Diversité, équité et inclusion

À la Banque européenne d’investissement, en tant que banque de l’UE, nous souscrivons à la devise de l’UE « Unie dans la diversité », en mettant l’accent sur les principes d’équité, de dignité humaine, de non-discrimination et de respect des droits humains.

La diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) sont au cœur de notre identité et nos actions. Nous estimons qu’encourager l’inclusion et la diversité sur le lieu de travail fait de nous une institution plus innovante et efficace et nous aide à remplir notre mission principale, à savoir améliorer les conditions de vie et promouvoir une croissance durable.