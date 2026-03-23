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Mandats et partenariats

La Banque européenne d’investissement octroie chaque année des prêts à hauteur de plusieurs milliards d’euros sur ses propres ressources, mais une bonne partie de son activité repose également sur des mandats et partenariats. La BEI est ainsi en mesure de mieux servir ses clients existants, de trouver de nouveaux partenaires, d’entrer sur de nouveaux marchés et d’aider un plus grand nombre de personnes à travers le monde.

15 September 2025

Mandats et partenariats mis en exergue

InvestEU

Donner une impulsion supplémentaire à l’investissement durable, à l’innovation, à l’inclusion sociale et à la création d’emplois en Europe.

FRR et instruments financiers

Rendre l’Europe plus durable et résiliente.

Fonds en gestion partagée

Aider les États et les régions de l’UE à mettre en place des instruments financiers.

IVCDCI – Europe dans le monde

Promouvoir le développement durable, la paix et la stabilité partout dans le monde.

Mécanismes de panachage de l’UE

Nous collaborons avec la Commission européenne dans le cadre de plusieurs initiatives d’investissement qui aident des régions ou des secteurs à travers le monde.

Partenariats avec les donateurs

Les partenariats entre les donateurs et la BEI permettent de relever main dans la main les défis mondiaux et d’opérer un changement durable dans les pays en développement.

Tous les mandats et partenariats  

Nos objectifs

Les mandats sont des accords que nous signons pour aider un pays, une région ou un secteur à utiliser des ressources extérieures. Les mandats peuvent prendre des formes multiples. Ils portent parfois sur un investissement. Dans d’autres cas, ils peuvent être axés sur des conseils techniques et financiers.

Il arrive aussi que nous ayons recours à des partenaires, un État membre de l’UE par exemple, pour créer des fonds fiduciaires. C’est ce que nous appelons les partenariats avec les donateurs. Ces fonds fiduciaires ciblent un large éventail de défis mondiaux liés à des enjeux tels que l’eau propre, l’électricité, l’égalité entre les sexes et l’emploi des jeunes.

Les mandats et les partenariats nous permettent de soutenir des projets plus risqués, de panacher des prêts et des subventions et de fournir davantage de services de conseil. Ces accords appuient la réalisation d’objectifs de l’Union européenne et permettent de stimuler l’économie dans un plus grand nombre de pays sur toute la planète.

Nos mandats et partenariats ont des objectifs clairs visant à aider certaines régions ou certains secteurs spécifiques de l’économie ou de la société. En fin de compte, nous créons davantage d’emplois et de perspectives d’avenir et œuvrons pour une planète propre et une meilleure qualité de vie pour toutes et tous.

En savoir plus sur certains de nos partenariats passés avec la Commission européenne et d’autres partenaires.

Offrir un financement ciblé là où il est le plus nécessaire

Union européenne Monde
 
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Nos produits et services

Nous améliorons la vie des populations dans l’UE et au-delà. Nous soutenons les petites entreprises, tout en renforçant l’action pour le climat et l’innovation. Nous privilégions aussi la transition énergétique et le développement urbain durable. Nous créons de la prospérité pour toutes les régions de l’UE de manière à ce qu’elles puissent réaliser leur plein potentiel.

Prêts

La BEI prête à des clients de toutes dimensions dans le but de soutenir la croissance durable et la création d’emplois.

Fonds propres

Nos investissements en fonds propres et dans des fonds permettent de stimuler et de mobiliser des capitaux privés.

Garanties

Couverture des risques des projets de grande et petite dimension, ainsi que des portefeuilles de prêts.

Services de conseil

Un savoir-faire technique et financier au service de nos clients.