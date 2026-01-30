Renforcer l’industrie européenne de sécurité et de défense

Préserver l’avenir de l’Europe
Découvrez comment le Groupe BEI renforce la sécurité et la défense de l’Europe dans un contexte géopolitique difficile.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons augmenté nos financements afin de renforcer les capacités de défense et de soutenir les petites et moyennes entreprises tout au long des chaînes d’approvisionnement européennes dans le domaine de la sécurité et de la défense.
Êtes-vous une PME ou une entreprise de taille intermédiaire à la recherche d’un appui ?
Types d’appui
Nous proposons une gamme complète de solutions et de financements conçus pour répondre aux demandes des entreprises et des organismes publics du secteur de la sécurité et de la défense, toutes tailles confondues. Notre offre comprend des prêts, des garanties, des investissements en fonds propres et des services de conseil pour soutenir la recherche-développement, les infrastructures et d’autres domaines essentiels.
Nous proposons des prêts sur mesure pour les entreprises et les organismes du secteur public portant des projets dans le secteur de la sécurité et de la défense. Nos financements couvrent à la fois les prêts à l’investissement et le financement sur projet.
Nous proposons des prêts d’amorçage-investissement à long terme adaptés aux entreprises innovantes en croissance rapide, avec une structure de remboursement à l’échéance et une rémunération de type fonds propres liée au risque, en complément des opérations de capital-risque existantes.
Au titre du mécanisme d’apport de fonds propres à l’appui de la défense, nous proposons des participations à des fonds de capital-risque et de capital-investissement ciblant les petites et moyennes entreprises et les start-up du secteur. Ce mécanisme, mis en œuvre dans le cadre d’InvestEU, est financé par le Fonds européen d’investissement et le Fonds européen de la défense.
La BEI accorde des prêts à des institutions financières qui les rétrocèdent ensuite aux bénéficiaires finals. Notre soutien améliore l’accès au financement et les conditions de prêt pour les petites et moyennes entreprises.
Nous proposons une gamme large et complète de services de conseil à l’appui de toutes les étapes du cycle de projet et au-delà, afin de concrétiser vos projets en matière de sécurité et de défense.
Obtenir un soutien pour votre projet
Si vous êtes une entreprise ou un innovateur européen du secteur de la sécurité et de la défense à la recherche d’un financement, ou si vous souhaitez savoir comment nous pouvons soutenir votre projet, contactez notre bureau Sécurité et défense.
Quels sont les investissements admissibles ?
Nous investissons à l’appui d’une Europe sûre et sécurisée en soutenant des produits, services et technologies qui renforcent les capacités de défense, la recherche-développement et l’innovation, à l’exception des armes et des munitions.
Nous finançons des activités de recherche-développement et d’innovation qui ont des applications dans les domaines de la sécurité et (ou) de la défense.
Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :
- intelligence artificielle
- technologies quantiques
- biotechnologies
- capteurs de pointe
- propulsion avancée
- optique de pointe
- drones
- systèmes radar
- systèmes avioniques
- systèmes de transport
- systèmes de communication et d’information
- matériaux spéciaux
- simulation et entraînement
Le secteur de la cybersécurité joue un rôle crucial dans la protection des entreprises et des administrations publiques contre les cyberattaques sophistiquées. Nous soutenons les entreprises européennes de cybersécurité et les aidons à surmonter les défis liés à la croissance et au renforcement de leurs activités.
Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :
- technologies de cryptage
- renseignement sur les menaces
- protection des réseaux
- systèmes de détection d’intrusion
Nous investissons dans les infrastructures de sécurité et soutenons des projets qui protègent les infrastructures critiques, facilitent les interventions d’urgence et atténuent les perturbations que traversent nos sociétés.
Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :
- bases militaires et casernes
- contrôle aux frontières
- protection des infrastructures critiques contre les menaces physiques et informatiques
- résilience des réseaux de communication
- hôpitaux militaires
- centres d’entraînement et académies militaires
- entreposage et (ou) stockage militaires
Nous finançons les infrastructures de transport dans toute l’Union européenne. Nous soutenons des projets de mobilité militaire essentiels à des fins de réaction rapide en temps de crise. Grâce à ces projets, l’Europe dispose de capacités accrues de dissuasion des menaces, de défense de ses intérêts et de promotion de la sécurité mondiale.
Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :
- capacités de transport stratégique
- systèmes de gestion de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement
- renforcement des ponts
- modernisation des infrastructures ferroviaires
- propulsion avancée
De manière générale, les opérations militaires dépendent fortement des combustibles fossiles. En tant que banque européenne du climat, nous pouvons financer des projets liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique mis en œuvre par des organismes de défense. Tout en renforçant la sécurité, ces projets promouvant les énergies propres favorisent également la transition vers les énergies renouvelables et les objectifs de neutralité carbone.
Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :
- technologies liées aux énergies renouvelables
- installations militaires durables
L’industrie spatiale européenne stimule l’innovation et la compétitivité. Le Groupe BEI est une institution financière majeure qui soutient l’écosystème spatial. Nous accompagnons les opérateurs établis qui lancent de nouvelles initiatives et permettons aux petites entreprises du « nouvel espace » d’accéder au capital-risque et de passer à la vitesse supérieure en matière de transition technologique et de commercialisation. En finançant les programmes spatiaux européens, nous dynamisons la recherche-développement de pointe, alimentons la croissance de nouvelles entreprises et créons des emplois hautement qualifiés.
Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :
- satellites
- infrastructures de lancement
- RDI en matière de services et de logiciels liés à l’espace
- solutions de nettoyage de l’espace
Pour intensifier ces efforts, le Groupe BEI lance Space TechEU, un nouveau programme de financement dédié au secteur spatial européen. Il devrait inclure un financement de 500 millions d’euros de la BEI, destiné au renforcement de l’industrie spatiale européenne. Menée en partenariat avec l’Agence spatiale européenne, cette initiative vise à améliorer l’accès au financement pour les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire du secteur spatial et des secteurs connexes. Elle mobilisera des compétences techniques, développera la connaissance du marché et sensibilisera les entreprises au financement commercial.
Projets emblématiques
Espagne
Skydweller : premier drone sans pilote entièrement électrique à énergie solaire
Avions autonomes
30 millions d’euros
Italie
La technologie inédite de Leonardo s’attaque aux défis actuels les plus urgents
RDI pour applications à double usage
260 millions d’euros
Allemagne
Quantum-Systems : drones longue portée pour vols longue durée
RDI
10 millions d’euros
France
Gatewatcher : accélération de la croissance et renforcement de la cyberrésilience européenne
Cybersecurité
25 millions d’euros
Irlande
Siren : développement de capacités de renseignement pour la cybersécurité
Cybersécurité
12 millions d’euros
France
Cegelog : accès du personnel militaire à des logements économes en énergie
Sécurité verte
484 millions d’euros
Luxembourg
SES : meilleures liaisons par satellite en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient
Industrie spatiale
300 millions d’euros
Espagne
Sateliot : réseau satellitaire destiné à assurer la connectivité à l’internet des objets dans les régions à faible couverture
Industrie spatiale
30 millions d’euros
Pologne
Deux premiers satellites d’observation de la Terre
Industrie spatiale
300 millions d’euros
ITALIE
Achat d’hélicoptères pour l’armée italienne
Administration publique et défense
107,5 millions d’euros
LITUANIE
Nouvelle base militaire en Lituanie pour renforcer les capacités de défense de l’OTAN
Infrastructures critiques et militaires
540 millions d’euros
Grèce
COVID-19 : transformation de la protection civile et préparation aux pandémies
Infrastructures de sécurité critiques et civiles
595 millions d’euros
Danemark
Port d’Esbjerg : extension du plus grand port d’Europe pour le transport maritime d’éoliennes en mer
Infrastructures de sécurité critiques et civiles
115 millions d’euros
France
BPCE : Financements pour les PME dans la cybersécurité, la surveillance, la résilience et les technologies de défense.
