Renforcer l’industrie européenne de sécurité et de défense

Investir dans notre sécurité

Le Groupe Banque européenne d'investissement (BEI) entend assurer la paix et la sécurité de l'Europe par ses investissements dans notre tissu industriel, notre supériorité technologique et nos infrastructures de défense essentielles.

Nous facilitons l’accès au financement pour les entreprises et les innovateurs européens porteurs de projets qui protègent les populations. Qu’il s’agisse de reconnaissance ou de surveillance, de protection et de contrôle des radiofréquences, de solutions de cybersécurité, d’infrastructures ou de mobilité militaire, nos solutions de financement sont conçues pour soutenir des projets qui assurent la sécurité, la résilience et l’innovation de l’Europe.

Contactez notre bureau Sécurité et défense, le guichet unique qui a vocation à offrir un soutien financier et une assistance spécialisée pour trouver la solution qui répond à vos besoins.

Obtenir notre soutien  

PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS DU GROUPE BEI

Le Groupe BEI soutient le renforcement des capacités de défense et de sécurité de l’UE en finançant des équipements, infrastructures, services et technologies militaires spécifiques. Les armes et munitions sont exclues.

custom-preview

Préserver l’avenir de l’Europe

Découvrez comment le Groupe BEI renforce la sécurité et la défense de l’Europe dans un contexte géopolitique difficile.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons augmenté nos financements afin de renforcer les capacités de défense et de soutenir les petites et moyennes entreprises tout au long des chaînes d’approvisionnement européennes dans le domaine de la sécurité et de la défense.

Groupe Banque européenne d’investissement

La défense, une priorité stratégique essentielle

Le Groupe BEI a élargi ses critères d’admissibilité pour le financement de l’industrie et des infrastructures européennes de sécurité et de défense, de sorte que le périmètre des activités exclues soit mieux défini et aussi limité que possible, conformément aux propositions avalisées par les dirigeants de l’UE lors de la réunion extraordinaire du Conseil européen. Nous avons introduit un objectif stratégique transversal permanent concernant la sécurité et l’état de préparation pour tous les projets et secteurs. Notre soutien, qui s’inscrit en complément du plan « ReArm Europe » de la Commission européenne, renforcera les capacités industrielles de défense de l’Europe, tout en favorisant les synergies avec les autorités nationales, les institutions et organes de l’UE, les banques nationales de promotion économique, le secteur privé et d’autres parties prenantes de premier plan.

Plus de 4 milliards d’euros

signés en 2025, contre 1,2 milliard d'euros en 2024.

Êtes-vous une PME ou une entreprise de taille intermédiaire à la recherche d’un appui ?

Le Groupe BEI fournit des crédits et des garanties, par l’intermédiaire du secteur bancaire, pour financer les investissements et les fonds de roulement des petites et moyennes entreprises (PME) de la chaîne d’approvisionnement des grands fabricants européens de matériel de défense.

Nous avons mis à jour nos critères d’admissibilité en vue de renforcer le soutien aux PME et aux start-up innovantes du secteur de la sécurité et de la défense. Ces entreprises peuvent désormais avoir accès à nos solutions de financement intermédié spécialisées, notamment à des lignes de crédit spécifiques acheminées par des intermédiaires financiers et à des investissements en fonds propres.

Les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) à croissance rapide et très innovantes peuvent également solliciter un financement direct de la BEI sous la forme de prêts d’amorçage-investissement.

Contactez notre bureau de sécurité et de défense dès aujourd'hui pour savoir comment votre entreprise peut accéder au financement dont elle a besoin.

Nous contacter  

Types d’appui

Nous proposons une gamme complète de solutions et de financements conçus pour répondre aux demandes des entreprises et des organismes publics du secteur de la sécurité et de la défense, toutes tailles confondues. Notre offre comprend des prêts, des garanties, des investissements en fonds propres et des services de conseil pour soutenir la recherche-développement, les infrastructures et d’autres domaines essentiels. 

