Cycle des projets

La politique de transparence du Groupe BEI énonce les dispositions relatives à la publication d’informations relatives aux projets. Conformément à la politique de transparence de la BEI, les résumés de projets sont publiés dans la liste des projets financés disponible sur le site web de la Banque, au moins trois semaines avant que les projets ne fassent l’objet d’un examen pour approbation par le Conseil d’administration de la BEI. Quelques rares résumés de projets peuvent ne faire l’objet d’aucune publication avant leur approbation par le Conseil d’administration voire, dans certains cas, avant la signature du prêt, afin d’assurer la protection d’intérêts légitimes conformément aux articles 4.6 et 4.7 de la politique de transparence du Groupe BEI.

Les résumés de projets mentionnent généralement l’intitulé du projet, le nom du promoteur ou de l’intermédiaire financier (pour les prêts intermédiés), la localisation du projet, le secteur dont il relève, une description de son contenu, les objectifs qu’il poursuit, les aspects environnementaux et – le cas échéant – sociaux, des informations sur la passation des marchés, le financement BEI proposé, le coût total du projet ainsi que son statut.

Le cas échéant, les résumés de projets comprennent un accès au registre public de la BEI, y compris les informations environnementales et sociales associées au projet, telles que les rapports d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et les rapports d’évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES), les études environnementales spécifiques et les plans d’action de réinstallation. Le registre public de la BEI contient également la fiche technique sur les aspects environnementaux et sociaux, qui reflète les résultats de l’audit environnemental et social préalable de la BEI et fait partie de la documentation soumise au Conseil d’administration pour approbation.

Après la signature, les résumés des projets sont également accessibles via des liens dans les fiches de données chiffrées des projets, publiées dans la liste des projets financés sur le site web de la BEI. Les fiches de données chiffrées des projets mentionnent généralement l’intitulé des projets, leur lieu d’exécution, le secteur dont ils relèvent et les montants des prêts avec leurs dates de signature respectives.

Les informations concernant les projets sont supprimées du site web de la BEI dès lors que la participation de la BEI aux projets n’est plus envisagée (article 4.13 de la politique de transparence du Groupe BEI).