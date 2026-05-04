Anciens mandats

Depuis des décennies, la Banque européenne d’investissement et la Commission européenne œuvrent ensemble à la mise au point de solutions de financement innovantes. Qu’il s’agisse de domaines traditionnels tels que les infrastructures, de sujets émergents tels que la recherche et l’innovation ou de projets visant à lutter contre les changements climatiques, nos mandats et partenariats fructueux dans toute l’Europe offrent une large gamme de possibilités de financement. Pour en savoir plus sur certaines de ces initiatives passées, veuillez consulter la liste ci-dessous.
Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) était un programme de l’Union européenne qui appuyait la mise en place de réseaux transeuropéens hautement performants, durables et efficacement interconnectés dans les secteurs des transports, de l’énergie et des services numériques.
La BEI gérait l’instrument de prêt du MIE, un mécanisme de partage des risques qui reposait sur le succès de la phase pilote de l’initiative Obligations de projets ainsi que de celle de l’Instrument de garantie de prêt pour les projets relevant du RTE-T.
Le bras financier du Plan d’investissement pour l’Europe, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), visait à s’attaquer à trois difficultés majeures, à savoir les obstacles économiques, environnementaux et non financiers à l’investissement, les limites de capacité et la faiblesse des activités d’investissement. Élaboré par la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement en 2014, ce Plan a été lancé pour une période de cinq ans à l’été 2015.
Le FEIS a dépassé son objectif de soutenir 500 milliards d’euros d’investissements, notamment en mobilisant des capitaux auprès de sources privées. Il a également permis d’atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’économie européenne.
Le dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation était une initiative lancée par le Groupe BEI en coopération avec la Commission européenne au titre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne pour la période budgétaire 2014-2020.
Il soutenait des projets, par nature, plus risqués et plus difficiles à évaluer que des investissements classiques et pour lesquels il était souvent difficile d’accéder à un financement. L’UE et le Groupe BEI ont uni leurs forces pour financer la recherche et l’innovation des entreprises de petite taille ou en phase initiale – qu’il s’agisse de jeunes pousses dans le domaine des technologies, d’importants centres de recherche ou encore d’acteurs de l’économie circulaire.
Le Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) proposait des financements et de l’assistance technique à des projets qui favorisaient la protection, la restauration, la gestion et l’amélioration du capital naturel à l’appui de la biodiversité et de l’adaptation aux changements climatiques, notamment des solutions liées aux écosystèmes permettant de relever des défis en matière d’aménagement des sols, des terres et des forêts, d’agriculture, d’eau et de gestion des déchets au sein de l’Union européenne.
Le NCFF associait des ressources de la BEI et du programme LIFE, l’instrument de financement de l’UE en faveur de l’environnement et de l’action pour le climat.
NCFF – Projets financés à fin juin 2024
NCFF – Opérations d’assistance technique à fin juin 2024
Investir pour la nature : financer la protection de la nature et les solutions fondées sur la nature
L’Instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique (PF4EE) avait pour objet d’améliorer l’accès à des financements privés adéquats et abordables pour les investissements favorisant l’efficacité énergétique.
Il visait des projets soutenant la mise en œuvre de plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique ou d’autres programmes y relatifs menés par des États membres de l’UE.
Géré par la BEI et financé par le programme LIFE, il a fourni :
- une protection contre le risque de crédit sur portefeuille au moyen de comptes de garantie en espèces (Mécanisme de partage des risques),
- des financements à long terme de la BEI (prêts BEI pour l’efficacité énergétique) et
- des services d’appui par des experts pour les intermédiaires financiers (Facilité de soutien par des experts).
PF4EE – Bénéficiaires finals en 2024
PF4EE – Intermédiaires financiers et bénéficiaires finals en 2024
Le Groupe BEI a également travaillé en partenariat avec 22 États membres pour lancer le Fonds de garantie européen. Ce fonds a été conçu pour aider les entreprises à se remettre du choc économique provoqué par la pandémie de COVID-19. Le programme était axé sur les petites et moyennes entreprises, qui ont reçu plus de 65 % des investissements mobilisés.