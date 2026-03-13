Dialogue avec la société civile

Un partenariat pour l’impact
Le dialogue avec les organisations de la société civile est plus important que jamais. Pour relever les défis mondiaux actuels, nous avons besoin de dialogue, d’action collective, de partenariats et de coalitions. Les organisations de la société civile nouent souvent des contacts plus étroits sur le terrain et apportent un éclairage, une démarche et un savoir-faire précieux. C’est la raison pour laquelle nous entretenons activement le dialogue avec les organisations de la société civile et élaborons des solutions durables et inclusives.
Découvrir les points forts du dialogue entre la BEI et la société civile en 2024-2025
Pourquoi les organisations de la société civile sont-elles importantes ?
La société civile englobe de nombreuses organisations différentes, notamment des organisations à but non lucratif, des fondations, des laboratoires d’idées, des instituts de recherche, des organisations non gouvernementales et des associations locales. Elles mènent des recherches, renforcent les capacités, dialoguent avec les parties prenantes locales, testent de nouvelles approches et jouent un rôle de médiation entre les communautés locales, les pouvoirs publics et le secteur privé. Nous entretenons un dialogue avec les organisations de la société civile, dont l’éclairage, le savoir-faire et la connaissance du terrain contribuent à rendre nos projets d’investissement plus durables et plus efficaces.
Notre façon de travailler
Nous travaillons avec des organisations de la société civile sur des projets qui appuient nos grandes priorités stratégiques, dont l’action pour le climat et la durabilité environnementale, la cohésion sociale et territoriale, ainsi que l’agriculture et la bioéconomie.
Partage d’informations
Nous nous engageons à fournir des informations accessibles et précises sur nos projets et activités dans le cadre de notre politique de transparence. Les organisations de la société civile peuvent examiner nos projets et consulter le registre public des données environnementales. Elles peuvent également soumettre une demande d’information ou planifier une réunion bilatérale.
Partenariats stratégiques
Nous travaillons sur nos projets avec des organisations de la société civile, en mettant l’accent sur les solutions fondées sur la nature pour l’adaptation aux effets des changements climatiques et la promotion d’une bioéconomie durable. Ces partenariats soutiennent le dialogue avec les parties prenantes sur le terrain et nous permettent d’intégrer ces questions dès le début du cycle du projet.
Dialogue institutionnel
Une fois par an, nous organisons une rencontre-débat entre le Conseil d’administration de la BEI et la société civile. Il s’agit de donner aux organisations de la société civile la possibilité de rencontrer les membres du Conseil d’administration et du Comité de direction de la Banque européenne d’investissement, ainsi que des experts et d’autres parties prenantes afin de discuter ouvertement et d’échanger des idées sur un large éventail de sujets.
Consultation publique
We encourage civil society organisations to have their say through public consultations and stakeholder events on specific policies or initiatives, such as the draft new Complaints Mechanism Policy which will guide how the EIB addresses complaints and strengthens accountability in the future. These events are open to all and are an opportunity for members of the public to dialogue with us about the issues that matter to them.
Dialogue avec les parties prenantes
Nous avons défini des normes environnementales et sociales qui promeuvent une approche inclusive et systémique et exigent des promoteurs qu’ils entretiennent un dialogue continu et transparent avec les parties prenantes d’un projet. Les promoteurs trouveront dans notre note d’orientation des recommandations sur la manière de satisfaire à nos normes en matière de dialogue avec les parties prenantes.
Nos partenaires
Nous attachons une grande importance à la contribution des organisations de la société civile. Elles apportent un éclairage, une connaissance du terrain et un savoir-faire technique précieux qui confèrent à notre action un plus grand impact. Voici quelques-uns de nos partenaires :
Le dialogue en action
Découvrez comment le dialogue avec les organisations de la société civile soutient notre action.
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Édition 2024 de la rencontre-débat entre le Conseil d’administration de la BEI et la société civile : surmonter les obstacles pour un monde sûr et durable
Plus de 70 représentants de 50 organisations de la société civile se sont réunis au siège de la Banque européenne d’investissement à Luxembourg le mardi 15 octobre 2024, où ils ont rencontré le Conseil d’administration de la BEI à l’occasion d’une rencontre-débat annuelle.
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Quand la nature offre la solution
La Banque européenne d’investissement et The Nature Conservancy mettent au point des solutions d’infrastructure fondées sur la nature pour aider la Croatie à s’adapter aux changements climatiques et à garantir la sécurité de son approvisionnement en eau
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Un partenariat avec le WWF pour développer des solutions fondées sur la nature à grande échelle
Alors que l’Europe est confrontée à des inondations et des sécheresses de plus en plus intenses, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) s’associent pour accélérer l’adaptation aux changements climatiques en Europe en développant des solutions fondées sur la nature qui aideront à protéger les sociétés et les économies contre l’aggravation des effets des crises touchant le climat et la biodiversité.
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Œuvrer avec la nature, pas contre elle
Grèce : des solutions fondées sur la nature pour atténuer les crues
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À bas les obstacles à la biodiversité fluviale
Les barrages peuvent nuire aux cours d’eau. Des projets primés illustrent comment des rivières européennes fragmentées se rétablissent lorsque les obstacles, comme les barrages, sont supprimés, avec à la clé des écosystèmes et des économies locales stimulées
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