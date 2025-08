La BEI dans les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE)

Vue d’ensemble

L’Association européenne de libre-échange (AELE), troisième partenaire commercial de l’UE, compte quatre membres : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

La BEI intervient dans les pays de l’AELE depuis les années 70, principalement à l’appui de projets réduisant l’empreinte carbone et axés sur les technologies, les énergies renouvelables et les transports verts. En voici quelques exemples. En Norvège, nous avons financé l’interconnexion NordLink pour mettre en place un système énergétique intégré et plus respectueux du climat ; en Islande, nous avons entre autres investi dans une nouvelle centrale géothermique et en Suisse, nous avons soutenu des infrastructures de recherche de premier plan, telles que le grand collisionneur de hadrons.