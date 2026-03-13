Dialogue avec la société civile

Un partenariat pour l’impact

Le dialogue avec les organisations de la société civile est plus important que jamais. Pour relever les défis mondiaux actuels, nous avons besoin de dialogue, d’action collective, de partenariats et de coalitions. Les organisations de la société civile nouent souvent des contacts plus étroits sur le terrain et apportent un éclairage, une démarche et un savoir-faire précieux. C’est la raison pour laquelle nous entretenons activement le dialogue avec les organisations de la société civile et élaborons des solutions durables et inclusives.

Découvrir les points forts du dialogue entre la BEI et la société civile en 2024-2025