Forum du Groupe BEI : annonce d’un nouveau soutien pour renforcer la souveraineté européenne en matière de défense et de technologie

La présidente Nadia Calviño ouvre la 4 e édition du Forum du Groupe BEI, qui réunit des décideurs politiques, des chefs d’entreprise et des institutions d’Europe et du monde entier

Le Groupe BEI élargira l’initiative Champions technologiques européens et déploiera de nouveaux instruments pour muscler l’écosystème européen du capital-risque, afin d’accélérer et de renforcer les investissements et de combler l’écart de financement dont pâtissent les pionniers technologiques de l’UE

Le rapport sur l’investissement, publié chaque année par le Groupe BEI et rendu public aujourd’hui, montre la résilience des entreprises de l’UE, la forte dynamique des investissements dans les transitions numérique et verte, ainsi que des pistes pour libérer le potentiel du marché unique européen et mobiliser l’épargne

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a inauguré ce jour la quatrième édition du Forum du Groupe BEI à Luxembourg. À cette occasion, la présidente Nadia Calviño a annoncé de nouveaux financements destinés à renforcer la sécurité et la défense européennes. Elle a également présenté une série de mesures visant à faire progresser l’union de l’épargne et des investissements, à l’appui des entreprises cherchant à innover, à se développer et à rivaliser à l’échelle mondiale. Organisé du 3 au 5 mars, le Forum réunit des décideurs politiques, des innovateurs, des universitaires et des chefs d’entreprise, sous le thème cette année d’« Une Europe forte dans un monde en mutation ».

Dans son discours d’ouverture, la présidente Nadia Calviño a insisté sur les fondamentaux solides de l’Europe et la nécessité d’accélérer les investissements, ainsi que l’intégration des marchés des capitaux et la simplification. Elle a souligné l’importance de renforcer plus que jamais la souveraineté de l’Europe et les partenariats mondiaux face aux turbulences actuelles.

Le Groupe BEI proposera à son Conseil d’administration, représentant les 27 États membres, d’étendre l’initiative Champions technologiques européens (ICTE), qui s’avère une réussite, afin d’accroître les financements en faveur du passage à l’échelle des entreprises en Europe. Il proposera également l’introduction à titre de pilote, d’une boîte à outils de sortie pour les investisseurs initiaux et les fondateurs de start-up, comprenant un renforcement des prêts pour les entreprises à potentiel de croissance, des instruments convertibles, du financement d’acquisitions et un soutien aux introductions en bourse sur les marchés européens. Ces plans marquent une étape décisive à l’appui de l’union de l’épargne et des investissements au moyen d’instruments paneuropéens concrets complétant les mesures d’ordre réglementaire.

Nadia Calviño : « Ces outils contribueront à faire en sorte que les idées, les technologies et les entreprises nées en Europe puissent s’y développer et y prospérer. L’Europe est une superpuissance mondiale, dotée de la volonté, de la capacité et des ressources nécessaires pour ouvrir la voie vers le monde de demain. »

Dans son discours d’ouverture, la présidente Calviño a également indiqué que le Groupe BEI envisageait d’étendre le mécanisme d’apport de fonds propres à l’appui de la défense, qui s’avère une réussite et permet au Fonds européen d’investissement d’intervenir en tant qu’investisseur de référence pour des investissements en fonds propres dans les entreprises européennes de la défense, en mobilisant des capitaux dans des fonds privés spécialisés. Un autre investissement majeur dans un fonds de capital-risque paneuropéen dédié aux technologies de la « deep tech » et de la défense sera annoncé cette semaine.

S’exprimant également dans le cadre du Forum, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné la contribution essentielle du Groupe BEI : « Nous sommes toutes et tous conscients des profonds bouleversements géopolitiques auxquels nous sommes confrontés. Notre mission est claire : rendre l’Europe plus indépendante, plus compétitive. La BEI est à cet égard un partenaire indispensable, car ses investissements multiplient les possibilités et nous aideront à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »

Parmi les principaux orateurs participant au Forum figurent le président du Conseil européen António Costa, les vice-présidents exécutifs de la Commission européenne Teresa Ribera et Raffaele Fitto, les commissaires Valdis Dombrovskis et Jessika Roswall, le président de l’Eurogroupe Kyriakos Pierrakakis, le président-directeur général de Mistral AI, Arthur Mensch, l’astronaute Sławosz Uznański-Wiśniewski, l’acteur et ambassadeur de bonne volonté du programme des Nations unies pour le développement Nikolaj Coster-Waldau, et la lauréate du prix Nobel de la paix Oleksandra Matviichuk.

