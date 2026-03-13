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Dialogue avec la société civile

Œuvrer ensemble à des solutions durables

Un partenariat pour l’impact

Le dialogue avec les organisations de la société civile est plus important que jamais. Pour relever les défis mondiaux actuels, nous avons besoin de dialogue, d’action collective, de partenariats et de coalitions. Les organisations de la société civile nouent souvent des contacts plus étroits sur le terrain et apportent un éclairage, une démarche et un savoir-faire précieux. C’est la raison pour laquelle nous entretenons activement le dialogue avec les organisations de la société civile et élaborons des solutions durables et inclusives.

  Découvrir les points forts du dialogue entre la BEI et la société civile en 2024-2025

Pourquoi les organisations de la société civile sont-elles importantes ?

La société civile englobe de nombreuses organisations différentes, notamment des organisations à but non lucratif, des fondations, des laboratoires d’idées, des instituts de recherche, des organisations non gouvernementales et des associations locales. Elles mènent des recherches, renforcent les capacités, dialoguent avec les parties prenantes locales, testent de nouvelles approches et jouent un rôle de médiation entre les communautés locales, les pouvoirs publics et le secteur privé. Nous entretenons un dialogue avec les organisations de la société civile, dont l’éclairage, le savoir-faire et la connaissance du terrain contribuent à rendre nos projets d’investissement plus durables et plus efficaces.

Notre façon de travailler

Nous travaillons avec des organisations de la société civile sur des projets qui appuient nos grandes priorités stratégiques, dont l’action pour le climat et la durabilité environnementale, la cohésion sociale et territoriale, ainsi que l’agriculture et la bioéconomie.

Partage d’informations

Nous nous engageons à fournir des informations accessibles et précises sur nos projets et activités dans le cadre de notre politique de transparence. Les organisations de la société civile peuvent examiner nos projets et consulter le registre public des données environnementales. Elles peuvent également soumettre une demande d’information ou planifier une réunion bilatérale.

Partenariats stratégiques

Nous travaillons sur nos projets avec des organisations de la société civile, en mettant l’accent sur les solutions fondées sur la nature pour l’adaptation aux effets des changements climatiques et la promotion d’une bioéconomie durable. Ces partenariats soutiennent le dialogue avec les parties prenantes sur le terrain et nous permettent d’intégrer ces questions dès le début du cycle du projet.

Dialogue institutionnel

Une fois par an, nous organisons une rencontre-débat entre le Conseil d’administration de la BEI et la société civile. Il s’agit de donner aux organisations de la société civile la possibilité de rencontrer les membres du Conseil d’administration et du Comité de direction de la Banque européenne d’investissement, ainsi que des experts et d’autres parties prenantes afin de discuter ouvertement et d’échanger des idées sur un large éventail de sujets.

Consultation publique

We encourage civil society organisations to have their say through public consultations and stakeholder events on specific policies or initiatives, such as the draft new Complaints Mechanism Policy which will guide how the EIB addresses complaints and strengthens accountability in the future. These events are open to all and are an opportunity for members of the public to dialogue with us about the issues that matter to them.

Dialogue avec les parties prenantes

Nous avons défini des normes environnementales et sociales qui promeuvent une approche inclusive et systémique et exigent des promoteurs qu’ils entretiennent un dialogue continu et transparent avec les parties prenantes d’un projet. Les promoteurs trouveront dans notre note d’orientation des recommandations sur la manière de satisfaire à nos normes en matière de dialogue avec les parties prenantes.

À LA UNE

Élaboration de la deuxième phase de la Feuille de route de la banque du climat et de l’Orientation pour le secteur de l’énergie du Groupe BEI

Dans le cadre de notre engagement en faveur de l’ouverture et de la transparence, nous avons invité les parties prenantes externes à contribuer à l’élaboration de la deuxième phase de notre Feuille de route de la banque du climat et de notre Orientation pour le secteur de l’énergie. Voici une vue d’ensemble de leurs contributions.

Consulter le rapport  

Nos partenaires

Nous attachons une grande importance à la contribution des organisations de la société civile. Elles apportent un éclairage, une connaissance du terrain et un savoir-faire technique précieux qui confèrent à notre action un plus grand impact. Voici quelques-uns de nos partenaires :

WWF logo
Blueseeds logo
International Institute for Sustainable Development logo
Global Infrastructure Basel logo
The Nature Conservancy logo
Global Seaweed Coalition logo
Finance Earth logo

Le dialogue en action

Découvrez comment le dialogue avec les organisations de la société civile soutient notre action.

Nous contacter

Nous sommes à votre écoute, que vous soyez une organisation de la société civile ou que vous ayez une question d’ordre général.

Vous représentez la société civile ?

Contactez notre unité Transparence et société civile

Vous avez une question d’ordre général ?

Contactez notre bureau d’information
 

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