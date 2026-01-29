Facilité pour la reprise et la résilience et instruments financiers

La Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) est une initiative phare de l’UE visant à atténuer les incidences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19. Elle a pour objet de renforcer la durabilité et la résilience des économies et des sociétés européennes et de mieux les préparer aux défis de la transformation verte et numérique ainsi qu’aux possibilités qu’elle offre.
Comme pour les fonds en gestion partagée, les États membres de l’UE peuvent investir des ressources de la FRR dans des projets admissibles au moyen d’instruments financiers. La mise en œuvre de ces instruments peut être confiée au Groupe Banque européenne d’investissement. Outre la gestion des ressources de la FRR pour le compte des États membres de l’UE, le Groupe BEI peut fournir d’autres financements ainsi que des services de conseil spécifiques.
Des financements au titre de la FRR sont recensés dans les États membres de l’UE, y compris dans ceux qui n’ont pas directement confié des ressources au Groupe BEI. En effet, ces financements résultent également d’instruments financiers multipays qui soutiennent des projets dans plusieurs États membres.
Quels sont les investissements admissibles ?
Les projets admissibles doivent être conformes aux six principaux piliers de la FRR. Au moins 37 % des dépenses au titre de la FRR doivent être consacrées à la transition climatique et 20 % à la transformation numérique.
Transition verte
Transformation numérique
Cohésion sociale et territoriale
Croissance intelligente, durable et inclusive
Santé et résilience économique, sociale et institutionnelle
Politiques pour la prochaine génération
Ce que nous offrons
La BEI peut collaborer avec tous les États membres de l’UE qui souhaitent mettre en œuvre des instruments financiers au moyen de leurs ressources provenant de la FRR.
Les instruments financiers déployés par la BEI apportent un soutien aux bénéficiaires finals :
- sous la forme de prêts directs ou
- via des intermédiaires financiers
Les bénéficiaires finals peuvent bénéficier d’un soutien via des intermédiaires financiers sous différentes formes :
- prêts
- garanties
- quasi-fonds propres et (ou) apports directs de fonds propres
Consultez les instruments financiers que la BEI déploie dans votre pays pour savoir si votre projet est admissible à un financement.
Conjointement aux instruments financiers, des financements sur les ressources propres de la BEI peuvent être accordés aux bénéficiaires finals. Ce soutien supplémentaire peut être mis à disposition, par exemple, au moyen de prêts à l’investissement à des promoteurs publics ou privés admissibles et de prêts intermédiés à des intermédiaires financiers.
Parmi les intermédiaires financiers admissibles figurent, entre autres, les banques, les institutions financières, les fonds d’investissement (y compris les structures ad hoc) et les gestionnaires de fonds, qu’ils soient publics ou privés. Au travers de l’instrument financier mis en place, les intermédiaires financiers peuvent obtenir des financements sous la forme :
- de prêts pour financer des besoins de fonds de roulement et des investissements mis en œuvre dans le cadre de projets ou par des bénéficiaires finals admissibles
- de garanties visant à réduire le risque lié au remboursement
- d’investissements en fonds propres, principalement par l’intermédiaire de fonds promouvant la croissance des entreprises
Les intermédiaires financiers intéressés peuvent participer au programme par le biais des appels à manifestation d’intérêt en cours.
Conjointement aux instruments financiers, des financements sur les ressources propres de la BEI peuvent être accordés aux bénéficiaires finals. Ce soutien supplémentaire peut être mis à disposition, par exemple, au moyen de prêts à l’investissement à des promoteurs publics ou privés admissibles et de prêts intermédiés à des intermédiaires financiers.
Pays bénéficiant des instruments du Groupe BEI au titre de la FRR
Le Groupe BEI est chargé de la mise en œuvre d’instruments financiers au titre de la FRR dans huit États membres :
Le déploiement des financements au titre de la FRR s’effectue via des instruments financiers multipays, y compris dans les États membres de l’UE qui n’ont pas directement confié des ressources au Groupe BEI.