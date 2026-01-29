Des logements plus nombreux et de meilleure qualité

« Vu l’augmentation des coûts du logement dans l’ensemble de l’UE, nous travaillons avec des experts, des planificateurs et des responsables politiques pour améliorer les conditions de vie, réduire les coûts de l’énergie et appuyer une croissance urbaine respectueuse du climat. »
L’engagement de l’UE
L’Union européenne, par l’intermédiaire de la Commission européenne et du Groupe BEI, s’est engagée à renforcer le secteur du logement en Europe en fournissant les financements et le savoir-faire nécessaires pour construire plus de logements innovants, économes en énergie et abordables.
Financements et conseils pour votre projet de logement
Que vous soyez une petite entreprise, une jeune pousse (une « start-up »), une grande entreprise ou une collectivité locale, découvrez comment nous pouvons vous aider.
« Beaucoup trop d’Européennes et d’Européens peinent à trouver un logement abordable. Pour la Commission, il est prioritaire de remédier à ce problème. Nous sommes impatients de travailler avec toutes les parties prenantes, dont le Groupe BEI, afin de mobiliser les investissements publics et privés nécessaires. »
Commission européenne
Initiatives de l’UE visant à stimuler les financements et les conseils
L’UE soutient le logement social, abordable et durable. Plusieurs programmes de l’UE sont en place pour stimuler les financements et les conseils techniques dans ce domaine. En 2024, la Commission européenne a élaboré une boîte à outils sur le logement présentant l’utilisation des fonds de l’UE pour les investissements dans le logement social et abordable et les services associés.
La politique de cohésion, qui a une longue tradition de soutien au logement, joue un rôle clé en le rendant plus écologique, plus résilient et plus abordable. À la fin de 2024, 7,5 milliards d’euros du budget de l’UE étaient prévus pour le logement dans les programmes de la politique de cohésion pour la période 2021-2027, principalement à l’appui de l’efficacité énergétique du parc immobilier résidentiel et des logements sociaux pour les groupes vulnérables. Des précisions sont disponibles dans l’article expliquant comment la politique de cohésion soutient le logement sur la plateforme de données ouvertes sur la cohésion.
Dans le cadre du plan européen pour des logements abordables, la Commission permettra aux États membres de doubler les investissements prévus au titre de la politique de cohésion dans le logement abordable. La Commission et la Banque européenne d’investissement élaborent actuellement un modèle d’instruments financiers pour le logement abordable qui vise à aider les autorités de gestion à mettre en place des instruments financiers contribuant à soutenir le logement.
La Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) soutient une série de réformes et d’investissements importants en matière de logement dans l’ensemble des États membres. Selon les estimations, la mise en œuvre complète des investissements dans le logement social peut se traduire par la construction ou la rénovation de 147 000 logements dans l’UE.
Les réformes et investissements clés inclus dans les plans pour la reprise et la résilience soutiennent le logement social et abordable, la rénovation énergétique, y compris le soutien aux familles à faible revenu, aux personnes en situation de précarité énergétique et à d’autres groupes défavorisés, les logements d’urgence et temporaires pour les groupes vulnérables et les réformes ciblant le marché du logement, au moyen d’initiatives législatives.
S’agissant de la FRR, plusieurs mesures prises portent sur le logement social et contribuent également à d’autres objectifs tels que l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier ou la garantie du respect des critères d’efficacité énergétique énoncés dans les directives européennes pertinentes pour la construction de bâtiments.
Grâce à la garantie de l’UE de 26,2 milliards d’euros, le Fonds InvestEU devrait mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dans l’UE, notamment dans le domaine du logement social, abordable et durable. À ce jour, plus de 10 partenaires de mise en œuvre d’InvestEU déploient ou prévoient de déployer des produits de dette et d’apport de fonds propres (le Groupe BEI et d’autres partenaires tels que les banques nationales de promotion économique et les institutions financières internationales) pour soutenir le logement social et abordable dans le cadre du volet d’action « investissements sociaux et compétences ».
Les partenaires chargés de la mise en œuvre appuient également les mesures des ménages en faveur de l’efficacité énergétique dans le cadre des volets « PME » et « infrastructures durables ». Enfin, l’innovation dans le secteur, c’est-à-dire la technologie et les services, est soutenue par des produits financiers dans le cadre du volet « recherche, innovation et transition numérique ».
