Quels sont les projets admissibles ?
Nous investissons dans une Europe pionnière en soutenant les produits, les services et les technologies qui renforcent son leadership numérique, son autonomie stratégique, son accès sécurisé aux matières premières essentielles, ainsi que la recherche, le développement et l’innovation.
Le Groupe BEI encourage le développement de produits médicaux innovants, sûrs, efficaces, accessibles, faciles d’utilisation et abordables pour les citoyens et les citoyennes de l’UE.
Nos domaines prioritaires sont notamment les suivants :
- recherche, développement et innovation : promouvoir les avancées dans le domaine médical ;
- biotechnologies, produits pharmaceutiques, santé numérique et dispositifs médicaux : soutenir les solutions de santé de pointe et la compétitivité du secteur des sciences de la vie de l’UE ;
- recherche-développement (R-D), essais cliniques, réglementation et accès au marché : veiller à ce que le parcours d’entrée sur le marché des nouveaux produits soit efficace ;
- transformation numérique, intelligence artificielle et transferts de technologie : tirer parti de la technologie pour améliorer les soins de santé ;
- infrastructures : favoriser les transferts de technologie et le renforcement des capacités de production ;
- autonomie et sécurité de l’UE : renforcer les chaînes d’approvisionnement en produits et technologies de santé au sein de l’UE.
Le Groupe BEI entend mobiliser 10 milliards d’euros d’investissements pour la période 2026-2027 au titre de l’initiative BioTechEU. S’appuyant sur le soutien de la garantie InvestEU et d’autres sources, cette initiative s’inscrit dans le prolongement de notre portefeuille actuel de prêts aux entreprises du secteur des sciences de la vie et comprendra des prêts aux entreprises et d’autres produits financiers. En savoir plus
Le Groupe BEI facilite l’accès au financement pour les entreprises et les innovateurs européens porteurs de projets qui protègent les populations.
Nos domaines prioritaires sont notamment les suivants :
- technologies à double usage et militaires : technologies mécaniques, électriques, électroniques et aéronautiques ;
- propergols et moteurs pour les technologies spatiales : donner des moyens de propulsion pour l’avenir de l’exploration spatiale ;
- technologies numériques de pointe : cybersécurité, intelligence artificielle, internet des objets, informatique quantique et logiciels pour les applications de sécurité et de défense ;
- équipements militaires ou spatiaux :
- mise au point et fabrication d’équipements militaires tels que des hélicoptères et des drones pour la surveillance ;
- conscience situationnelle et cartographie ;
- systèmes radar, optique de pointe et systèmes avioniques ;
- gestion du trafic, cybersécurité et communication par satellite.
Space TechEU, un programme de financement dédié de la BEI, a pour vocation de mobiliser une enveloppe de 500 millions d’euros pour renforcer l’industrie spatiale européenne. Menée en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, cette initiative vise à améliorer l’accès des petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire à l’industrie spatiale et aux secteurs connexes. Elle mobilisera des compétences techniques, développera la connaissance du marché et sensibilisera les entreprises au financement commercial.
Dans le cadre du plan d’action du Groupe BEI, nous avons lancé une nouvelle initiative, HousingTechEU, dotée de 400 millions d’euros, afin de stimuler l’innovation sur le marché européen du logement. Cette initiative vise à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises dans le développement de matériaux avancés et de nouvelles solutions d’ingénierie, pour rendre le logement plus abordable et plus durable.
Le Groupe BEI joue un rôle clé dans le financement des technologies propres dans toute l’Europe. Il stimule l’innovation et soutient l’ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche à l’industrie manufacturière, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Notre soutien peut bénéficier :
- aux entreprises de toutes tailles : des start-up aux grandes entreprises ;
- aux technologies favorisant la transition écologique : développement et fabrication de produits de pointe tels que les batteries et les systèmes de production d’énergie renouvelable ;
- aux solutions sobres en carbone : développement et déploiement de technologies innovantes dans les industries à forte intensité énergétique ;
- à la décarbonation de l’industrie : transformation de processus industriels grâce à des idées et des produits compétitifs et à faible empreinte carbone.
À ce jour, nous avons financé, au titre de TechEU, 4,25 milliards d’euros au profit des technologies propres, un montant qui devrait mobiliser 18 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dans le secteur. Cela passe notamment par :
- un concours additionnel de 1,5 milliard d’euros à un programme éolien en sus de l’enveloppe de 5 milliards d’euros débloquée par la BEI l’année dernière ;
- de nouvelles garanties, d’un montant de 1,5 milliard d’euros, pour les fabricants européens de composants pour réseaux ;
- un montant de 1,25 milliard d’euros pour soutenir les accords d’achat d’énergie et la résilience financière des start-up spécialisées dans les technologies propres.
Le Groupe BEI est résolu à faire progresser les technologies numériques dans toute l’Europe, en se concentrant sur des domaines prioritaires clés afin de stimuler l’innovation et la croissance.