Prêts

Nous proposons des prêts sur mesure pour les entreprises et les organismes du secteur public portant des projets dans le secteur de la sécurité et de la défense. Nos financements couvrent à la fois les prêts à l’investissement et le financement sur projet.  

Prêts d’amorçage-investissement

Nous proposons des prêts d’amorçage-investissement à long terme adaptés aux entreprises innovantes en croissance rapide, avec une structure de remboursement à l’échéance et une rémunération de type fonds propres liée au risque, en complément des opérations de capital-risque existantes.    

Investissements en fonds propres

Au titre du mécanisme d’apport de fonds propres à l’appui de la défense, nous proposons des participations à des fonds de capital-risque et de capital-investissement ciblant les petites et moyennes entreprises et les start-up du secteur. Ce mécanisme, mis en œuvre dans le cadre d’InvestEU, est financé par le Fonds européen d’investissement et le Fonds européen de la défense.

Prêts intermédiés

La BEI accorde des prêts à des institutions financières qui les rétrocèdent ensuite aux bénéficiaires finals. Notre soutien améliore l’accès au financement et les conditions de prêt pour les petites et moyennes entreprises.

Services de conseil

Nous proposons une gamme large et complète de services de conseil à l’appui de toutes les étapes du cycle de projet et au-delà, afin de concrétiser vos projets en matière de sécurité et de défense.    

Obtenir un soutien pour votre projet

Si vous êtes une entreprise ou un innovateur européen du secteur de la sécurité et de la défense à la recherche d’un financement, ou si vous souhaitez savoir comment nous pouvons soutenir votre projet, contactez notre bureau Sécurité et défense.

Nous contacter  

Quels sont les investissements admissibles ?

Nous investissons à l’appui d’une Europe sûre et sécurisée en soutenant des produits, services et technologies qui renforcent les capacités de défense, la recherche-développement et l’innovation, à l’exception des armes et des munitions.

Recherche-développement et fabrication

Nous finançons des activités de recherche-développement et d’innovation qui ont des applications dans les domaines de la sécurité et (ou) de la défense.

Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :

  • intelligence artificielle
  • technologies quantiques
  • biotechnologies
  • capteurs de pointe
  • propulsion avancée
  • optique de pointe
  • drones
  • systèmes radar
  • systèmes avioniques
  • systèmes de transport
  • systèmes de communication et d’information
  • matériaux spéciaux
  • simulation et entraînement
Cybersécurité

Le secteur de la cybersécurité joue un rôle crucial dans la protection des entreprises et des administrations publiques contre les cyberattaques sophistiquées. Nous soutenons les entreprises européennes de cybersécurité et les aidons à surmonter les défis liés à la croissance et au renforcement de leurs activités.

Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :

  • technologies de cryptage
  • renseignement sur les menaces
  • protection des réseaux
  • systèmes de détection d’intrusion
Infrastructures critiques et militaires

Nous investissons dans les infrastructures de sécurité et soutenons des projets qui protègent les infrastructures critiques, facilitent les interventions d’urgence et atténuent les perturbations que traversent nos sociétés. 

Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :

  • bases militaires et casernes
  • contrôle aux frontières
  • protection des infrastructures critiques contre les menaces physiques et informatiques
  • résilience des réseaux de communication 
  • hôpitaux militaires
  • centres d’entraînement et académies militaires
  • entreposage et (ou) stockage militaires
Mobilité militaire

Nous finançons les infrastructures de transport dans toute l’Union européenne. Nous soutenons des projets de mobilité militaire essentiels à des fins de réaction rapide en temps de crise. Grâce à ces projets, l’Europe dispose de capacités accrues de dissuasion des menaces, de défense de ses intérêts et de promotion de la sécurité mondiale.

Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :

  • capacités de transport stratégique
  • systèmes de gestion de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement
  • renforcement des ponts
  • modernisation des infrastructures ferroviaires
  • propulsion avancée
Sécurité verte

De manière générale, les opérations militaires dépendent fortement des combustibles fossiles. En tant que banque européenne du climat, nous pouvons financer des projets liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique mis en œuvre par des organismes de défense. Tout en renforçant la sécurité, ces projets promouvant les énergies propres favorisent également la transition vers les énergies renouvelables et les objectifs de neutralité carbone.

Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :

  • technologies liées aux énergies renouvelables
  • installations militaires durables
Espace

L’industrie spatiale européenne stimule l’innovation et la compétitivité. Le Groupe BEI est une institution financière majeure qui soutient l’écosystème spatial. Nous accompagnons les opérateurs établis qui lancent de nouvelles initiatives et permettons aux petites entreprises du « nouvel espace » d’accéder au capital-risque et de passer à la vitesse supérieure en matière de transition technologique et de commercialisation. En finançant les programmes spatiaux européens, nous dynamisons la recherche-développement de pointe, alimentons la croissance de nouvelles entreprises et créons des emplois hautement qualifiés.

Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :

  • satellites
  • infrastructures de lancement
  • RDI en matière de services et de logiciels liés à l’espace
  • solutions de nettoyage de l’espace

Pour intensifier ces efforts, le Groupe BEI lance Space TechEU, un nouveau programme de financement dédié au secteur spatial européen. Il devrait inclure un financement de 500 millions d’euros de la BEI, destiné au renforcement de l’industrie spatiale européenne. Menée en partenariat avec l’Agence spatiale européenne, cette initiative vise à améliorer l’accès au financement pour les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire du secteur spatial et des secteurs connexes. Elle mobilisera des compétences techniques, développera la connaissance du marché et sensibilisera les entreprises au financement commercial.

En savoir plus

Qu’est-ce que le guichet unique du Groupe BEI pour la sécurité et la défense ?

Le guichet unique est un bureau centralisé au sein du Groupe BEI qui coordonne les activités de prêt et de conseil dans ce secteur. Son objectif est de faciliter et de simplifier l’accès aux financements du Groupe BEI. 

En savoir plus  
Shutterstock

Projets emblématiques

Recherche, développement et innovation Cybersécurité Sécurité verte Industrie spatiale Infrastructures de sécurité Financements intermédiés

Espagne

Skydweller : premier drone sans pilote entièrement électrique à énergie solaire

   Avions autonomes
   30 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

Powered by the sun
Powered by the sun
Powered by the sun
©Skydweller Aero Inc.
Télécharger original

Espagne

Skydweller : premier drone sans pilote entièrement électrique à énergie solaire

   Avions autonomes
   30 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

Powered by the sun
Powered by the sun
Powered by the sun
©Skydweller Aero Inc.
Télécharger original

Italie

La technologie inédite de Leonardo s’attaque aux défis actuels les plus urgents

  RDI pour applications à double usage
  260 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

The AW609 represents a revolution in point-to-point transportation by air, combining the speed, range, and comfort of a fixed-wing aircraft with the convenience and flexibility of a helicopter. The AW609 TiltRotor is ideally suited to a range of missions including VIP and Executive Transport, Parapublic, Medical and Rescue Services and Energy Services, delivering an unprecedented level of performance. Flying at almost twice the speed of a conventional helicopter, the AW609 features a comfortable pressurised cabin designed for cruising efficiently at 25,000 ft. Digital VFR/IFR avionics feature triple-redundant fly‑by‑wire controls to reduce pilot workload and maximise situational awareness.
AW609 AC3 prototype - Leonardo
The AW609 represents a revolution in point-to-point transportation by air, combining the speed, range, and comfort of a fixed-wing aircraft with the convenience and flexibility of a helicopter. The AW609 TiltRotor is ideally suited to a range of missions including VIP and Executive Transport, Parapublic, Medical and Rescue Services and Energy Services, delivering an unprecedented level of performance. Flying at almost twice the speed of a conventional helicopter, the AW609 features a comfortable pressurised cabin designed for cruising efficiently at 25,000 ft. Digital VFR/IFR avionics feature triple-redundant fly‑by‑wire controls to reduce pilot workload and maximise situational awareness.
©EIB
Télécharger original

