Contrôle et évaluation

La Banque européenne d’investissement dispose de contrôles à la fois internes et indépendants pour garantir l’intégrité et la solidité de ses opérations.
Contrôle et évaluations à la BEI
Les instances de contrôle suivantes sont prévues dans les statuts de la Banque ou d’autres dispositions internes régissant son organisation :
Organes de contrôle indépendants
En sa qualité d’organe de l'UE et d'institution financière, la Banque coopère avec d’autres organismes de contrôle indépendants chargés de ces tâches au titre du Traité ou d’autres réglementations :
Investigations Activity Report 2024
The European Investment Bank Group (EIB) has developed a robust and forward-looking framework to prevent, detect, investigate, and sanction all forms of prohibited conduct.
European Investment Bank Group Risk Management Disclosure Report, June 2025
The EIB Group Risk Management Disclosure Report (the GRMD Report) provides disclosures about EIB Group’s exposure to risks and enhances the Group’s market transparency.