La plateforme de conseil InvestEU, point d’entrée central pour les promoteurs de projets et les intermédiaires à la recherche de conseils et d’une assistance technique, soutient également le logement, avec plusieurs partenaires apportant un appui dans ce domaine, en particulier la BEI via le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux, qui aide les autorités locales et régionales à renforcer leur capacité à élaborer et à mettre en œuvre des projets résidentiels économes en énergie, facilitant ainsi l’investissement dans des logements abordables et durables dans toute l’UE, mais aussi la Banque de développement du Conseil de l’Europe et la Cassa Depositi e Prestiti, l’institution nationale italienne de promotion économique.
Lancée en décembre 2023, la Coalition européenne pour le financement de l’efficacité énergétique entend accroître considérablement les financements privés dans l’efficacité énergétique, appuyant ainsi la mise en œuvre de la directive relative à l’efficacité énergétique et celle sur la performance énergétique des bâtiments et, en fin de compte, contribuer à la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’énergie et de climat. Elle réunit la Commission européenne, les 27 États membres de l’UE, des institutions financières et d’autres parties prenantes, et apporte la perspective politique et l’appropriation nécessaires au niveau des États membres de l’UE.
S’agissant de ses travaux, l’une des principales priorités consiste à examiner et à proposer des mesures visant à orienter davantage de capitaux vers des investissements en matière d’efficacité énergétique dans le secteur immobilier, notamment résidentiel, pour un parc plus durable et plus accessible.
Le sous-programme LIFE « Transition énergétique propre » soutient notamment les guichets uniques pour les rénovations énergétiques, le développement des compétences et les actions visant à lutter contre la pauvreté énergétique et les mauvaises conditions de logement. Il facilite également l’adoption de solutions industrialisées de rénovation énergétique, fournit une assistance au développement de projets de rénovation énergétique de logements sociaux et publics, offre un soutien technique aux villes et encourage les investissements.
Les réformes et les investissements liés au logement sont également facilités par l’instrument d’appui technique, dans le cadre duquel un appel à des demandes de soutien est lancé chaque année. Complémentaire à la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et les fonds relevant de la politique de cohésion, l’instrument d’appui technique peut aider les États membres dans la conception et la mise en œuvre des réformes liées au logement et faciliter l’échange de savoir-faire et de bonnes pratiques dans toute l’UE.
À compter de 2026, le Fonds social pour le climat de la Commission européenne sera également déployé pour soutenir les ménages les plus vulnérables confrontés à la précarité énergétique.
Avec plus de 450 organisations membres présentes dans plus de 40 pays et dans toutes les régions de l’UE, le réseau Entreprise Europe (EEN) propose plusieurs services pour conseiller et soutenir les entreprises en matière d’accès au financement, d’innovation, de transition numérique, de partenariats internationaux et de durabilité, avec des services dédiés tels que des conseils et un soutien financiers sur mesure, des conseillers en durabilité, la plateforme Supply Chain Resilience (résilience de la chaîne d’approvisionnement) pour aider les entreprises à s’attaquer aux goulets d’étranglement et à nouer des partenariats afin de transporter leurs produits ou de s’approvisionner en produits dont elles ont besoin.
La lutte contre le sans-abrisme est également essentielle pour l’UE. La déclaration de Lisbonne de 2021 a débouché sur le lancement de la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme dont l’objectif est d’œuvrer à l’éradication du sans-abrisme et de promouvoir des politiques fondées sur une approche intégrée, centrée sur la personne et axée sur le logement.
L’approche du Groupe BEI
Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, fonde son approche sur trois priorités essentielles :
Logement innovant
Les innovations appliquées aux bâtiments modernes, comme la conception modulaire et les technologies numériques, accélèrent la construction, réduisent les coûts et rendent le logement plus durable. En outre, une planification innovante et inclusive permet d’associer le logement à d’autres services afin de construire des habitations créant de la valeur sociale et d’assurer une qualité de vie élevée dans le quartier.