Nos domaines prioritaires sont notamment les suivants :
- semi-conducteurs avancés : composants de pointe pour l’électronique moderne ;
- technologies quantiques : avancées révolutionnaires en informatique, dans les télécommunications et pour la détection ;
- intelligence artificielle : solutions intelligentes pour diverses applications dans différents secteurs industriels ;
- innovations automobiles : technologies automobiles définies par logiciel, systèmes avancés d’aide à la conduite, conduite autonome et connectivité ;
- robotique et automatisation : améliorer l’efficacité et la productivité ;
- fabrication avancée : technologies innovantes permettant des processus de production et de logistique plus rapides, plus efficaces, plus productifs, plus durables, plus fiables, plus flexibles et plus évolutifs ;
- transformation numérique de l’industrie : transformer des filières industrielles grâce à des solutions numériques ;
- infrastructures numériques : systèmes robustes pour la connectivité, l’informatique et l’informatique en nuage.
Le Groupe BEI est déterminé à promouvoir l’excellence en matière de recherche et à investir dans les compétences afin de renforcer le potentiel d’innovation de l’Europe.
Nos domaines prioritaires sont notamment les suivants :
- centres de recherche et campus universitaires : construire des installations ultramodernes ;
- équipements : fournir des équipements et des outils de pointe ;
- activités de recherche : financer des chercheurs d’excellence pour mener des travaux repoussant les limites des connaissances ;
- enseignement et formation professionnels : former la main-d’œuvre de demain ;
- programmes de perfectionnement et de reconversion professionnels menés par les entreprises : acquérir de nouvelles compétences pour porter la transition ;
- financement de l’éducation et de la formation tout au long de la vie : rendre les connaissances accessibles et abordables.
Projets à l’honneur
Italie
Energy Dome : utiliser le dioxyde de carbone pour stocker l’énergie renouvelable
Soutien à la transition de l’UE vers une économie sobre en carbone
Soutenu par la BEI
Lire l’article
Estonie
UP Catalyst : une technologie qui transforme le CO2 en graphite
Adaptation aux changements climatiques
Soutenu par la BEI
Lire l’article
Allemagne
Ineratec : du carburant durable pour l’aviation produit à partir d’hydrogène vert
Soutien à la transition de l’UE vers une économie sobre en carbone
Soutenu par la BEI
Lire l’article
Lettonie
Aerones : la robotique au service de l’environnement
Efficacité énergétique, robotique
Soutenu par le FEI
Lire l’article
Opération paneuropéenne
NXP : des semi-conducteurs « made in EU »
Promotion de l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs de nouvelle génération et mise en place d’un écosystème européen de pointe pour les puces électroniques
Soutenu par la BEI
Lire l’article
Allemagne
aedifion : décarbonation de l’immobilier grâce au numérique
Technologies de l’information et de la communication, durabilité
Soutenu par le FEI
Lire l'article
France
Fabentech : les anticorps polyclonaux pour mettre un frein à la prochaine pandémie
Développement de traitements innovants pour atténuer l’impact des virus susceptibles de provoquer des pandémies et des menaces biologiques
Soutenu par la BEI
Lire l’article
Portugal
iLoF : accélérer la médecine personnalisée
Sciences de la vie et intelligence artificielle
Soutenu par le FEI
Lire l'article
Espagne
Skydweller : premier drone sans pilote entièrement électrique à énergie solaire
Aéronefs autonomes
Soutenu par la BEI
Lire le communiqué de presse
Pologne
Deux premiers satellites d’observation de la Terre
Secteur spatial
Soutenu par la BEI
Lire le communiqué de presse
Luxembourg
Lunar Outpost : technologie dans l’espace, impact sur Terre
Espace
Soutenu par le FEI
Lire l'article
Pologne
Centre national polonais pour la science : stimuler la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine scientifique
Soutien aux activités de R-D fondamentale ne bénéficiant pas de financements suffisants du marché
Soutenu par la BEI
Lire le communiqué de presse
Espagne
Mi Cuento : histoires pour enfants personnalisées
Technologies de l’éducation, entrepreneuriat social
Soutenu par le FEI
Lire l'article
Des entreprises qui transforment notre quotidien
Le Groupe BEI, par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement, a soutenu des entreprises innovantes qui font désormais partie intégrante de notre quotidien.
Des innovateurs comme Shazam, WeTransfer, BlaBlaCar, Spotify, Skyscanner et Vinted ont révolutionné notre façon d’accéder à la musique, de partager des fichiers, de voyager et de faire du shopping.
Découvrez comment nous encourageons l’innovation et le profond impact que ces entreprises ont sur notre vie quotidienne.
Nous contacter
Vérificateur de la préparation à l’investissement
Médias
Les médias sont invités à adresser leurs demandes d’informations sur TechEU à :
- press@eib.org
- +352 43791
Informations générales
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Contacter le bureau d’information
Tél. +352 4379-22000