Allemagne

Quantum-Systems : drones longue portée pour vols longue durée

   RDI
   10 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

Drones from Quantum Systems
Quantum Systems
Drones from Quantum Systems
©Quantum Systems
Télécharger original

France

Gatewatcher : accélération de la croissance et renforcement de la cyberrésilience européenne

  Cybersecurité
   25 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

Cybersecurity

©Unsplash
Télécharger original

Irlande

Siren : développement de capacités de renseignement pour la cybersécurité

  Cybersécurité
    12 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

How to mobilise more investment in Cybersecurity in Europe
Cybersecurity report
How to mobilise more investment in Cybersecurity in Europe
©Shutterstock
Télécharger original

France

Cegelog : accès du personnel militaire à des logements économes en énergie

   Sécurité verte
   484 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

Energy efficient housing for military personnel
CEGELOG
Energy efficient housing for military personnel
©defense.gouv.fr
Télécharger original

Luxembourg

SES : meilleures liaisons par satellite en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient

  Industrie spatiale
  300 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

Satellites by SES Luxembourg
SES - Luxembourg
Satellites by SES Luxembourg
Photographe: SES
©SES
Télécharger original

Luxembourg

SES : meilleures liaisons par satellite en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient

  Industrie spatiale
  300 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

Satellites by SES Luxembourg
SES - Luxembourg
Satellites by SES Luxembourg
Photographe: SES
©SES
Télécharger original

Espagne

Sateliot : réseau satellitaire destiné à assurer la connectivité à l’internet des objets dans les régions à faible couverture

   Industrie spatiale
   30 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

EIB finances with €30 million Sateliot’s satellite network rollout to provide IoT connectivity in low coverage areas
Sateliot
EIB finances with €30 million Sateliot’s satellite network rollout to provide IoT connectivity in low coverage areas
©Sateliot
Télécharger original

Pologne

Deux premiers satellites d’observation de la Terre

   Industrie spatiale
   300 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

Satellite
Satellite
Satellite
©Shutterstock
Télécharger original

ITALIE

Achat d’hélicoptères pour l’armée italienne

   Administration publique et défense
   107,5 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

Helicopter

©Shutterstock
Télécharger original

LITUANIE

Nouvelle base militaire en Lituanie pour renforcer les capacités de défense de l’OTAN

   Infrastructures critiques et militaires
   540 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

EIB backs new military base in Lithuania with €540 million loan
EIB backs new military base in Lithuania with €540 million loan
EIB backs new military base in Lithuania with €540 million loan
©LRT
Télécharger original

Grèce

COVID-19 : transformation de la protection civile et préparation aux pandémies

  Infrastructures de sécurité critiques et civiles
  595 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

EIB backs transformation of civil protection and pandemic preparedness in Greece
EIB backs transformation of civil protection and pandemic preparedness in Greece
EIB backs transformation of civil protection and pandemic preparedness in Greece
©Greek General Secretariat of Civil Protection
Télécharger original

Danemark

Port d’Esbjerg : extension du plus grand port d’Europe pour le transport maritime d’éoliennes en mer

   Infrastructures de sécurité critiques et civiles
   115 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

The project will deepen the navigation channel of the port so it can accommodate larger vessels, including naval forces. In addition, a 57-hectare terminal will be constructed to provide a hub for the growing offshore wind energy industry in the North Sea.
EIB bolsters EU defence with support for Danish seaport expansion
The project will deepen the navigation channel of the port so it can accommodate larger vessels, including naval forces. In addition, a 57-hectare terminal will be constructed to provide a hub for the growing offshore wind energy industry in the North Sea.
©Port of Esbjerg
Télécharger original

France

BPCE : Financements pour les PME dans la cybersécurité, la surveillance, la résilience et les technologies de défense.

