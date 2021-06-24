© HeHop L’application mobile de Sandy Beky aide les victimes à présenter des preuves si des cas d’agression sont portés devant les tribunaux.

Une utilisation inédite de la chaîne de blocs

Un coup d’œil au CV de Sandy vous apprend que les défis ne lui font pas peur. Ayant passé son enfance à Madagascar, elle a vécu en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle a fondé Kyosei Solutions Lab, une start-up parisienne qui organise des ateliers et des formations sur des modèles innovants de gestion et d’encadrement.

Ce que Sandy cherchait à réaliser avec la nouvelle application sortait de l’ordinaire. La chaîne de blocs constitue la base du bitcoin, et sert également à enregistrer des transactions à l’appui de la chaîne d’approvisionnement et à améliorer les opérations commerciales à grande échelle. Sandy a commencé à chercher, au sein de son réseau, des personnes susceptibles d’apporter leur contribution à son projet. Elle a fini par trouver Marc Couloigner, un expert français de la chaîne de blocs, que le concept de HeHop a enthousiasmé. Il est devenu cofondateur de cette association à but non lucratif basée à Paris, dont l’application a été développée par une petite équipe.

L’app a été mise à disposition en juin 2020. Gratuite, elle n’est accessible qu’en France pour le moment.

Plusieurs municipalités et services de police français ont utilisé l’application HeHop dans des projets pilotes. Quelque 700 personnes l’ont téléchargée et plus de 3 500 fichiers ont été transférés sur la chaîne de blocs.

HeHop a remporté le premier prix de l’édition 2019 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI pour soutenir des entreprises qui proposent des réponses créatives aux problèmes de société.

Mise à niveau à l’horizon

L’app permet d’enregistrer jusqu’à 20 minutes de contenu audio et 5 minutes de vidéo, ainsi que des photos. Dès que l’enregistrement s’arrête, les fichiers sont automatiquement téléchargés dans la base de données sur la chaîne de blocs. Selon Sandy, il était nécessaire de fixer des limites afin de garantir que les fichiers puissent être téléchargés correctement. Les utilisateurs peuvent relancer l’application pour procéder à un nouvel enregistrement, tout de suite après.

L’équipe HeHop se penche actuellement sur des améliorations qui permettraient à un utilisateur d’activer l’app à distance, soit au moyen d’un mot clé soit à l’aide d’une touche de télécommande qui pourrait se trouver dans une poche. Lors d’un conflit, une telle solution représenterait un moyen plus sûr et plus facile d’activer l’application sans alerter l’agresseur.