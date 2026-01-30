Renforcer l’industrie européenne de sécurité et de défense

L’industrie spatiale européenne stimule l’innovation et la compétitivité. Le Groupe BEI est une institution financière majeure qui soutient l’écosystème spatial. Nous accompagnons les opérateurs établis qui lancent de nouvelles initiatives et permettons aux petites entreprises du « nouvel espace » d’accéder au capital-risque et de passer à la vitesse supérieure en matière de transition technologique et de commercialisation. En finançant les programmes spatiaux européens, nous dynamisons la recherche-développement de pointe, alimentons la croissance de nouvelles entreprises et créons des emplois hautement qualifiés.

Nos opérations concernent, entre autres, des projets dans les domaines suivants :

satellites

infrastructures de lancement

RDI en matière de services et de logiciels liés à l’espace

solutions de nettoyage de l’espace

Pour intensifier ces efforts, le Groupe BEI lance Space TechEU, un nouveau programme de financement dédié au secteur spatial européen. Il devrait inclure un financement de 500 millions d’euros de la BEI, destiné au renforcement de l’industrie spatiale européenne. Menée en partenariat avec l’Agence spatiale européenne, cette initiative vise à améliorer l’accès au financement pour les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire du secteur spatial et des secteurs connexes. Elle mobilisera des compétences techniques, développera la connaissance du marché et sensibilisera les entreprises au financement commercial.