures concrètes allant au-delà des exigences légales et réglementaires en matière de non-discrimination.
La Charte de la diversité est promue par IMS Luxembourg, réseau de premier plan des sociétés luxembourgeoises actives dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, dont la BEI est membre.
La BEI est devenue membre de Neurodiversity in Business (NiB) en 2023. NiB est un forum animé par des entreprises qui sont regroupées par branches d’activité. Il favorise le partage de bonnes pratiques sectorielles en matière de recrutement, de fidélisation et d’autonomisation des personnes neurodivergentes. NiB entend favoriser un environnement professionnel dans lequel les personnes neuroatypiques sont comprises et constituent une composante inestimable de la culture d’entreprise.
Aperçu de la diversité à la BEI
Participation record du personnel du Groupe Banque européenne d’investissement à la Luxembourg Pride Run
Pas moins de 475 membres du personnel du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) ont participé hier à la Pride Run, un événement annuel célébrant la diversité, l’inclusion et l’égalité à Luxembourg. La participation du Groupe BEI a plus que doublé par rapport à l’édition précédente, soulignant d’autant plus l’importance que revêtent ces sujets pour les membres de son personnel. Sur des parcours de 5 km et 10 km, la Pride Run rassemble des entreprises, des associations, des amis, des familles et toutes les personnes alliées de la communauté LGBTQI+ au sein d’un espace sûr et ouvert où chacune et chacun peut s’exprimer librement, tout en célébrant la diversité.
Diversity, Equity and Inclusion at the EIB Group
Learn more about the key points of our approach to diversity, equity and inclusion at the EIB Group.
Célébration de la diversité, de l’équité et de l’inclusion à la Semaine luxembourgeoise des fiertés
Du 6 au 14 juillet, le Groupe BEI s’est joint à la Semaine luxembourgeoise des fiertés pour célébrer la communauté LGBTIQ et la diversité, l’équité et l’inclusion.
Le Groupe BEI célèbre le Mois européen de la diversité
Le Groupe BEI a organisé ses Journées de la diversité pour célébrer le Mois européen de la diversité, qui se tient chaque année au mois de mai. Dans ce cadre, des membres du personnel ont participé à la foire et aux activités du groupe de ressources pour les employés, ce qui leur a donné l’occasion d’interagir et d’apprendre à mieux se connaître.
Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie : IDAHOTB 2024
On 17th of May, the European Investment Bank Group is observing the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT), taking place during the European Diversity Month.
Diversity, equity and inclusion: 2022 Progress Report
Learn more on the key initiatives that we launched in 2022 on gender equity, disability, neurodiversity, LGBTIQ, or ethnicity.
Barbara Balke, secrétaire générale de la BEI, nommée parmi les 50 meilleurs dirigeants alliés par LGBT Great
Barbara Balke, secrétaire générale de la Banque européenne d’investissement, figure parmi les 50 meilleurs dirigeants alliés retenus par LGBT Great pour son prix qui récompense les cadres de direction des entreprises et institutions financières utilisant leur tribune, leur influence et leur fonction pour s’allier à la communauté LGBTQI et en soutenir les intérêts.
La BEI célèbre la journée luxembourgeoise de la diversité
Le 23 mai, dans le cadre du Mois européen de la diversité, la Banque européenne d’investissement a participé à « Diversity Day Lëtzebuerg », la journée à l’occasion de laquelle le Luxembourg célèbre la diversité.
La BEI célèbre la Journée internationale des droits des femmes
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement ont été les premières institutions de l’UE à signer la Charte luxembourgeoise des femmes dans la finance, aux côtés de 67 autres grandes entreprises de services financiers. Élaborée par le ministère luxembourgeois des finances, cette Charte vise à améliorer la diversité de genre au sein de la place financière luxembourgeoise qui emploie plus de 60 000 femmes et hommes.
Conversations « de leader à leader » sur l’inclusion des personnes handicapées au sein du Groupe BEI
À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre, le Groupe BEI a organisé une semaine complète d’événements destinés à promouvoir les échanges sur l’inclusion des personnes handicapées avec les membres du personnel et des spécialistes invités pour l’occasion.