Anciens mandats

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) était un programme de l’Union européenne qui appuyait la mise en place de réseaux transeuropéens hautement performants, durables et efficacement interconnectés dans les secteurs des transports, de l’énergie et des services numériques.

La BEI gérait l’instrument de prêt du MIE, un mécanisme de partage des risques qui reposait sur le succès de la phase pilote de l’initiative Obligations de projets ainsi que de celle de l’Instrument de garantie de prêt pour les projets relevant du RTE-T.

Instrument de prêt du MIE – Bénéficiaires finals en 2024