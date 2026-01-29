Quelles sont les entités admissibles ?

TechEU contribuera à débloquer des financements pour tout un éventail d’entreprises européennes : jeunes pousses (« start-up »), entreprises en phase de croissance et entreprises en expansion (« scale-up ») ou encore entreprises matures.

L’Europe est une puissance en matière de commerce et de recherche. Elle abrite des entreprises innovantes, des supercalculateurs et des centres de recherche de haut niveau, ainsi qu’un écosystème dynamique de jeunes pousses et d’entreprises en expansion qui tirent la croissance économique et la création d’emplois de qualité. Mais les entreprises en Europe peinent parfois à accéder aux capitaux adaptés à tous les stades de leur développement.

TechEU a été créé pour combler ce déficit. Ce dispositif donne un coup de fouet à l’économie de l’innovation en apportant des financements destinés aux :