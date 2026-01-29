Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TechEU

Le plus grand programme de financement jamais mis en place par l’UE pour soutenir les innovateurs européens, de l’idée à l’introduction en Bourse et du laboratoire au rang de chef de file.

TechEU est le programme du Groupe Banque européenne d’investissement ayant pour objectif d’accélérer l’innovation en Europe. En faisant bénéficier les innovateurs d’un dosage parfait entre financements et conseils, TechEU dynamise la croissance et contribue à la mise sur le marché de technologies révolutionnaires.

Le programme fournit une palette complète d’instruments financiers pour soutenir des projets à haut risque et des entreprises innovantes tout au long de leur parcours d’investissement, et ce de l’idée au marché.

TechEU est votre guichet unique pour obtenir un soutien financier et des conseils d’experts. Connectez-vous à la plateforme TechEU pour découvrir comment nous pouvons vous aider à transformer votre innovation en impact.

Guichet unique  
Mrd. €

de financements du Groupe BEI en 2025

Rapidité, volume et simplicité

Une réponse rapide

à vos demandes de financement

Des instruments paneuropéens

pour soutenir l’Union des marchés des capitaux

Un guichet unique

pour faciliter l’accès aux financements du Groupe BEI

Quelles sont les entités admissibles ?

TechEU contribuera à débloquer des financements pour tout un éventail d’entreprises européennes : jeunes pousses (« start-up »), entreprises en phase de croissance et entreprises en expansion (« scale-up ») ou encore entreprises matures.

L’Europe est une puissance en matière de commerce et de recherche. Elle abrite des entreprises innovantes, des supercalculateurs et des centres de recherche de haut niveau, ainsi qu’un écosystème dynamique de jeunes pousses et d’entreprises en expansion qui tirent la croissance économique et la création d’emplois de qualité. Mais les entreprises en Europe peinent parfois à accéder aux capitaux adaptés à tous les stades de leur développement.

TechEU a été créé pour combler ce déficit. Ce dispositif donne un coup de fouet à l’économie de l’innovation en apportant des financements destinés aux :

  • entités publiques et privées qui entreprennent des activités de recherche-développement visant à stimuler l’innovation technologique ;
  • entreprises innovantes qui croissent et font passer leurs activités à l’échelle supérieure ;
  • entreprises européennes qui cherchent à se lancer dans l’acquisition d’innovation ;
  • entreprises qui développent des projets technologiques et relatifs aux infrastructures numériques ; et
  • jeunes pousses et entreprises en expansion qui souhaitent poursuivre leur croissance en Europe, en leur proposant des solutions de désengagement qui facilitent les introductions en Bourse en Europe et approfondissent le marché européen en la matière.
milliards d’euros

de financements par l’emprunt et en fonds propres en faveur de l’innovation, qui devraient permettre de mobiliser 250 milliards d’euros d’ici à 2027

Quels sont les projets admissibles ?

Nous investissons dans une Europe pionnière en soutenant les produits, les services et les technologies qui renforcent son leadership numérique, son autonomie stratégique, son accès sécurisé aux matières premières essentielles, ainsi que la recherche, le développement et l’innovation.

Technologies biologiques et médicales

Le Groupe BEI encourage le développement de produits médicaux innovants, sûrs, efficaces, accessibles, faciles d’utilisation et abordables pour les citoyens et les citoyennes de l’UE.

Nos domaines prioritaires sont notamment les suivants :

  • recherche, développement et innovation : promouvoir les avancées dans le domaine médical ;
  • biotechnologies, produits pharmaceutiques, santé numérique et dispositifs médicaux : soutenir les solutions de santé de pointe et la compétitivité du secteur des sciences de la vie de l’UE ;
  • recherche-développement (R-D), essais cliniques, réglementation et accès au marché : veiller à ce que le parcours d’entrée sur le marché des nouveaux produits soit efficace ;
  • transformation numérique, intelligence artificielle et transferts de technologie : tirer parti de la technologie pour améliorer les soins de santé ;
  • infrastructures : favoriser les transferts de technologie et le renforcement des capacités de production ;
  • autonomie et sécurité de l’UE : renforcer les chaînes d’approvisionnement en produits et technologies de santé au sein de l’UE.

Le Groupe BEI entend mobiliser 10 milliards d’euros d’investissements pour la période 2026-2027 au titre de l’initiative BioTechEU. S’appuyant sur le soutien de la garantie InvestEU et d’autres sources, cette initiative s’inscrit dans le prolongement de notre portefeuille actuel de prêts aux entreprises du secteur des sciences de la vie et comprendra des prêts aux entreprises et d’autres produits financiers. En savoir plus

Défense et espace

Le Groupe BEI facilite l’accès au financement pour les entreprises et les innovateurs européens porteurs de projets qui protègent les populations.

