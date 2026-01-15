Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Garanties

La BEI propose divers instruments de garantie, qui couvrent les risques inhérents à un projet unique ou à plusieurs projets. En couvrant une partie des pertes éventuelles d’un portefeuille de prêts, nos garanties permettent de mobiliser des financements supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire.

Dans certains cas, la Banque garantit également les pertes éventuelles d’un projet afin de faciliter de nouveaux investissements.

Obtenir notre catalogue de produits  

Quatre avantages clés

Financement sur mesure

Il est possible d’envisager des structures de garantie avec ou sans mise de fonds.

Atténuation des risques

Protection contre le risque de crédit et réduction possible de l’affectation en capital économique du portefeuille.

Durées flexibles

Durée de la garantie liée au profil d’échéances de l’encours sous-jacent.

Effet de signal

Les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide à attirer de nouveaux investisseurs.

Produits de garanties

Garanties en faveur des PME, des entreprises de taille intermédiaire et pour d’autres objectifs

En couvrant une partie des pertes éventuelles d’un portefeuille de prêts, nos garanties permettent de mobiliser des financements supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire.

En savoir plus  

Rehaussement de crédit pour financement sur projet

Financements subordonnés, garanties avec ou sans mise de fonds et lignes de crédit conditionnelles destinées à rehausser la qualité de crédit et (ou) à relever la note de la dette de premier rang.

En savoir plus  

Comment obtenir un soutien ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Contacter la BEI  

Nos produits et services

We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.

Prêts

La BEI prête à des clients de toutes dimensions dans le but de soutenir la croissance durable et la création d’emplois.

Fonds propres

Nos investissements en fonds propres et par l’intermédiaire de fonds permettent de stimuler et mobiliser des capitaux privés.

Garantie

Couverture des risques des projets de grande et petite dimension, ainsi que des portefeuilles de prêts.

Services de conseil

Un savoir-faire technique et financier au service de nos clients.