Logements rénovés
La rénovation du parc immobilier vieillissant en Europe joue un rôle essentiel dans la réduction des émissions de carbone, tout en améliorant la qualité de vie grâce à des logements plus sains et en allégeant les charges des ménages. La rénovation peut également contribuer à la création de logements abordables, à l’amélioration du cadre de vie, à la remise en usage de logements vacants et à la lutte contre la précarité énergétique.
Logements neufs
Des millions d’Européens et d’Européennes n’ont pas les moyens d’accéder à un logement et de nombreux jeunes repoussent la construction de leur propre maison jusqu’à la trentaine. La construction de logements améliore l’efficacité énergétique du parc immobilier et permet d’augmenter l’offre de logements abordables, contribuant ainsi à réduire la pénurie et les listes d’attente. Les logements abordables sont essentiels à la stabilité et à la cohésion des collectivités.
Plan européen pour des logements abordables : le Groupe BEI double son financement pour le porter à 6 milliards d’euros.
Lire le communiqué de presse
HousingTechEU : innover pour des logements plus nombreux et de meilleure qualité
Nos partenaires
Travailler ensemble pour de meilleurs logements en Europe
Avec nos partenaires, la Commission européenne, les banques et institutions nationales de promotion économique et les institutions financières internationales, nous proposons dans toute l’Europe des solutions de logement qui génèrent davantage d’impact.
Plan d’action du Groupe BEI
Le Groupe BEI a étendu son soutien à l’ensemble du marché du logement de la manière suivante :
Plus de financements
|Le Groupe BEI va accroître considérablement ses financements, en les augmentant tout d’abord de 60 % en 2026, en les mettant à disposition dans un plus grand nombre d’États membres et en diversifiant ses produits.
Un soutien plus large
|
Des solutions de marché plus rapides
|En synergie avec des partenaires clés, fourniture de financements accélérés sur les marchés établis et d’une assistance ciblée aux marchés émergents du logement en Europe.
Soutien du Groupe BEI
Nous mettons à disposition des prêts, des garanties, des participations en fonds propres et des services de conseil pour appuyer la construction, la rénovation et l’innovation.
Prêts
Financement sur mesure pour la construction et la rénovation de logements par des prêts aux secteurs public et privé, ainsi que financement sur projet.
Prêts intermédiés
Prêts aux institutions financières qui accordent ensuite davantage de prêts aux entreprises et aux particuliers sur le marché du logement.
Investissements en fonds propres
À des fonds de capital-risque et de capital-investissement
Services de conseil
Accompagnement complet à toutes les étapes d’un projet de logement, de l’assistance technique au renforcement des capacités en passant par la structuration financière.
Impact du Groupe BEI en 2021-2025
Au cours des cinq dernières années, nous avons mis à disposition 18,4 milliards d’euros de financements à l’appui de logements abordables et durables. Nous avons créé des villes plus vivables et plus durables dans toute l’Europe.
84 000 logements nouvellement construits
Des logements abordables qui favorisent la vitalité des quartiers et offrent aux familles un lieu où construire leur avenir.
580 000 logements rénovés
Les améliorations écoénergétiques réduisent les factures des ménages et les dommages causés à l’environnement. Elles contribuent à faire progresser les conditions et la qualité de vie.
664 000 foyers bénéficiant d’un meilleur logement
Un meilleur logement améliore le quotidien, la stabilité sociale et les perspectives pour la population européenne.
Projets à l’honneur
Allemagne
Logement social et abordable à Hanovre
Prêt direct
60 Mio EUR
15 000 logements
Pologne
Logement abordable à Szczecin
Prêt direct
19,2 Mio EUR
250 logements
Irlande
Efficacité énergétique dans des bâtiments résidentiels
Garantie (contre-garantie sur portefeuille)
225,7 Mio EUR
161 000 logements rénovés
Espagne et Portugal
Rénovations durables
Investissement structuré dans des portefeuilles de prêts hypothécaires
50 Mio EUR
6 650 logements rénovés
Lettonie
Un plan pour le logement abordable
Plateforme de conseil InvestEU
Conseils techniques et financiers
2 200 appartements locatifs abordables
Europe centrale et orientale
Logement étudiant abordable
Investissement en fonds propres
50 Mio EUR
3 500 logements pour étudiants
Dernières actualités
-
Germany: Europe invests in Regensburg - EIB financing of €80 million for modern, energy‑efficient, affordable housing
The EIB has granted a loan for €80 million to support Stadtbau‑GmbH Regensburg’s multi‑year investment programme for housing construction. The total volume of investment will be around €175 million, and will finance both new housing and energy efficiency renovations of urban rental units.
