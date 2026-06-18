La BEI intervient dans la région depuis 2009 et y a signé des accords et des opérations pour un montant total d’environ 750 millions d’euros. Nous continuons de renforcer notre engagement au fil du temps et avons notamment, dans cette optique, ouvert en 2026 la représentation régionale de la BEI pour l’Asie centrale, à Tachkent.

À l’occasion du tout premier sommet UE-Asie centrale en avril 2025, BEI Monde, la branche du Groupe BEI spécialisée dans le développement, a engagé 365 millions d’euros de nouveaux financements pour mobiliser jusqu’à 1 milliard d’euros à l’appui de projets de transports durables, de gestion de l’eau et de résilience face aux changements climatiques. Depuis lors, la réserve de projets pour l’Asie centrale s’est étoffée pour atteindre près de 3 milliards d’euros au total.

La BEI soutient les priorités de l’Union européenne au titre de la stratégie « Global Gateway », ainsi qu’une croissance durable et inclusive, tout en promouvant la transparence et la coopération régionale. Nous concentrons notre action sur des projets à fort impact régional, en appliquant des normes environnementales, sociales et de passation des marchés élevées, afin de générer des avantages tangibles autant pour l’Union européenne que pour les pays d’Asie centrale.

Notre action contribue à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et est alignée sur la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat. L’Orientation stratégique de BEI Monde est la boussole qui guide nos investissements en dehors de l’UE et nous invite à nouer des partenariats qui renforcent la position de l’Europe dans le monde. Elle garantit un impact maximal via une concentration des interventions dans des domaines prioritaires, allant de l’énergie propre à l’autonomisation économique des femmes.

Nos principaux domaines d’intervention sont les suivants :