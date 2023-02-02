Le Royaume-Uni et la BEI

La BEI intervient au Royaume-Uni depuis 1973. Elle y a financé le tunnel sous la Manche, qui a permis des liaisons plus rapides et plus durables entre Londres, Paris et Bruxelles. Grâce au soutien de la BEI, la capitale britannique a pu augmenter la capacité de son réseau ferroviaire et acquérir des trains plus modernes. Par ailleurs, la BEI a appuyé la transformation de zones industrielles en pôles d’attraction dynamiques, comme Canary Wharf à Londres et les docks de Cardiff, la mise en place de services des urgences ultramodernes dans des hôpitaux à Birmingham, ainsi que la construction de logements sociaux dans tout le pays.