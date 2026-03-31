Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Contrôle et évaluation

La Banque européenne d’investissement dispose de contrôles à la fois internes et indépendants pour garantir l’intégrité et la solidité de ses opérations.

Contrôle et évaluations à la BEI

Les instances de contrôle suivantes sont prévues dans les statuts de la Banque ou d’autres dispositions internes régissant son organisation :

Organes de contrôle indépendants

En sa qualité d’organe de l'UE et d'institution financière, la Banque coopère avec d’autres organismes de contrôle indépendants chargés de ces tâches au titre du Traité ou d’autres réglementations :

4 août 2025

Investigations Activity Report 2024

The European Investment Bank Group (EIB) has developed a robust and forward-looking framework to prevent, detect, investigate, and sanction all forms of prohibited conduct.

18 décembre 2025

European Investment Bank Group Risk Management Disclosure Report, June 2025

The EIB Group Risk Management Disclosure Report (the GRMD Report) provides disclosures about EIB Group’s exposure to risks and enhances the Group’s market transparency.

Publications

Plus de publications  