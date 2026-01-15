La BEI propose divers instruments de garantie, qui couvrent les risques inhérents à un projet unique ou à plusieurs projets. En couvrant une partie des pertes éventuelles d’un portefeuille de prêts, nos garanties permettent de mobiliser des financements supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire.

Dans certains cas, la Banque garantit également les pertes éventuelles d’un projet afin de faciliter de nouveaux investissements.