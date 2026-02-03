Qu’est-ce que l’union des marchés des capitaux ?
L’union des marchés des capitaux est une initiative qui vise à permettre à l’argent – investissements et épargne – de circuler dans l’ensemble de l’Union européenne, dans l’intérêt des consommateurs, des investisseurs et des entreprises, quel que soit le lieu où ils se trouvent.
En quoi est-ce important ?
L’Europe doit investir dans des infrastructures et des technologies stratégiques. Un marché unique des capitaux faciliterait la mobilisation de ressources financières pour ces investissements. L’Europe ne manque pas de capitaux, mais il faut les mobiliser partout où cela est nécessaire.
Quel est le rôle du Groupe Banque européenne d’investissement dans l’union des marchés des capitaux ?
Le Groupe BEI crée des instruments financiers pouvant contribuer à la constitution d’une véritable union des marchés des capitaux, des outils qui peuvent transformer le concept d’union des marchés des capitaux en une réalité tangible.
Watch how the EIB Group is deepening the Capital Markets Union, facilitating access to finance, removing investment barriers and encouraging venture capital investments.
Les quatre axes de notre contribution à l’union des marchés des capitaux
Élargir l’initiative Champions technologiques européens
L’initiative Champions technologiques européens a été lancée par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement, notre filiale qui se consacre à la promotion des petites et moyennes entreprises. Elle consiste en un fonds de fonds innovant qui utilise des ressources publiques pour acheminer les capitaux vers de grands fonds de capital-risque. L’objectif est de financer des entreprises européennes en expansion au moyen de capitaux européens, de sorte que nos innovateurs et entrepreneurs n’aient plus à céder leurs activités à des investisseurs des États-Unis, de Chine ou d’ailleurs, à cause d’un manque d’investissements européens.
Tirer parti de notre solide expérience en titrisation pour lancer une plateforme paneuropéenne de titrisation.
Les changements climatiques nécessitent des investissements massifs dans les domaines du renouvellement urbain, de l’efficacité énergétique, ou encore de la rénovation des bâtiments. La titrisation – notamment la titrisation verte – pourrait contribuer au financement de projets durables et créer de nouveaux actifs attrayants pour les investisseurs, à l’appui de la transition écologique de l’Union européenne.
Mise en place de marchés de capitaux numériques en Europe
Le Groupe BEI œuvre en première ligne sur le marché des obligations numériques depuis 2021 et soutient une innovation plus large dans le domaine de la finance numérique. Il a émis des obligations numériques dans plusieurs monnaies et a expérimenté un éventail de solutions. Le Groupe BEI poursuit sa collaboration étroite avec les acteurs du marché et la Banque centrale européenne (BCE) sur le thème de la finance numérique, et notamment des obligations numériques et de l’euro numérique. Il est également membre actif du groupe de travail de l’initiative Pontes de la BCE, contribuant ainsi au développement de la solution de l’Eurosystème qui utilise la technologie des registres distribués pour relier les plateformes de marché aux services TARGET pour les règlements en monnaie de banque centrale. Cette contribution évolutive aide à façonner l’architecture future des marchés des capitaux européens, en s’appuyant sur le leadership de la BEI sur le marché et sur son rôle de bras financier de l’Union européenne.
Un marché des obligations vertes normalisé au sein de l’Union européenne.
Nous pouvons nous appuyer sur notre rôle de chef de file de longue date dans le domaine de la finance verte. Nous avons en effet lancé la première obligation verte au monde en 2007. Depuis lors, nous avons émis des obligations climatiquement responsables et des obligations pour le développement durable pour un montant de 130 milliards d’euros dans 23 monnaies distinctes. Cela fait de nous la plus grande banque multilatérale de développement à émettre des obligations vertes et durables dont les fonds levés sont réservés à une utilisation spécifique. Le cadre de réglementation et de surveillance de la finance durable de l’Europe évolue vers un système unique de classification des activités économiques qui contribuent aux objectifs de durabilité de l’UE. Les investisseurs disposeront ainsi d’une information standardisée qu’ils pourront réellement utiliser. C’est là une condition essentielle pour garantir une concurrence équitable, une tarification efficiente des alternatives d’investissement et des investissements efficaces au sein de l’union des marchés des capitaux.