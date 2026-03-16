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Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI

Le Groupe BEI est constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Le Mécanisme de traitement des plaintes est un outil de responsabilité du Groupe Banque européenne d’investissement envers le public. Il est à l’écoute des citoyens qui ont des préoccupations au sujet d’un projet, d’une politique ou des activités du Groupe BEI.

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Public consultation

The Complaints Mechanism invites stakeholders and members of the public to contribute to the consultation of the draft new Complaints Mechanism Policy.

Key publications

En mars 2024, l’Inspectrice générale de la BEI a commandé un examen externe indépendant, mené par des spécialistes, afin d’évaluer la nécessité d’une révision de la Politique de traitement des plaintes de la BEI, et notamment de consulter les parties prenantes du Groupe BEI. À l’issue de cet examen, achevé en avril 2025, la division Mécanisme de traitement des plaintes a engagé un processus de révision formelle de ladite politique. Il prévoit des consultations internes et externes.

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Donner davantage voix au chapitre aux citoyens en matière de responsabilité

Un grand nombre d’institutions financières internationales (IFI), telles que le Groupe BEI, ont mis au point des moyens pour donner la parole aux populations locales lorsque les opérations des IFI ont des incidences sur leurs droits et intérêts. Le Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI est membre du réseau des mécanismes de recours indépendants des IFI.

Découvrez dans cette vidéo le fonctionnement de ces mécanismes et le rôle qu’ils jouent afin de garantir un développement plus durable et plus équitable pour tous.

Le processus de traitement des plaintes

De la recevabilité au résultat final, découvrez les quatre étapes du processus caractéristique de traitement des plaintes, et le déroulement de chacune d’entre elles, ou consultez l’infographie.

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Prenez connaissance des cas traités

Les travaux de l’équipe du Mécanisme de traitement des plaintes portent sur des cas dans tous les pays où le Groupe BEI intervient. Depuis la création du Mécanisme, plus de 500 cas ont été enregistrés et traités.

Cas traités  

Foire aux questions

Consultez les réponses aux questions qui suivent (et à d’autres) : qui peut déposer une plainte et à quel sujet ? Comment dépose-t-on une plainte ? Que se passe-t-il si vous êtes insatisfait du résultat ?

Accéder à la FAQ  

Soumettre une plainte

Si un projet, une politique ou une autre activité du Groupe BEI vous préoccupe, vous pouvez soumettre une plainte par écrit directement auprès du Mécanisme de traitement des plaintes.

Découvrez comment  

Actualité et événements du Mécanisme de traitement des plaintes

La division Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI organise des manifestations de sensibilisation, des colloques et des ateliers, et participe à de tels événements tout au long de l’année. Elle partage des articles d’actualité pertinents sur les sujets relevant de son domaine.

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Éléments clés

10 juin 2025

Complaints Mechanism 2024 annual report

The Complaints Mechanism ensures that individuals and communities affected by the Bank’s operations are heard. These are our key achievements in 2024.

28 avril 2022

Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI: Un outil de responsabilité envers le public

Le mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI vise à faciliter le dépôt et le traitement de plaintes à l’encontre du Groupe BEI par toute personne estimant pâtir de ses activités. Ce dépliant offre un aperçu des étapes pertinentes allant du dépôt jusqu’au résultat d’une plainte.

26 avril 2022

Approche de la division Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI en matière de prévention et de traitement des représailles

Dans le cadre de son travail, la division Mécanisme de traitement des plaintes peut être amenée à rencontrer des plaignants qui craignent le risque de représailles ou qui ont déjà fait l’objet de représailles. La division est résolue à prendre des mesures permettant de prévenir les risques potentiels de représailles à l’encontre des plaignants et des personnes concernées par les plaintes et d’apporter des réponses sur ce plan.

Contactez-nous

Les coordonnées pour contacter le Mécanisme de traitement des plaintes sont les suivantes :

  • complaints@eib.org
  • +352 437914005
  • +352 4379 63362
  • Mécanisme de traitement des plaintes, 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg

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