La transparence, l’efficacité et l’utilisation optimale des ressources sont les valeurs qui figurent au cœur de notre politique de passation des marchés. Nous veillons à ce que tous les travaux, biens et services financés par la Banque répondent à des normes de qualité élevées, soient livrés dans les délais et soient acquis à des prix compétitifs, généralement dans le cadre d’appels à la concurrence internationale ouverts.

S’agissant de la passation de marchés dans le cadre de projets au sein de l’Union européenne et des pays associés, nous exigeons le respect en tout point de la législation de l’UE en la matière, en particulier ceux qui veulent promouvoir l’équité et la compétitivité dans ce cadre.

En dehors de l’Union européenne, nous appliquons les principes fondamentaux des directives de l’UE relative à la passation des marchés publics, tels que la concurrence ouverte, la non-discrimination, l’équité et la transparence, adaptés si nécessaire au contexte local.

Notre objectif est de soutenir nos partenaires et de promouvoir des pratiques saines en matière de passation des marchés, qui soit alignées à la fois sur nos valeurs et sur les meilleures normes internationales.