  Lignes de crédit
  300 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

cybersecurity, surveillance, resilience, and defence technologies
Cybersecurity
cybersecurity, surveillance, resilience, and defence technologies
©Unsplash
Télécharger original

Allemagne

Deutsche Bank : Nouveaux financements pour les PME dans la chaîne d’approvisionnement de la sécurité et de la défense de l’UE

   Lignes de crédit
   500 millions d’euros

  Lire le communiqué de presse

Drone
Drones
Drone
©Adobe Stock
Télécharger original

Dernières actualités

  • 3 février 2026

    Sweden: Hemsö secures €200 million EIB loan for energy-efficient social infrastructure

    The European Investment Bank (EIB) has signed a €200 million long-term loan with Hemsö Fastigheter, Sweden’s leading developer and owner of properties for public use, to support the construction and renovation of energy-efficient social infrastructure across Sweden, Finland and Germany.

    Karl Nehammer Energy efficiency Management committee Sweden European Union Security and defence Social infrastructure Social and territorial cohesion Energy
  • 3 février 2026

    Pour une Europe plus forte – le Groupe BEI investit 13 milliards d’euros en France en 2025 pour le climat, la sécurité et l’innovation

    Le Groupe BEI a connu une activité très soutenue l’an dernier en France, avec 13 milliards d’euros de financements à long terme accordés directement ou indirectement aux entreprises de toutes tailles du secteur privé et aux entités du secteur public : 10,6 milliards d’euros issus de la Banque européenne d’investissement (BEI) et 2,4 milliards d’euros du Fonds européen d’investissement (FEI), sa filiale spécialisée dans le financement aux PME et à l’innovation. En 2025, la France a été, comme en 2024, le premier pays bénéficiaire des financements du Groupe BEI.

    Climat Ambroise FAYOLLE Action en faveur du climat Conférence de presse annuelle Le Comité de direction France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence Climat et environnement
  • 29 janvier 2026

    Spain: EIB and Santander will unlock €900 million in new financing to support European companies operating in security and defence, clean technologies and digital infrastructure

    The EIB (European Investment Bank) has signed guarantee agreements with Santander totalling €450 million. These guarantees will enable Santander to unlock around €900 million in new financing to support supply‑chain finance solutions for European companies operating in strategic sectors. The agreements were announced today by EIB Group President Nadia Calviño during the presentation of the Group's results in Brussels.

    Technology Spain European Union Digitalisation and technological innovation Security and defence
  • 29 janvier 2026

    Résultats annuels 2025 du Groupe BEI : Pour une Europe plus forte

    Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), présente les résultats annuels 2025.

    TechEU Entretiens PME Solidarity with Ukraine Gestion de l'eau et des eaux usées Le Comité de direction Nadia Calviño Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Union des marchés des capitaux Sécurité et défence Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Des logements abordables et durables Énergie
  • 29 janvier 2026

    Pour une Europe plus forte – Le Groupe BEI investit un montant record de 100 milliards d’euros pour soutenir la prospérité partagée, la sécurité et les valeurs européennes

    Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) déploie toute sa force d’intervention pour soutenir la compétitivité, la sécurité et l’autonomie stratégique de l’Europe, avec un volume annuel de financement record de 100 milliards d’euros. Les résultats générés par l’activité du Groupe BEI en 2025 traduisent des niveaux inédits s’agissant des nouveaux investissements pour les transitions écologique et numérique, pour la sécurité et la défense européennes, pour les priorités communes, dont le logement, et pour le renforcement des partenariats mutuellement bénéfiques et des alliances en Ukraine, dans les pays en phase d’adhésion et dans le monde entier.

    Conférence de presse annuelle Le Comité de direction Nadia Calviño Sécurité et défence Cohésion sociale et territoriale Des logements abordables et durables Énergie
  • 16 janvier 2026

    La BEI lance sa toute première opération de financement en Grèce consacrée au secteur de la sécurité et de la défense, d’un montant de 100 millions d’euros, via Piraeus Bank

    La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement de 100 millions d’euros avec Piraeus Bank, marquant une opération phare qui constitue la toute première opération intermédiée de la BEI en Grèce destinée à soutenir des entreprises actives dans le secteur de la sécurité et de la défense.

