La mobilité urbaine durable (y compris les modes de déplacement actifs tels que la marche et le vélo) est largement encouragée par la BEI, en cohérence avec la politique de l’UE.

Les projets financés devraient contribuer à réduire les embouteillages et les incidences négatives sur l’environnement tout en apportant des avantages sociaux et économiques plus larges, par la promotion du transfert modal des voitures particulières vers des moyens de transport plus durables et (ou) l’amélioration de l’efficacité des transports. Ces projets reposent notamment sur l’intermodalité, l’automatisation, la transformation numérique et la conversion vers des véhicules à émissions nulles.

La Banque propose également des services de conseil par l’intermédiaire de Jaspers, d’ELENA et de la Plateforme européenne de conseil en investissement afin de lever les obstacles à l’investissement dans le secteur et d’améliorer la qualité et la solidité des projets.