Lignes de crédit
300 millions d’euros
Allemagne
Deutsche Bank : Nouveaux financements pour les PME dans la chaîne d’approvisionnement de la sécurité et de la défense de l’UE
Lignes de crédit
500 millions d’euros
Dernières actualités
-
Sweden: Hemsö secures €200 million EIB loan for energy-efficient social infrastructure
The European Investment Bank (EIB) has signed a €200 million long-term loan with Hemsö Fastigheter, Sweden’s leading developer and owner of properties for public use, to support the construction and renovation of energy-efficient social infrastructure across Sweden, Finland and Germany.
-
Pour une Europe plus forte – le Groupe BEI investit 13 milliards d’euros en France en 2025 pour le climat, la sécurité et l’innovation
Le Groupe BEI a connu une activité très soutenue l’an dernier en France, avec 13 milliards d’euros de financements à long terme accordés directement ou indirectement aux entreprises de toutes tailles du secteur privé et aux entités du secteur public : 10,6 milliards d’euros issus de la Banque européenne d’investissement (BEI) et 2,4 milliards d’euros du Fonds européen d’investissement (FEI), sa filiale spécialisée dans le financement aux PME et à l’innovation. En 2025, la France a été, comme en 2024, le premier pays bénéficiaire des financements du Groupe BEI.
-
Spain: EIB and Santander will unlock €900 million in new financing to support European companies operating in security and defence, clean technologies and digital infrastructure
The EIB (European Investment Bank) has signed guarantee agreements with Santander totalling €450 million. These guarantees will enable Santander to unlock around €900 million in new financing to support supply‑chain finance solutions for European companies operating in strategic sectors. The agreements were announced today by EIB Group President Nadia Calviño during the presentation of the Group's results in Brussels.
-
Résultats annuels 2025 du Groupe BEI : Pour une Europe plus forte
Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), présente les résultats annuels 2025.
-
Pour une Europe plus forte – Le Groupe BEI investit un montant record de 100 milliards d’euros pour soutenir la prospérité partagée, la sécurité et les valeurs européennes
Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) déploie toute sa force d’intervention pour soutenir la compétitivité, la sécurité et l’autonomie stratégique de l’Europe, avec un volume annuel de financement record de 100 milliards d’euros. Les résultats générés par l’activité du Groupe BEI en 2025 traduisent des niveaux inédits s’agissant des nouveaux investissements pour les transitions écologique et numérique, pour la sécurité et la défense européennes, pour les priorités communes, dont le logement, et pour le renforcement des partenariats mutuellement bénéfiques et des alliances en Ukraine, dans les pays en phase d’adhésion et dans le monde entier.
-
La BEI lance sa toute première opération de financement en Grèce consacrée au secteur de la sécurité et de la défense, d’un montant de 100 millions d’euros, via Piraeus Bank
La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement de 100 millions d’euros avec Piraeus Bank, marquant une opération phare qui constitue la toute première opération intermédiée de la BEI en Grèce destinée à soutenir des entreprises actives dans le secteur de la sécurité et de la défense.
-
Espagne : les services de conseil de la BEI contribuent à l’élaboration du projet novateur de Télescope de trente mètres à La Palma
La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé qu’elle mobiliserait ses services de conseil, avec l’aide de la plateforme de conseil InvestEU, à l’appui de l’installation du Télescope de trente mètres (TMT) sur l’île espagnole de La Palma, un projet qui placera l’Europe à la pointe de la recherche astronomique mondiale. Cette initiative, menée par l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), rassemble un consortium international d’instituts de recherche, d’universités privées et d’autorités publiques, basés notamment aux États-Unis, au Japon, en Inde et au Canada.
