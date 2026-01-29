Des logements plus nombreux et de meilleure qualité

Grâce à la garantie de l’UE de 26,2 milliards d’euros, le Fonds InvestEU devrait mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dans l’UE, notamment dans le domaine du logement social, abordable et durable. À ce jour, plus de 10 partenaires de mise en œuvre d’InvestEU déploient ou prévoient de déployer des produits de dette et d’apport de fonds propres (le Groupe BEI et d’autres partenaires tels que les banques nationales de promotion économique et les institutions financières internationales) pour soutenir le logement social et abordable dans le cadre du volet d’action « investissements sociaux et compétences ».

Les partenaires chargés de la mise en œuvre appuient également les mesures des ménages en faveur de l’efficacité énergétique dans le cadre des volets « PME » et « infrastructures durables ». Enfin, l’innovation dans le secteur, c’est-à-dire la technologie et les services, est soutenue par des produits financiers dans le cadre du volet « recherche, innovation et transition numérique ».

La plateforme de conseil InvestEU, point d’entrée central pour les promoteurs de projets et les intermédiaires à la recherche de conseils et d’une assistance technique, soutient également le logement, avec plusieurs partenaires apportant un appui dans ce domaine, en particulier la BEI via le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux, qui aide les autorités locales et régionales à renforcer leur capacité à élaborer et à mettre en œuvre des projets résidentiels économes en énergie, facilitant ainsi l’investissement dans des logements abordables et durables dans toute l’UE, mais aussi la Banque de développement du Conseil de l’Europe et la Cassa Depositi e Prestiti, l’institution nationale italienne de promotion économique.