    Ioannis Tsakiris Le Comité de direction Grèce Union européenne Sécurité et défence
  • 17 décembre 2025

    Espagne : les services de conseil de la BEI contribuent à l’élaboration du projet novateur de Télescope de trente mètres à La Palma

    La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé qu’elle mobiliserait ses services de conseil, avec l’aide de la plateforme de conseil InvestEU, à l’appui de l’installation du Télescope de trente mètres (TMT) sur l’île espagnole de La Palma, un projet qui placera l’Europe à la pointe de la recherche astronomique mondiale. Cette initiative, menée par l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), rassemble un consortium international d’instituts de recherche, d’universités privées et d’autorités publiques, basés notamment aux États-Unis, au Japon, en Inde et au Canada.

    InvestEU Espace Espagne Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence
  • 12 décembre 2025

    France : la BEI et le Groupe Oesía signent un prêt de 30 millions d’euros pour stimuler la RDI européenne dans les secteurs de la sécurité et de la défense

    La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Groupe Oésia ont signé un prêt de 30 millions d’euros pour financer les activités de RDI en technologies de pointe. Le Groupe Oesía est une multinationale technologique espagnole spécialisée dans le développement de projets avancés d’ingénierie numérique et industrielle à double usage (civil et militaire), qui exporte vers plus de 40 pays.

    Technologies Espagne Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence
  • 11 décembre 2025

    Le Groupe BEI renouvelle son objectif de financement record de 100 milliards d’euros pour renforcer l’indépendance stratégique et technologique de l’Europe

    Les Conseils d’administration du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) ont approuvé son Plan d’activité 2026-2028, qui maintiendra le volume de financement à un niveau record de 100 milliards d’euros l’an prochain, en ce compris une enveloppe accrue de 4,5 milliards d’euros consacrée à la sécurité et à la défense, ce qui correspond à 5 % du volume total de financement au sein de l’Union européenne.

    Conseil d'administration Institutional Technologies Le Comité de direction Nadia Calviño Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence

Nous contacter

Obtenir notre soutien

Si vous êtes une entreprise ou un innovateur européen du secteur de la sécurité et de la défense à la recherche d’un financement, ou si vous souhaitez savoir comment nous pouvons soutenir vos ambitions, contactez notre bureau Sécurité et défense.

Médias

Les médias sont invités à adresser leurs demandes d’informations sur la sécurité et la défense à :

Nikos Chrysoloras

Informations générales

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Contacter le bureau d’information
Tel.  +352 4379-22000

Foire aux questions

Quels sont les principaux éléments du plan d'action du Groupe BEI pour la sécurité et la défense ?
  • Critères d’admissibilité
    La BEI élargit le périmètre de ses activités pour répondre directement aux besoins d’investissement de l’UE en matière de défense et investit dans des infrastructures et équipements militaires spécifiques au sein de l’UE. En ajustant ainsi ses critères d’admissibilité, le Groupe veille à ce que les activités exclues soient définies de manière plus précise et que leur périmètre soit aussi limité que possible, conformément aux priorités politiques de l’UE. Fort de sa large gamme de produits financiers, le Groupe BEI fait porter son action sur les domaines clés suivants :
    1.     Renforcer le soutien aux infrastructures critiques pour assurer une préparation à diverses menaces. Cela concerne par exemple les bases militaires ainsi que la logistique connexe, la mobilité militaire, la protection des frontières, la cybersécurité et la protection des infrastructures dans les fonds marins.
    2.     Investir dans des technologies de pointe clés, telles que l’intelligence artificielle, les drones et autres systèmes autonomes, et les technologies spatiales, afin de renforcer les capacités de défense de l’Europe et de conserver un avantage stratégique.
    3.     Répondre aux besoins des PME en matière d’accès au financement au sein de la chaîne d’approvisionnement de la sécurité et de la défense, en mettant en place un mécanisme de financement spécialisé en collaboration avec les banques commerciales.
  • Équipe dédiée
    Le Groupe BEI a un bureau Sécurité et défense spécifique qui constitue un point d’entrée unique au sein de l’organisation, afin d’accélérer le déploiement des investissements.
  • Partenariats
    Le Groupe BEI renforce les partenariats et la collaboration avec les principales parties prenantes, notamment les ministères de la défense des États membres de l’UE, la DG DEFIS, le Service européen pour l’action extérieure, l’Agence européenne de défense, l’Agence spatiale européenne, les banques nationales de promotion économique et le Fonds OTAN pour l’innovation. L’objectif est d’accroître l’impact, les synergies et la complémentarité.
La BEI finance-t-elle des armes et des munitions ?

