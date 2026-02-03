Les quatre axes de notre contribution à l’union des marchés des capitaux

Élargir l’initiative Champions technologiques européens

L’initiative Champions technologiques européens a été lancée par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement, notre filiale qui se consacre à la promotion des petites et moyennes entreprises. Elle consiste en un fonds de fonds innovant qui utilise des ressources publiques pour acheminer les capitaux vers de grands fonds de capital-risque. L’objectif est de financer des entreprises européennes en expansion au moyen de capitaux européens, de sorte que nos innovateurs et entrepreneurs n’aient plus à céder leurs activités à des investisseurs des États-Unis, de Chine ou d’ailleurs, à cause d’un manque d’investissements européens.

Tirer parti de notre solide expérience en titrisation pour lancer une plateforme paneuropéenne de titrisation.

Les changements climatiques nécessitent des investissements massifs dans les domaines du renouvellement urbain, de l’efficacité énergétique, ou encore de la rénovation des bâtiments. La titrisation – notamment la titrisation verte – pourrait contribuer au financement de projets durables et créer de nouveaux actifs attrayants pour les investisseurs, à l’appui de la transition écologique de l’Union européenne.

Mise en place de marchés de capitaux numériques en Europe

Le Groupe BEI œuvre en première ligne sur le marché des obligations numériques depuis 2021 et soutient une innovation plus large dans le domaine de la finance numérique. Il a émis des obligations numériques dans plusieurs monnaies et a expérimenté un éventail de solutions. Le Groupe BEI poursuit sa collaboration étroite avec les acteurs du marché et la Banque centrale européenne (BCE) sur le thème de la finance numérique, et notamment des obligations numériques et de l’euro numérique. Il est également membre actif du groupe de travail de l’initiative Pontes de la BCE, contribuant ainsi au développement de la solution de l’Eurosystème qui utilise la technologie des registres distribués pour relier les plateformes de marché aux services TARGET pour les règlements en monnaie de banque centrale. Cette contribution évolutive aide à façonner l’architecture future des marchés des capitaux européens, en s’appuyant sur le leadership de la BEI sur le marché et sur son rôle de bras financier de l’Union européenne.

Un marché des obligations vertes normalisé au sein de l’Union européenne.