Nos domaines prioritaires sont notamment les suivants :

  • technologies à double usage et militaires : technologies mécaniques, électriques, électroniques et aéronautiques ;
  • propergols et moteurs pour les technologies spatiales : donner des moyens de propulsion pour l’avenir de l’exploration spatiale ;
  • technologies numériques de pointe : cybersécurité, intelligence artificielle, internet des objets, informatique quantique et logiciels pour les applications de sécurité et de défense ;
  • équipements militaires ou spatiaux :
    • mise au point et fabrication d’équipements militaires tels que des hélicoptères et des drones pour la surveillance ;
    • conscience situationnelle et cartographie ;
    • systèmes radar, optique de pointe et systèmes avioniques ;
    • gestion du trafic, cybersécurité et communication par satellite.

Space TechEU, un programme de financement dédié de la BEI, a pour vocation de mobiliser une enveloppe de 500 millions d’euros pour renforcer l’industrie spatiale européenne. Menée en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, cette initiative vise à améliorer l’accès des petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire à l’industrie spatiale et aux secteurs connexes. Elle mobilisera des compétences techniques, développera la connaissance du marché et sensibilisera les entreprises au financement commercial.

En savoir plus
Logement

Dans le cadre du plan d’action du Groupe BEI, nous avons lancé une nouvelle initiative, HousingTechEU, dotée de 400 millions d’euros, afin de stimuler l’innovation sur le marché européen du logement. Cette initiative vise à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises dans le développement de matériaux avancés et de nouvelles solutions d’ingénierie, pour rendre le logement plus abordable et plus durable.

En savoir plus
Technologies propres

Le Groupe BEI joue un rôle clé dans le financement des technologies propres dans toute l’Europe. Il stimule l’innovation et soutient l’ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche à l’industrie manufacturière, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Notre soutien peut bénéficier :

  • aux entreprises de toutes tailles : des start-up aux grandes entreprises ;
  • aux technologies favorisant la transition écologique : développement et fabrication de produits de pointe tels que les batteries et les systèmes de production d’énergie renouvelable ;
  • aux solutions sobres en carbone : développement et déploiement de technologies innovantes dans les industries à forte intensité énergétique ;
  • à la décarbonation de l’industrie : transformation de processus industriels grâce à des idées et des produits compétitifs et à faible empreinte carbone.

À ce jour, nous avons financé, au titre de TechEU, 4,25 milliards d’euros au profit des technologies propres, un montant qui devrait mobiliser 18 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dans le secteur. Cela passe notamment par :

  • un concours additionnel de 1,5 milliard d’euros à un programme éolien en sus de l’enveloppe de 5 milliards d’euros débloquée par la BEI l’année dernière ;
  • de nouvelles garanties, d’un montant de 1,5 milliard d’euros, pour les fabricants européens de composants pour réseaux ;
  • un montant de 1,25 milliard d’euros pour soutenir les accords d’achat d’énergie et la résilience financière des start-up spécialisées dans les technologies propres.
Technologies numériques

Le Groupe BEI est résolu à faire progresser les technologies numériques dans toute l’Europe, en se concentrant sur des domaines prioritaires clés afin de stimuler l’innovation et la croissance.

Nos domaines prioritaires sont notamment les suivants :

  • semi-conducteurs avancés : composants de pointe pour l’électronique moderne ;
  • technologies quantiques : avancées révolutionnaires en informatique, dans les télécommunications et pour la détection ;
  • intelligence artificielle : solutions intelligentes pour diverses applications dans différents secteurs industriels ;
  • innovations automobiles : technologies automobiles définies par logiciel, systèmes avancés d’aide à la conduite, conduite autonome et connectivité ;
  • robotique et automatisation : améliorer l’efficacité et la productivité ;
  • fabrication avancée : technologies innovantes permettant des processus de production et de logistique plus rapides, plus efficaces, plus productifs, plus durables, plus fiables, plus flexibles et plus évolutifs ;
  • transformation numérique de l’industrie : transformer des filières industrielles grâce à des solutions numériques ;
  • infrastructures numériques : systèmes robustes pour la connectivité, l’informatique et l’informatique en nuage.
Recherche fondamentale et compétences

Le Groupe BEI est déterminé à promouvoir l’excellence en matière de recherche et à investir dans les compétences afin de renforcer le potentiel d’innovation de l’Europe.

Nos domaines prioritaires sont notamment les suivants :

  • centres de recherche et campus universitaires : construire des installations ultramodernes ;
  • équipements : fournir des équipements et des outils de pointe ;
  • activités de recherche : financer des chercheurs d’excellence pour mener des travaux repoussant les limites des connaissances ;
  • enseignement et formation professionnels : former la main-d’œuvre de demain ;
  • programmes de perfectionnement et de reconversion professionnels menés par les entreprises : acquérir de nouvelles compétences pour porter la transition ;
  • financement de l’éducation et de la formation tout au long de la vie : rendre les connaissances accessibles et abordables.
Obtenir notre soutien

Projets à l’honneur

Technologies propres Technologies numériques Technologies biologiques et médicales Défense et espace Recherche fondamentale et compétences

Italie

Energy Dome : utiliser le dioxyde de carbone pour stocker l’énergie renouvelable

Soutien à la transition de l’UE vers une économie sobre en carbone
Soutenu par la BEI
Lire l’article
 