Non, les armes et les munitions restent exclues du financement de la BEI.

 

La BEI finance-t-elle des équipements ou des infrastructures destinés à un usage militaire ou policier ?

Oui, les équipements ou infrastructures destinés à un usage militaire et policier sont admissibles à un financement du Groupe BEI, pour autant qu’ils ne relèvent pas de la classe des armes ou des munitions.

Le plan d’action du Groupe BEI pour l’industrie de la sécurité et de la défense est-il compatible avec la Feuille de route de la banque du climat ?

Renforcer notre position en tant que banque du climat demeure notre priorité absolue. De plus, le Groupe BEI reste déterminé à préserver ses normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées.

Le Groupe BEI continue en outre d’exclure les investissements dans les armes et les munitions en vertu du plan.

Le Groupe BEI finance-t-il des projets de sécurité et de défense en dehors de l’Union européenne ?

Les financements du Groupe BEI pour l’industrie de la sécurité et de la défense ne s’adressent qu’aux entreprises domiciliées et aux projets mis en œuvre dans l’UE.

Quel est le rôle du bureau Sécurité et défense du Groupe BEI ?

Le bureau Sécurité et défense constitue un guichet unique en matière de sécurité et de défense pour l’ensemble du Groupe BEI. Il est opérationnel depuis mai 2024. Les projets de sécurité et de défense doivent souvent faire appel à une combinaison de différents produits bancaires et de services de conseil spécifiques. Ce point d’entrée central est chargé de la coordination des services au sein du Groupe BEI pour les clients du secteur. La mise en place d’un tel point de contact central renforce la coopération au sein du Groupe et accélère l’évaluation et l’approbation des demandes de financement.

Nous contacter  

Principales publications

  • 17 juillet 2025

    Activités exclues du champ de financement du Groupe BEI

    Le Groupe BEI tient à jour une liste des activités exclues afin de s'assurer que ses financements sont conformes à ses normes environnementales, sociales et éthiques.

    Sécurité et défence
  • 10 avril 2025

    Public-private partnerships in security and defence

    This publication explains some of the reasons for using a partnership approach on security and defence projects.

    EPEC PPP Security and defence
  • 17 décembre 2024

    Catalogue des produits du Groupe BEI

    Cette publication présente une vue d’ensemble de notre offre de produits et services, dont elle met en évidence les caractéristiques, les avantages et l’impact sur l’économie au sens large.

    Aménagement urbain Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence Infrastructures sociales Des logements abordables et durables
  • 19 octobre 2022

    European Cybersecurity Investment Platform

    Supporting the European Cybersecurity industry to develop in Europe with access to additional financing options

    Cybersecurity Security and defence
  • 22 janvier 2019

    The future of the European space sector: How to leverage Europe’s technological leadership and boost investments for space ventures

    The study reviews access-to-finance conditions met by companies active in the European space sector and proposes potential solutions to improve them.

    Digitalisation and technological innovation
  • 1 juin 2021

    Artificial intelligence, blockchain and the future of Europe

    This report, produced by the European Investment Bank and the European Commission, provides a global overview of the state of play of both technologies. It shows that Europe needs to address an investment gap of up to €10 billion that is holding back development and deployment of artificial intelligence and blockchain technologies in the EU.

    Digital and telecoms Blockchain Artificial intelligence Digitalisation and technological innovation

