Le Royaume-Uni et la BEI

La BEI intervient au Royaume-Uni depuis 1973. Elle y a financé le tunnel sous la Manche, qui a permis des liaisons plus rapides et plus durables entre Londres, Paris et Bruxelles. Grâce au soutien de la BEI, la capitale britannique a pu augmenter la capacité de son réseau ferroviaire et acquérir des trains plus modernes. Par ailleurs, la BEI a appuyé la transformation de zones industrielles en pôles d’attraction dynamiques, comme Canary Wharf à Londres et les docks de Cardiff, la mise en place de services des urgences ultramodernes dans des hôpitaux à Birmingham, ainsi que la construction de logements sociaux dans tout le pays.
En bref
La BEI apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables au Royaume-Uni.
1973
981
111,72 Mrd €
Activité de la BEI au Royaume-Uni, par secteur
(depuis le début de ses opérations)
Les réalisations de la BEI au Royaume-Uni
Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment les opérations de la BEI améliorent la qualité de vie au Royaume-Uni et ailleurs.
-
Un coup de pouce, pas une aumône
Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe mettent l’accent sur les entreprises privées, piliers de la création d’emploi et de la stabilité des communautés.
-
Trouver un logement sans discrimination aucune
Grâce à l’IA et l’apprentissage automatique, Husmus détermine la fiabilité d’un locataire, donnant ainsi un accès équitable et impartial au marché immobilier
-
Une compagne numérique pour les victimes d’abus
La jeune pousse Spring ACT crée une agente de dialogue nommée Sophia afin d’aider à lutter contre l’essor de la violence domestique
-
Un guide qui a du style
Une entrepreneuse crée un guide numérique inclusif qui permet aux personnes handicapées de recenser des restaurants et hôtels et de noter leur accessibilité
-
Une crise pour dynamiser la transition verte
Pour les Européens, une transition climatique est la meilleure réponse à la crise énergétique, les plus gros consommateurs d’énergie devant payer plus
-
De l’eau à sucer pour prévenir la déshydratation
Une start-up crée des bonbons gélifiés sans sucre et sans gluten pour prévenir la déshydratation des personnes atteintes de démence
-
Une transition verte
La banque de l’UE et d’autres grandes banques de développement stimulent les investissements dans le domaine du climat, tout en veillant à protéger les populations les plus vulnérables de la société. Voici comment.
-
Et au milieu coule une rivière
Des initiatives innovantes et inspirantes pour la continuité des rivières. Voici la sélection – et en quoi le retrait des barrages est vital pour la nature.
-
Une nouvelle vie pour les déchets ligneux et végétaux
Une entreprise de valorisation durable des déchets offre une solution peu coûteuse en remplacement de l’incinération ou de l’enfouissement pour fabriquer à partir de résidus industriels toutes sortes de produits, du papier aux plastiques et aux biocarburants.
-
Une application pour traduire en justice les auteurs de violences domestiques
HeHop est une application pour smartphones qui permet aux victimes d’abus d’enregistrer des fichiers vidéo d’agressions en s’appuyant sur la chaîne de blocs, fournissant ainsi de meilleures preuves à l’appui de poursuites contre les agresseurs.
