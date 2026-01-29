Facilité pour la reprise et la résilience et instruments financiers

La Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) est une initiative phare de l’UE visant à atténuer les incidences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19. Elle a pour objet de renforcer la durabilité et la résilience des économies et des sociétés européennes et de mieux les préparer aux défis de la transformation verte et numérique ainsi qu’aux possibilités qu’elle offre.

Comme pour les fonds en gestion partagée, les États membres de l’UE peuvent investir des ressources de la FRR dans des projets admissibles au moyen d’instruments financiers. La mise en œuvre de ces instruments peut être confiée au Groupe Banque européenne d’investissement. Outre la gestion des ressources de la FRR pour le compte des États membres de l’UE, le Groupe BEI peut fournir d’autres financements ainsi que des services de conseil spécifiques.

Des financements au titre de la FRR sont recensés dans les États membres de l’UE, y compris dans ceux qui n’ont pas directement confié des ressources au Groupe BEI. En effet, ces financements résultent également d’instruments financiers multipays qui soutiennent des projets dans plusieurs États membres.