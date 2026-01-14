Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Des partenariats pour de meilleurs logements

Des collaborations pour stimuler le logement abordable et durable

Nos partenaires

Collaborer pour de meilleurs logements

Le Groupe BEI travaille avec des partenaires à la rénovation et à la construction de logements durables et abordables. Les projets vont de programmes de logement dans de petites villes et des zones rurales confrontées à des défis démographiques à des projets d’aménagement dans de grandes villes connaissant de sévères pénuries de logements.

Nous soutenons des solutions de financement meilleures dans le cadre du Partenariat pour le logement au titre du programme urbain pour l’UE, en travaillant avec nos partenaires pour promouvoir de nouvelles approches en matière de logement abordable et durable dans les pays en transition où les initiatives en matière de logement sont limitées et où les cadres réglementaires évoluent.

Financements et conseils pour votre projet de logement

Que vous soyez une petite entreprise, une jeune pousse (une « start-up »), une grande entreprise ou une collectivité locale, découvrez comment nous pouvons vous aider.

Découvrir nos solutions  

Pologne

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) appuie le logement abordable, durable et innovant en accordant des prêts à l’investissement soutenus par la garantie InvestEU. BGK finance des projets qui améliorent l’efficacité énergétique, l’inclusion sociale et l’aménagement urbain, en garantissant des solutions de logement accessibles et respectueuses de l’environnement pour les collectivités polonaises.

France

Caisse des dépôts et consignations (CDC)

Banque des Territoires-CDC logo
CDC Habitat logo

La CDC centralise les « livrets A », des comptes d’épargne garantis par l’État, dont elle met une partie à disposition pour financer des prêts destinés au logement social. Le livret A est disponible dans toutes les banques françaises. Il offre un taux d’intérêt attractif, non imposable et garanti par l’État.

Italie

Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

cdp

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l’institution nationale de promotion économique de l’Italie, soutient le logement innovant, durable et abordable. Par l’intermédiaire de CDP Real Asset SGR, elle a créé le Fondo Nazionale dell'Abitare (FNA), le premier fonds de logement social d’Europe bénéficiant d’une garantie de l’UE, afin de renforcer les solutions de logement durable. En outre, la CDP a émis une obligation pour le logement social de 750 millions d’euros pour financer des projets destinés aux populations vulnérables, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du développement local et du programme des Nations unies à l'horizon 2030.

Allemagne

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)

KFW logo

La KfW, la banque de développement de l’État allemand, promeut des logements innovants, durables et abordables. Elle propose des prêts à des taux d’intérêt faibles et des subventions pour la construction et la rénovation écoénergétiques, encourageant l’utilisation de matériaux et de technologies durables. La KfW appuie également des projets de logements municipaux axés sur l’accessibilité économique et l’efficacité énergétique des espaces de vie.

Banques régionales allemandes de promotion économique

Les banques régionales allemandes de promotion économique (les « Landesförderbanken ») sont des acteurs essentiels du secteur du logement social et abordable. Comme la politique en matière de logement relève de la compétence des Länder, ce sont elles qui gèrent les divers programmes et instruments de financement. Fortes d’une expérience remontant à plusieurs dizaines d’années et d’une boîte à outils bien établie, elles jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique du logement à l’échelle régionale. 

NPBI logo
logo-200proz
Espagne

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) finance des projets de logement social et abordable en Espagne. L’ICO s’associe à des entités publiques et privées pour améliorer l’efficacité énergétique, l’inclusion sociale et l’aménagement urbain, en garantissant des solutions de logement accessibles et respectueuses de l’environnement.

Banque de développement du Conseil de l’Europe

CEB

La Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) appuie des projets de logement innovant, durable et abordable dans l’ensemble de ses États membres. Elle met à disposition des financements pour la construction, la rénovation et l’amélioration de l’efficacité énergétique de logements sociaux et abordables, en ciblant des groupes vulnérables tels que les familles à faible revenu, les réfugiés et les personnes en situation de handicap. La CEB émet également des obligations ciblant l’inclusion sociale, dont une part importante est allouée à des initiatives de logement, améliorant ainsi la cohésion sociale et les conditions de vie.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)

logo

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a été fondée pour soutenir la transition vers une nouvelle ère post-guerre froide en Europe centrale et orientale. Au fil des ans, elle a joué un rôle essentiel dans la transformation de la région et au-delà. Récemment, elle a approuvé une nouvelle stratégie pour le secteur immobilier pour la période 2025-2029, qui définit ses priorités dans ce domaine pour les cinq prochaines années.

Association européenne des investisseurs de long terme (AEILT)

ELTI

L’Association européenne des investisseurs de long terme (AEILT) est un réseau d’institutions financières engagées dans le développement durable dans toute l’Europe. Même si l’AEILT ne finance pas directement des projets de logement, ses membres font preuve d’un engagement fort en faveur des investissements durables.

Association européenne des banques publiques (AEBP)

L’Association européenne des banques publiques (AEBP) est la voix du secteur bancaire public européen. L’AEBP représente, directement ou indirectement, plus de 90 institutions financières. Ses membres sont des banques de promotion économique nationales et régionales, des agences de financement des collectivités locales et des banques commerciales publiques établies dans toute l’Europe.

Comité européen des régions (CdR)

European Committee of the Regions (COR) - English

Le Comité européen des régions (CdR) œuvre au rapprochement de l’Union européenne et de ses citoyens. En impliquant les représentants des collectivités locales et régionales qui sont en contact quotidien avec les préoccupations de leurs électeurs, mais également en invitant les citoyens à participer à diverses manifestations et débats, le CdR contribue à réduire l’écart entre le travail des institutions et les citoyens de l’Union européenne.

Comité économique et social européen (CESE)

EESC

Le Comité économique et social européen (CESE) contribue à l’élaboration de politiques de logement innovantes, durables et abordables au sein de l’Union européenne. En 2024, le CESE a publié une étude complète intitulée « Des logements durables et abordables dans l’UE », qui explore des solutions politiques mettant l’accent sur l’habitabilité, la collectivité, l’accessibilité économique, l’utilisation efficace des ressources, la circularité et la résilience face aux changements climatiques tout au long du processus de construction. Cette étude se penche également sur des tendances émergentes comme la transition numérique et la présence des entités de l’économie sociale sur le marché de la fourniture de logements, dans le but de favoriser le logement inclusif et durable dans toute l’Europe.

 

Institutions financières de l'AEILT

BGK
Association européenne des banques publiques (AEBP)

BID-logo
Finlombarda - Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia S.p.A
HBOR-logo
MDB-Logo
MFB-Logo
SID-banka-logo
Davantage de partenariats pour le logement abordable et durable

Le Groupe BEI travaille en étroite collaboration avec le Comité européen des régionsEurocities, le Conseil des communes et régions d’EuropeHousing Europe, les autorités locales, régionales et nationales, les agences spécialisées dans le financement du logement et les banques municipales, ainsi que les banques nationales de promotion économique, afin de soutenir le logement abordable et durable.

Nos projets dans l’UE

 

 

Nous contacter

Obtenir notre soutien

Si vous êtes un bailleur de logements, une municipalité ou un innovateur européen à la recherche d’un financement ou si vous souhaitez savoir comment nous pouvons vous aider à concrétiser vos ambitions, contactez-nous. 

Nous contacter  

Médias

Les services de média peuvent adresser leurs demandes d’informations sur le logement abordable et durable à : 

David Yormesor

Informations générales

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Contacter le bureau d’information
Tél. +352 4379-22000