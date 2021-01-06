© SoilStream Hans Kristian Westrum (SoilSteam)

À l’époque, Hans Kristian suivait un master en économie, ce qui lui a permis d’intervenir à titre de consultant et d’aider les agriculteurs à créer leur entreprise. Mais en 2013, son père décède soudainement et le projet est interrompu.

« Tous les documents dormaient sur le bureau de mon père, mais ses deux collègues n’avaient plus l’énergie pour continuer », explique Hans Kristian. « En 2015, j’ai dit à ma femme : “Ce serait dommage de gaspiller tout ce travail.” »

Avec la bénédiction des amis de son père, Olav Wirgenes et Arvid Laksesvela, il a formé une équipe et sollicité un brevet pour la machine qu’ils avaient inventée. Et en 2016, SoilSteam est née. L’entreprise aura quatre machines en exploitation d’ici 2021 : trois sur des champs en Europe et une en Californie, dans le cadre de recherches à l’université de Californie à Davis (UC Davis). SoilSteam entend se développer aussi rapidement que possible et produire 18 machines d’ici 2022.

SoilSteam était l’un des finalistes de l’édition 2020 du concours de l’innovation sociale qu’organise l’Institut BEI. Ce concours promeut les entrepreneurs dont les projets aident la société.

Intérêt de l’étranger

Chercheur et spécialiste de la vulgarisation à UC Davis, Steven A. Fennimore mène des recherches sur la désinfection du sol à la vapeur depuis 2007. Selon lui, la technique présente des avantages évidents, mais le problème a toujours été de savoir comment traiter des champs aussi énormes que ceux que l’on retrouve en Amérique du Nord.

Il a invité Hans Kristian en Californie en 2018 puis en février 2020 pour parler de cette technique, et a présenté Hans aux cadres de Driscoll’s, le plus grand producteur mondial de baies. Il voyait le potentiel de la technologie de SoilSteam et était impatient d’utiliser ses machines sur des champs californiens pour vérifier lui-même les résultats.

« Il y a beaucoup d’intérêt et de motivation en raison de la popularité des produits biologiques », explique Steven. Selon lui, la vapeur présente beaucoup d’autres avantages potentiels par rapport aux pesticides. « La fumigation d’un champ est une tâche complexe, parce qu’elle nécessite des permis et qu’il faut tenir compte des conditions météorologiques mais aussi, bien sûr, de la toxicité. Si l’on traitait les champs à la vapeur, ce serait comme si on labourait ou moissonnait – on n’aurait pas besoin d’autorisations spéciales. »