Rapport sur l’investissement

Parmi les temps forts du Forum, citons la présentation du rapport du Groupe BEI sur l’investissement, une publication phare reposant sur une enquête menée auprès d’environ 13 000 entreprises de l’UE, qui montre que les entreprises européennes ont fait preuve de résilience malgré une incertitude accrue due aux évolutions géopolitiques et aux récents chocs douanier et énergétique. Les investisseurs mondiaux continuent de considérer l’Europe comme un marché stable, digne de confiance.

Les entreprises de l’UE font jeu égal avec leurs homologues américaines s’agissant du passage au numérique et de l’adoption de l’intelligence artificielle, et 90 % d’entre elles continuent d’investir dans la transition écologique. Les investissements de ce type renforcent la sécurité et la souveraineté énergétiques de l’UE, les énergies renouvelables représentant désormais deux tiers de la capacité de production électrique de l’UE, ce qui réduit les coûts et la dépendance à l’égard des importations.

Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI : « Les investissements en Europe ont certes été résilients, mais ils doivent s’accélérer. La croissance des investissements dépendra d’une impulsion décisive en faveur de l’investissement privé, portée par les opportunités des entreprises. Dans ce contexte, il sera essentiel de tirer parti de la taille du marché unique de l’UE. Cela augmentera les débouchés pour les entreprises, stimulera leurs investissements et renforcera leur résilience aux chocs extérieurs. La taille du marché de l’UE est également essentielle pour soutenir la croissance de secteurs stratégiques, ainsi que pour renforcer plus encore le rôle de l’Europe sur la scène mondiale ».

Le rapport souligne également la nécessité d’accélérer les investissements dans les réseaux électriques, le stockage et les interconnexions transfrontalières, de lever les obstacles qu’on voit émerger dans la transition énergétique et de renforcer la coordination des investissements dans la défense, à mesure que les gouvernements de l’UE progressent vers l’objectif de consacrer 5 % du PIB à la sécurité et à la défense d’ici à 2035.

En parallèle, le rapport montre que la suppression des obstacles à l’intérieur du marché unique pourrait accroître de 10 % l’intensité d’investissement des entreprises, en particulier dans les actifs incorporels essentiels à l’innovation. Les accords de libre-échange en cours de négociation pourraient faire bondir de plus de 20 % les exportations vers les pays partenaires.

Des informations complémentaires concernant le rapport du Groupe BEI sur l’investissement sont disponibles ici.

Temps forts du Forum

Au cours des trois prochains jours, les participants débattront des priorités d’investissement de l’Europe et des mesures nécessaires pour renforcer sa compétitivité, dans des domaines tels que les infrastructures numériques, l’action pour le climat, l’autonomie stratégique ou encore l’approfondissement des marchés des capitaux et les partenariats mondiaux mutuellement bénéfiques.

Un certain nombre de nouveaux accords et d’engagements financiers seront annoncés, notamment en ce qui concerne le financement des capacités de sécurité et de défense de l’Europe, l’efficacité énergétique et l’innovation technologique, l’approfondissement de la coopération avec les institutions financières partenaires de l’UE, les projets dans les énergies propres en Afrique, ainsi qu’un nouveau partenariat avec l’Organisation mondiale du commerce. Enfin, désireux de faire progresser l’égalité de genre et l’autonomisation économique des femmes en Europe et dans le monde, le Groupe BEI présentera son troisième plan d’action en la matière.

Informations générales

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est la filiale de la BEI spécialisée dans les apports de fonds propres, de garanties et de titrisations destinés à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses (« start-up ») dans toute l’Europe. Intervenant en tant qu’investisseur de référence, par l’intermédiaire de son vaste réseau de banques et fonds d’investissement partenaires, le FEI mobilise des investissements privés et contribue au développement de l’écosystème des fonds de capital-risque afin de soutenir les entreprises européennes innovantes.

En 2023, le FEI a lancé aux côtés de six États membres (France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Pays-Bas) l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds conçu pour accompagner le passage à l’échelle de jeunes entreprises innovantes. Cette initiative a déjà permis la création de 14 mégafonds de capital-risque européens et le passage à l’échelle de 40 entreprises, dont 11 licornes (entreprises dont la valorisation atteint plus de 1 milliard d’euros).

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.