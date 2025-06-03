Informations générales

La Banque a mis en place un Comité des plaintes relatives à la passation des marchés liés aux projets (CPPM). Il a pour mission de traiter les plaintes qui portent sur les marchés passés aux fins des projets. En cas de réception d’une plainte visant une action de la BEI, le Comité examine la position de la Banque vis-à-vis de la plainte ayant trait à une procédure de passation de marchés de biens, travaux ou services de consultants bénéficiant d’un financement de la BEI.

Pour en savoir plus, consultez le Guide de passation des marchés pour les projets financés par la BEI.