Le Royaume-Uni et la BEI

La BEI intervient au Royaume-Uni depuis 1973. Elle y a financé le tunnel sous la Manche, qui a permis des liaisons plus rapides et plus durables entre Londres, Paris et Bruxelles. Grâce au soutien de la BEI, la capitale britannique a pu augmenter la capacité de son réseau ferroviaire et acquérir des trains plus modernes. Par ailleurs, la BEI a appuyé la transformation de zones industrielles en pôles d’attraction dynamiques, comme Canary Wharf à Londres et les docks de Cardiff, la mise en place de services des urgences ultramodernes dans des hôpitaux à Birmingham, ainsi que la construction de logements sociaux dans tout le pays.

En bref

La BEI apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables au Royaume-Uni.

1973

DÉBUT DES OPÉRATIONS

981

PROJETS FINANCÉS

111,72 Mrd €

MONTANT TOTAL INVESTI

Activité de la BEI au Royaume-Uni, par secteur

(depuis le début de ses opérations)

Les réalisations de la BEI au Royaume-Uni

Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment les opérations de la BEI améliorent la qualité de vie au Royaume-Uni et ailleurs.

  •
    2 octobre 2025

    Un coup de pouce, pas une aumône

    Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe mettent l’accent sur les entreprises privées, piliers de la création d’emploi et de la stabilité des communautés.

    Durabilité sociale Youth Changements climatiques Climat Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Italie Allemagne Danemark Pays-Bas Zimbabwe Royaume-Uni Union européenne Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 22 août 2024

    Trouver un logement sans discrimination aucune

    Grâce à l’IA et l’apprentissage automatique, Husmus détermine la fiabilité d’un locataire, donnant ainsi un accès équitable et impartial au marché immobilier

    Royaume-Uni Transformation numérique et innovation technologique
  • 2 août 2024

    Une compagne numérique pour les victimes d’abus

    La jeune pousse Spring ACT crée une agente de dialogue nommée Sophia afin d’aider à lutter contre l’essor de la violence domestique

    Technologies Suisse Royaume-Uni Pays de l’AELE Transformation numérique et innovation technologique
  • 28 septembre 2023

    Un guide qui a du style

    Une entrepreneuse crée un guide numérique inclusif qui permet aux personnes handicapées de recenser des restaurants et hôtels et de noter leur accessibilité

    Institutional Institut BEI Royaume-Uni Transformation numérique et innovation technologique
  • 16 novembre 2022

    Une crise pour dynamiser la transition verte

    Pour les Européens, une transition climatique est la meilleure réponse à la crise énergétique, les plus gros consommateurs d’énergie devant payer plus

    États-Unis d'Amérique Ukraine Chine Royaume-Uni Amérique du Nord Voisinage oriental Pays de l’élargissement Asie et Pacifique Énergie
  • 11 août 2022

    De l’eau à sucer pour prévenir la déshydratation

    Une start-up crée des bonbons gélifiés sans sucre et sans gluten pour prévenir la déshydratation des personnes atteintes de démence

    Institutional Santé et sciences de la vie Institut BEI Royaume-Uni Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
  • 7 juin 2022

    Une transition verte

    La banque de l’UE et d’autres grandes banques de développement stimulent les investissements dans le domaine du climat, tout en veillant à protéger les populations les plus vulnérables de la société. Voici comment.

    Boost Africa Partenariats Jobs Mandats et partenariats Pologne Royaume-Uni Union européenne Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 19 mai 2022

    Et au milieu coule une rivière

    Des initiatives innovantes et inspirantes pour la continuité des rivières. Voici la sélection – et en quoi le retrait des barrages est vital pour la nature.

    Biodiversité Environnement Gestion de l'eau et des eaux usées Espagne Finlande Portugal France Royaume-Uni Union européenne Climat et environnement
  • 14 octobre 2021

    Une nouvelle vie pour les déchets ligneux et végétaux

    Une entreprise de valorisation durable des déchets offre une solution peu coûteuse en remplacement de l’incinération ou de l’enfouissement pour fabriquer à partir de résidus industriels toutes sortes de produits, du papier aux plastiques et aux biocarburants.

    Royaume-Uni Transformation numérique et innovation technologique
  • 24 juin 2021

    Une application pour traduire en justice les auteurs de violences domestiques

    HeHop est une application pour smartphones qui permet aux victimes d’abus d’enregistrer des fichiers vidéo d’agressions en s’appuyant sur la chaîne de blocs, fournissant ainsi de meilleures preuves à l’appui de poursuites contre les agresseurs.

    PME Suède France Royaume-Uni Union européenne Transformation numérique et innovation technologique