-
Affordable homes bring key workers closer to Prague
De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.
-
Plan européen pour des logements abordables : le Groupe BEI double ses financements pour les porter à 6 milliards d’euros
Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a décidé de doubler le volume de ses financements à l’appui du logement dans le cadre du train de mesures pour le logement présenté par la Commission européenne. Le Groupe BEI a considérablement augmenté son volume de financement pour des logements abordables et durables, dans le droit fil du plan de la Commission, principalement axé sur l’innovation, la rénovation et la construction de nouveaux logements. Ce volume sera encore revu à la hausse l’année prochaine avec un soutien financier et consultatif renforcé de la BEI à l’ensemble des États membres et la mobilisation de fonds de l’Union européenne.
-
Vice-President Tsakiris: Turning vision into homes: Slovenia’s affordable housing journey
Ioannis Tsakiris, vice-president of the EIB, spoke at the "Turning vision into homes: Slovenia's affordable housing journey" housing event in Slovenia.
-
Le nouveau plan d’action pour le logement : un système révolutionnaire
Le secteur européen du logement fait face à des défis sans précédent qui touchent des millions de citoyens et citoyennes.
-
Le Groupe BEI approuve une enveloppe de 9,2 milliards d’euros en faveur du logement, de la sécurité énergétique et de la santé des enfants
Les Conseils d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) ont donné leur aval pour de nouveaux financements totalisant 9,2 milliards d’euros. Ces ressources serviront à accroître l’innovation dans le secteur du logement, renforcer la sécurité énergétique et soutenir les systèmes de soins de santé et d’approvisionnement en eau dans toute l’Europe.
-
France : La Banque Postale et la BEI s’associent pour accélérer la rénovation énergétique du logement social et des bâtiments publics
À l’occasion du salon H’expo à Paris, La Banque Postale et la Banque européenne d’investissement (BEI) annoncent la signature d’une première tranche de 100 millions d’euros, sur une enveloppe de financement d’un montant total de 300 millions d’euros, dédiée au financement de la rénovation énergétique des logements sociaux et des bâtiments du secteur public et de l’économie sociale. Ce partenariat vise à soutenir la transition énergétique et à répondre aux enjeux climatiques et sociaux majeurs du secteur.
-
Portugal : la BEI approuve un prêt-cadre de 1,34 milliard d’euros en faveur du logement abordable
Le Portugal et la BEI ont signé la première tranche de 450 millions d’euros d’un prêt-cadre historique de 1,34 milliard d’euros en faveur du logement abordable. Cet accord stratégique marque une avancée majeure pour relever les défis du Portugal en matière de logement tout en promouvant l’inclusion sociale, la cohésion territoriale et la durabilité environnementale.
-
La BEI approuve 16 milliards d’euros pour de nouveaux financements, dont un soutien supplémentaire à la sécurité énergétique et au logement en Ukraine
Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a donné son aval pour 16 milliards d’euros de nouveaux financements destinés à soutenir la sécurité énergétique et la résilience de l’Ukraine, le renforcement de la transition écologique en Europe, la compétitivité, l’aménagement urbain et la consolidation des partenariats mondiaux.
Nous contacter
Obtenir notre soutien
Médias
Les services de média peuvent adresser leurs demandes d’informations sur le logement abordable et durable à :
- yormesor@eib.org
- +352 2485-81346
Informations générales
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Contacter le bureau d’information
Tél. +352 4379-22000
Bulletin d’information
Pour recevoir nos informations
Inscrivez-vous au bulletin d’information sur le logement abordable et durable pour recevoir une sélection mensuelle des meilleurs contenus.
- Informations et articles de blog sur nos derniers projets de logement
- Podcasts et vidéos sur l’actualité de la BEI en matière de logement
- Événements