Nous procédons à des co-investissements directs dans certaines des jeunes pousses et entreprises en expansion les plus performantes d’Europe pour les aider à déployer leur plein potentiel. Nous entendons ainsi maximiser notre impact sur la réalisation des priorités fondamentales de l’UE comme l’action en faveur du climat et les technologies de rupture. Ces interventions se déroulent toujours en partenariat avec des fonds et des partenaires d’investissement de premier rang qui bénéficient du soutien du FEI.

Le Groupe BEI, par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), investit de longue date dans des fonds de capital-risque, de capital-investissement et d’infrastructures dans toute l’Europe. Les entreprises ciblées peuvent être à différents stades de développement, allant de la phase de démarrage à la phase d’expansion et d’internationalisation.

Aujourd’hui, l’activité de co-investissement du Groupe BEI se présente comme suit :

Co-investissements avec des fonds axés sur les infrastructures et le climat

La BEI co-investit dans des projets ciblés aux côtés de gestionnaires de fonds soutenus par le FEI dans le cadre de son volet Fonds pour le climat et les infrastructures.

Exemples de projets soutenus par la BEI : programme de co-investissement de la BEI et programme de co-investissement dans l’efficacité énergétique.

Co-investissements avec des fonds de capital-risque industriel

La BEI s’associe à des fonds de capital-risque industriel et à leurs équipes d’investissement spécialisées pour co-investir dans tous les secteurs dans lesquels elle opère, y compris, mais sans s’y limiter, les sciences de la vie, les technologies propres, les technologies de rupture et les technologies industrielles.

Mécanisme de co-investissement pour les technologies propres

Le mécanisme de co-investissement pour les technologies propres est une enveloppe de 200 millions d’euros ciblant des co-investissements en fonds propres dans les PME et les ETI européennes qui innovent dans le domaine des technologies propres. L’objectif est de promouvoir l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. Cliquez ici pour en savoir plus et soumettre votre demande.

Co-investissements avec des institutions nationales de promotion économique (INPE)

La BEI et les INPE et (ou) les banques européennes gèrent des programmes de cofinancement spécifiques pour soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ces programmes sont disponibles dans certains États membres de l’UE.