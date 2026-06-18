Présentation générale
La BEI intervient dans la région depuis 2009 et y a signé des accords et des opérations pour un montant total d’environ 750 millions d’euros. Nous continuons de renforcer notre engagement au fil du temps et avons notamment, dans cette optique, ouvert en 2026 la représentation régionale de la BEI pour l’Asie centrale, à Tachkent.
À l’occasion du tout premier sommet UE-Asie centrale en avril 2025, BEI Monde, la branche du Groupe BEI spécialisée dans le développement, a engagé 365 millions d’euros de nouveaux financements pour mobiliser jusqu’à 1 milliard d’euros à l’appui de projets de transports durables, de gestion de l’eau et de résilience face aux changements climatiques. Depuis lors, la réserve de projets pour l’Asie centrale s’est étoffée pour atteindre près de 3 milliards d’euros au total.
La BEI soutient les priorités de l’Union européenne au titre de la stratégie « Global Gateway », ainsi qu’une croissance durable et inclusive, tout en promouvant la transparence et la coopération régionale. Nous concentrons notre action sur des projets à fort impact régional, en appliquant des normes environnementales, sociales et de passation des marchés élevées, afin de générer des avantages tangibles autant pour l’Union européenne que pour les pays d’Asie centrale.
Notre action contribue à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et est alignée sur la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat. L’Orientation stratégique de BEI Monde est la boussole qui guide nos investissements en dehors de l’UE et nous invite à nouer des partenariats qui renforcent la position de l’Europe dans le monde. Elle garantit un impact maximal via une concentration des interventions dans des domaines prioritaires, allant de l’énergie propre à l’autonomisation économique des femmes.
Nos principaux domaines d’intervention sont les suivants :
- action en faveur du climat et énergies renouvelables – développer l’énergie propre et renforcer la résilience face aux changements climatiques ;
- gestion de l’eau et durabilité environnementale – remédier au stress hydrique et à la dégradation de l’environnement ;
- transports durables et connectivité – améliorer les corridors de transport régionaux et internationaux ;
- connectivité numérique – élargir l’accès aux services numériques, y compris dans les régions isolées ;
- matières premières critiques – développer les industries locales pour fournir à l’Union européenne les minéraux critiques nécessaires à la transition écologique ainsi qu’à l’industrie de sécurité et de défense ;
- chaînes de valeur de la santé, dans le cadre de l’Initiative en faveur de l’accélération du développement humain (HDX) – intensifier la recherche et le développement en matière de produits de santé essentiels, développer les installations de fabrication de médicaments et de dispositifs médicaux, et améliorer la fourniture et la distribution de vaccins et de compléments nutritionnels, en partenariat avec la Commission européenne et la Fondation Gates.
Nos réalisations dans la région
La BEI soutient des projets qui améliorent les conditions de vie dans le monde entier. Découvrez comment les opérations de la BEI améliorent la qualité de vie dans la région.
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EIB opens regional representation in Tashkent, steps up engagement in Central Asia
The European Investment Bank opened today its Regional Representation for Central Asia in Tashkent, bringing its teams closer to partners and projects throughout the region.
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Asie centrale : la BEI renforce son engagement avec un nouveau bureau à Tachkent et de nouveaux engagements en faveur des infrastructures durables
La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé une nouvelle phase d’engagement en Asie centrale, confirmant l’ouverture d’un bureau régional à Tachkent début 2026 et la signature de plusieurs lettres d’intention visant à promouvoir les transports durables et la résilience environnementale dans toute la région. Ont participé à la mission les commissaires Jozef Síkela et Marta Kos, le représentant spécial de l’UE pour l’Asie centrale, Eduards Stiprais, ainsi que des délégations de haut niveau des cinq pays d’Asie centrale, de Turquie et du Caucase du Sud.
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Global Gateway Forum: EU expands investments in hydropower to drive Central Asia’s energy transformation
In a significant boost to energy and water security in Central Asia, the European Union together with partners announced new investments in hydropower infrastructure in Central Asia. Particularly, the Kambarata-1 hydropower plant megaproject in Kyrgyzstan marked noticeable progress, with a total of €900 million in Memoranda of Understanding signed between the EU, European Investment Bank (EIB), and Kyrgyzstan, Kazakhstan and Uzbekistan, and an unveiled feasibility study co-funded by the EU and implemented by the World Bank. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) also signed Memoranda of Understanding with Kyrgyzstan, Kazakhstan and Uzbekistan and is considering an overall financing package of €1.3 billion in support of the project.
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Kazakhstan to get EIB Global support for energy-efficient homes
The European Investment Bank’s development arm (EIB Global) and state-owned Kazakhstan Housing Company JSC are teaming up to increase the number of energy-efficient and sustainable homes in Kazakhstan.
