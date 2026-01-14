Des partenariats pour de meilleurs logements

Le Groupe BEI travaille avec des partenaires à la rénovation et à la construction de logements durables et abordables. Les projets vont de programmes de logement dans de petites villes et des zones rurales confrontées à des défis démographiques à des projets d’aménagement dans de grandes villes connaissant de sévères pénuries de logements.

Nous soutenons des solutions de financement meilleures dans le cadre du Partenariat pour le logement au titre du programme urbain pour l’UE, en travaillant avec nos partenaires pour promouvoir de nouvelles approches en matière de logement abordable et durable dans les pays en transition où les initiatives en matière de logement sont limitées et où les cadres réglementaires évoluent.