-
France : la BEI et le Groupe Oesía signent un prêt de 30 millions d’euros pour stimuler la RDI européenne dans les secteurs de la sécurité et de la défense
La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Groupe Oésia ont signé un prêt de 30 millions d’euros pour financer les activités de RDI en technologies de pointe. Le Groupe Oesía est une multinationale technologique espagnole spécialisée dans le développement de projets avancés d’ingénierie numérique et industrielle à double usage (civil et militaire), qui exporte vers plus de 40 pays.
-
Le Groupe BEI renouvelle son objectif de financement record de 100 milliards d’euros pour renforcer l’indépendance stratégique et technologique de l’Europe
Les Conseils d’administration du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) ont approuvé son Plan d’activité 2026-2028, qui maintiendra le volume de financement à un niveau record de 100 milliards d’euros l’an prochain, en ce compris une enveloppe accrue de 4,5 milliards d’euros consacrée à la sécurité et à la défense, ce qui correspond à 5 % du volume total de financement au sein de l’Union européenne.
Nous contacter
Obtenir notre soutien
Si vous êtes une entreprise ou un innovateur européen du secteur de la sécurité et de la défense à la recherche d’un financement, ou si vous souhaitez savoir comment nous pouvons soutenir vos ambitions, contactez notre bureau Sécurité et défense.
Médias
Les médias sont invités à adresser leurs demandes d’informations sur la sécurité et la défense à :
- n.chrysoloras@eib.org
- +352 4379-83078
Informations générales
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Contacter le bureau d’information
Tel. +352 4379-22000
Foire aux questions
- Critères d’admissibilité
La BEI élargit le périmètre de ses activités pour répondre directement aux besoins d’investissement de l’UE en matière de défense et investit dans des infrastructures et équipements militaires spécifiques au sein de l’UE. En ajustant ainsi ses critères d’admissibilité, le Groupe veille à ce que les activités exclues soient définies de manière plus précise et que leur périmètre soit aussi limité que possible, conformément aux priorités politiques de l’UE. Fort de sa large gamme de produits financiers, le Groupe BEI fait porter son action sur les domaines clés suivants :
1. Renforcer le soutien aux infrastructures critiques pour assurer une préparation à diverses menaces. Cela concerne par exemple les bases militaires ainsi que la logistique connexe, la mobilité militaire, la protection des frontières, la cybersécurité et la protection des infrastructures dans les fonds marins.
2. Investir dans des technologies de pointe clés, telles que l’intelligence artificielle, les drones et autres systèmes autonomes, et les technologies spatiales, afin de renforcer les capacités de défense de l’Europe et de conserver un avantage stratégique.
3. Répondre aux besoins des PME en matière d’accès au financement au sein de la chaîne d’approvisionnement de la sécurité et de la défense, en mettant en place un mécanisme de financement spécialisé en collaboration avec les banques commerciales.
- Équipe dédiée
Le Groupe BEI a un bureau Sécurité et défense spécifique qui constitue un point d’entrée unique au sein de l’organisation, afin d’accélérer le déploiement des investissements.
- Partenariats
Le Groupe BEI renforce les partenariats et la collaboration avec les principales parties prenantes, notamment les ministères de la défense des États membres de l’UE, la DG DEFIS, le Service européen pour l’action extérieure, l’Agence européenne de défense, l’Agence spatiale européenne, les banques nationales de promotion économique et le Fonds OTAN pour l’innovation. L’objectif est d’accroître l’impact, les synergies et la complémentarité.
Oui, les équipements ou infrastructures destinés à un usage militaire et policier sont admissibles à un financement du Groupe BEI, pour autant qu’ils ne relèvent pas de la classe des armes ou des munitions.
Renforcer notre position en tant que banque du climat demeure notre priorité absolue. De plus, le Groupe BEI reste déterminé à préserver ses normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées.
Le Groupe BEI continue en outre d’exclure les investissements dans les armes et les munitions en vertu du plan.
Les financements du Groupe BEI pour l’industrie de la sécurité et de la défense ne s’adressent qu’aux entreprises domiciliées et aux projets mis en œuvre dans l’UE.