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Sommet UE-Asie centrale : BEI Monde renforce les investissements stratégiques dans des projets durables
À l’occasion du tout premier sommet UE-Asie centrale à Samarcande, en Ouzbékistan, Kyriacos Kakouris, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a signé quatre protocoles d’accord avec des partenaires clés du Kirghizstan, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan. Dans le cadre de ces accords, la BEI mettra à disposition 365 millions d’euros afin de mobiliser jusqu’à 1 milliard d’euros d’investissements dans les domaines des transports durables, de la gestion de l’eau et de la résilience face aux changements climatiques.
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L’Équipe Europe fournit près de 60 millions d’euros pour la connectivité numérique dans des zones rurales d’Asie centrale
BEI Monde – la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne – et la Commission européenne ont signé une enveloppe financière de près de 60 millions d’euros avec SES, un fournisseur européen de solutions de contenu et de connectivité par satellite. Cette initiative vise à fournir une connectivité par satellite à des zones rurales reculées du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Kirghizstan et du Tadjikistan.
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Kazakhstan : BEI Monde prête 200 millions d’euros à la Banque de développement du Kazakhstan afin de soutenir les infrastructures énergétiques et de transport
BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) chargée des activités en dehors de l’Union européenne, a signé un accord de prêt de 200 millions d’euros avec la Banque de développement du Kazakhstan (DBK). Ce financement soutiendra des investissements effectués par des entités publiques et privées dans des infrastructures de transport durables – y compris le corridor de transport transcaspien – et dans des projets axés sur la diversification des sources d’énergie renouvelables, ainsi que dans d’autres initiatives liées au climat.
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La plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI soutient le fonds de capital-investissement pour l’assurance climat de BlueOrchard, avec l’appui de l’État luxembourgeois
La plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI (PFCL), une initiative soutenue par l’État luxembourgeois, fournira 5 millions d’euros au fonds innovant pour l’assurance des risques climatiques du spécialiste de l’investissement d’impact BlueOrchard. Le fonds vise une taille de 100 millions de dollars américains.
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BEI Monde : le Fonds pour le secteur de l’eau met 10 millions d’euros à disposition pour des investissements pour l’eau en Afrique et en Asie
Le Fonds pour le secteur de l’eau, géré par BEI Monde, fournira 10 millions d’euros au fonds W2AF (Water Access Acceleration Fund), géré par Incofin, une société de gestion de premier plan spécialisée dans l’investissement d’impact à l’échelle mondiale. W2AF est un fonds d’impact doté d’une structure de financement mixte axé sur le secteur de l’eau. Il cible des solutions durables et évolutives qui améliorent l’accès à une eau potable sûre et abordable pour les populations mal desservies, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est. La nouvelle initiative permettra de fournira 20 milliards de litres d’eau potable d’ici 2030.
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Ouzbékistan : la BEI a accordé un prêt de 83,6 millions d’USD pour le programme de développement de l’énergie solaire
La BEI, conjointement avec la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, va accorder 396,4 millions d’USD pour financer la construction et l’exploitation de trois centrales solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 897 MWac, qui assureront la production la plus importante de la région.
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La BEI entend appuyer la transition énergétique, la gestion de l’eau et le passage au numérique en Asie centrale
Dans le cadre des efforts déployés à l’initiative de l’Union européenne pour aider l’Asie centrale à atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie de coronavirus et de l’agression russe en Ukraine, la Banque européenne d’investissement (BEI) a participé à la conférence ministérielle UE‑Asie centrale sur la connectivité organisée à Samarcande, en Ouzbékistan. Teresa Czerwińska, vice‑présidente de la BEI, a prononcé le discours d’ouverture de la conférence.
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Les transports au service du développement
Dans les pays en développement, les transports favorisent la croissance économique et l’inclusion sociale. Voici comment les projets de transport améliorent la qualité de vie dans le monde – et luttent contre les émissions qui engendrent les changements climatiques.
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Sortir la tête de l’eau
Dans les pays en développement, l’assainissement de l’eau est essentiel pour la santé et la croissance économique. Voici comment les projets relatifs à la gestion de l’eau et à l’assainissement améliorent la qualité de vie des populations du monde entier et les protègent contre les effets des changements climatiques
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EIB ready to support COVID-19 recovery, climate action and renewable energy development in Kazakhstan
Vice President of the EIB Teresa Czerwinska and Mukhtar Tleuberdi, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan met ahead of the 18th EU-Kazakhstan Cooperation Council to review the EIB – Kazakhstan cooperation and investment.
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Équipe d’Europe : de l’électricité solaire pour l’Ouzbékistan
La Banque européenne d’investissement (BEI), en tant que banque européenne du climat, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et Proparco, une filiale de l’Agence française de développement (AFD), vont investir 87,4 millions d’EUR dans la centrale solaire photovoltaïque de 100 MW que Total Eren fait construire à proximité de la ville historique de Samarkand, en Ouzbékistan.