Story
Dome of renewables
Story
©Energy Dome
Télécharger original

Estonie

UP Catalyst : une technologie qui transforme le CO2 en graphite

Adaptation aux changements climatiques
Soutenu par la BEI
Lire l’article
 

Story
From pollution to solution
Story
Photographe: Forance
©Shutterstock
Télécharger original

Allemagne

Ineratec : du carburant durable pour l’aviation produit à partir d’hydrogène vert

Soutien à la transition de l’UE vers une économie sobre en carbone
Soutenu par la BEI
Lire l’article
 

Story
Reverse combustion
Story
©INERATEC
Télécharger original

Lettonie

Aerones : la robotique au service de l’environnement

Efficacité énergétique, robotique
Soutenu par le FEI
Lire l’article

aerones1

©All rights reserved
Télécharger original

Opération paneuropéenne

NXP : des semi-conducteurs « made in EU »

Promotion de l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs de nouvelle génération et mise en place d’un écosystème européen de pointe pour les puces électroniques
Soutenu par la BEI
Lire l’article
 

Story
Chipping in with €1 billion
Story
©NXP
Télécharger original

Allemagne

aedifion : décarbonation de l’immobilier grâce au numérique

Technologies de l’information et de la communication, durabilité
Soutenu par le FEI
Lire l'article

aedifion

©All rights reserved
Télécharger original

France

Fabentech : les anticorps polyclonaux pour mettre un frein à la prochaine pandémie

Développement de traitements innovants pour atténuer l’impact des virus susceptibles de provoquer des pandémies et des menaces biologiques
Soutenu par la BEI
Lire l’article
 

Story
Adjustable antibodies
Story
Photographe: Corona Borealis Studio
©EIB
Télécharger original

Portugal

iLoF : accélérer la médecine personnalisée

Sciences de la vie et intelligence artificielle
Soutenu par le FEI
Lire l'article

ilof3.jpg
ilof3.jpg
ilof3.jpg
©EIF
Télécharger original

Espagne

Skydweller : premier drone sans pilote entièrement électrique à énergie solaire

Aéronefs autonomes
Soutenu par la BEI
Lire le communiqué de presse
 

Powered by the sun
Powered by the sun
Powered by the sun
©Skydweller Aero Inc.
Télécharger original

Pologne

Deux premiers satellites d’observation de la Terre

Secteur spatial
Soutenu par la BEI
Lire le communiqué de presse
 

Satellite
Satellite
Satellite
©Shutterstock
Télécharger original

Luxembourg

Lunar Outpost : technologie dans l’espace, impact sur Terre

Espace
Soutenu par le FEI
Lire l'article

case-study-lunar-outpost-product
lunar-outpost-product
case-study-lunar-outpost-product
©EIF
Télécharger original

Pologne

Centre national polonais pour la science : stimuler la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine scientifique

Soutien aux activités de R-D fondamentale ne bénéficiant pas de financements suffisants du marché
Soutenu par la BEI
Lire le communiqué de presse

Masaryk University is making considerable financial investments at its new university campus to enhance its research and teaching capacity.
Masaryk University Brno
Masaryk University is making considerable financial investments at its new university campus to enhance its research and teaching capacity.
©EIB
Télécharger original

Espagne

Mi Cuento : histoires pour enfants personnalisées

Technologies de l’éducation, entrepreneuriat social
Soutenu par le FEI
Lire l'article

Muriel Burgeois Founder, MiCuento (Spain)
Muriel Burgeois Founder, MiCuento (Spain)
Muriel Burgeois Founder, MiCuento (Spain)
©EIF
Télécharger original
Getty

InvestEU

Soutenir des sociétés numériques

InvestEU promeut la reprise, une croissance verte, des emplois de qualité et le bien-être dans toute l’Europe grâce à des investissements ciblés qui changent la donne aux niveaux national et local.

Le programme InvestEU vise à donner une impulsion supplémentaire à l’investissement durable, à l’innovation, à l’inclusion sociale et à la création d’emplois en Europe.

En savoir plus  

Zoom

Des entreprises qui transforment notre quotidien

Le Groupe BEI, par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement, a soutenu des entreprises innovantes qui font désormais partie intégrante de notre quotidien.

Des innovateurs comme Shazam, WeTransfer, BlaBlaCar, Spotify, Skyscanner et Vinted ont révolutionné notre façon d’accéder à la musique, de partager des fichiers, de voyager et de faire du shopping.

Découvrez comment nous encourageons l’innovation et le profond impact que ces entreprises ont sur notre vie quotidienne.

custom-preview

Nous contacter

Vérificateur de la préparation à l’investissement

Si vous êtes une start-up ou une entreprise en phase d’expansion européenne active dans les domaines des technologies propres, des sciences de la vie ou des technologies numériques, découvrez comment nous pouvons vous aider à réaliser vos ambitions.

 Avez-vous des questions ? Nous contacter

Obtenir un financement  

Médias

Les médias sont invités à adresser leurs demandes d’informations sur TechEU à :

Service de presse

Informations générales

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Contacter le bureau d’information
Tél. +352 4379-22000

Suivre l’actualité de la BEI

Actualités
Autres actualités
Publications
Autres publications
Ressources utiles