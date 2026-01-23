Initiative de délégation réciproque

©EIB

Le projet prévoit la réhabilitation et la construction de systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement à Kisumu et dans les environs. Ce projet correspond à la troisième opération réalisée dans le cadre de l’initiative LVWATSAN. Deux projets antérieurs bénéficiant d’un financement de la BEI dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ont été signés au titre de l’IDR, l’un en 2011 avec la KfW et l’AFD, en tant que bailleur de fonds chef de file, à Kampala, en Ouganda, et l’autre en 2013 avec l’AFD à Mwanza, en Tanzanie, dans le cadre duquel la BEI était chef de file.

Les subventions du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI) sont utilisées à des fins de renforcement des capacités et de formation à l’appui de la société Kisumu Water and Sanitation Company et des autorités du comté de Kisumu. Cette partie du projet favorisera une plus grande durabilité du secteur, notamment grâce à la détection et à la réparation des fuites sur les conduites, et l’amélioration des capacités de planification des investissements.

Le projet permettra à environ 500 000 personnes d’accéder à l’eau potable, ce qui se traduira par une réduction des coûts et du gaspillage de temps productif consacré à l’approvisionnement en eau, une amélioration de l’hygiène et une baisse des cas de maladies transmises par l’eau et des coûts de traitement connexes.

Le coût total du projet s’élève à 70 millions d’euros. L’AFD est l’institution financière chef de file, tandis que la BEI est responsable des questions environnementales et sociales.

Détail du plan de financement :

BEI : 35 millions d’euros

AFD : 20 millions d’euros

État kényan : 10 millions d’euros

Commission européenne (FFUEAI) : 5 millions d’euros