Notre offre
En combinant toute une gamme de produits financiers, des services de conseil et des concertations stratégiques, BEI Monde aide les pays d’Asie centrale à combler les lacunes en matière d’infrastructures, à renforcer la résilience face aux changements climatiques et à améliorer la connectivité avec l’Europe et les marchés mondiaux. Découvrez notre offre.
Nous œuvrons dans le cadre de plusieurs initiatives d’investissement pour maximiser notre impact sur le terrain :
Facilité d’investissement pour l’Asie et le Pacifique
Soutien à une croissance durable et juste en Asie et dans le Pacifique.
Desiree – Gestion de la demande, infrastructures sociales et expansion des énergies renouvelables
Ce programme favorise une croissance durable et inclusive par l’élaboration de modèles économiques qui apportent des solutions respectueuses du climat et économes en énergie.
La BEI collabore avec des donateurs pour créer des fonds fiduciaires et, partant, apporter un soutien plus important à des projets sur le terrain, au moyen d’une assistance technique, de subventions et de garanties de prêts.
City Climate Finance Gap Fund
Ce fonds fournit un soutien à la préparation de projets en phase initiale aux villes des pays en développement.
Fonds pour l’inclusion financière
Ce fonds améliore l’accès aux financements pour les petites entreprises et les entrepreneurs et entrepreneuses dans les pays en développement.
Fonds pour l’hydrogène vert
Ce fonds propose des conseils stratégiques et un renforcement des capacités à des pays en développement pour les aider à se préparer à décarboner leur industrie.
Fonds Initiative internationale pour le climat
Ce fonds vise à mobiliser des investissements pour des projets ambitieux d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets dans les pays en développement et émergents.
Plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI
Il s’agit d’une initiative conjointe avec l’État luxembourgeois visant à mobiliser et à soutenir les investissements dans le financement international de l’action pour le climat.
Fonds pour le secteur de l’eau
Ce fonds a vocation à soutenir la mise au point de projets dans le domaine de l’eau dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure.
La BEI met à disposition des financements en fonds propres, principalement via ses participations dans des fonds ou ses co-investissements avec des fonds. Les domaines d’intervention sont les infrastructures, l’environnement, ainsi que les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire.
Fonds de participation en Asie
Nous collaborons avec des fonds d’investissement axés sur la promotion des infrastructures, de l’action climatique et de la durabilité environnementale en Asie.
Nos partenariats
La BEI fait office de banque internationale de développement de l’Union européenne. Elle promeut les principes, les valeurs et les objectifs de l’UE et favorise une croissance stable dans les pays à l’extérieur des frontières de l’Europe.
Global Gateway
Dans le cadre de l’Équipe Europe, la BEI soutient « Global Gateway », une nouvelle stratégie européenne visant à investir dans des projets durables et de grande qualité dans le monde entier, qui sont bénéfiques pour les personnes et la planète.
Au titre de Global Gateway, BEI Monde s’attaque à certains des défis actuels les plus pressants, allant de la lutte contre les changements climatiques à l’accélération de la transition numérique. Au moyen d’instruments tels que l’IVCDCI – Europe dans le monde et son bras financier, le FEDD+, BEI Monde est en bonne voie pour faciliter la mobilisation d’au moins un tiers de l’objectif de 300 milliards d’euros d’investissements de Global Gateway d’ici 2027.
Ces investissements contribueront à soutenir des projets axés sur la transition numérique, la lutte contre les changements climatiques, l’énergie propre, la santé, l’éducation et les transports.
Équipe Europe
Dans le cadre de l’Équipe Europe, la BEI a renforcé son financement du développement, en particulier pour lutter contre la pandémie de COVID-19. L’Équipe Europe consiste en un plan de relance mondial qui combine les ressources de l’Union européenne, des États membres et de la BEI, et soutient les pays et les personnes les plus vulnérables dans le monde.
Dans le droit fil des initiatives de l’Équipe Europe, les projets de la BEI dans la région visent à réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies.
Pour relever les défis auxquels est confrontée la région, la BEI collabore avec diverses agences des Nations unies et institutions financières internationales, telles que la Banque asiatique de développement (BAsD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque mondiale.
Nos initiatives avec la KfW et l’AFD comprennent notamment l’Initiative de délégation réciproque (IDR).
Nos projets
Nous contacter
Petites entreprises
Pour les petits projets (généralement de moins de 25 millions d’euros)
Collectivité locale ou grande entreprise
Contactez notre bureau de représentation régionale à Tachkent.
Médias
Contactez notre service de presse :
Informations générales
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
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Tél. +352 4379-22000
Foire aux questions