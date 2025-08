À l’instar des deux tiers des passagers du rail en Bavière, Christine emprunte souvent les grandes lignes rapides (S-Bahn) qui parcourent Munich, la troisième ville d’Allemagne par sa taille. Le trajet depuis sa maison, dans le quartier de Pasing, à seulement dix kilomètres de Marienplatz, dans le centre-ville, peut cependant être imprévisible. « Les trains sont bondés et ont très souvent du retard », constate-t-elle. « Normalement, ce trajet ne devrait me prendre que 20 à 25 minutes, mais il dure parfois jusqu’à une heure. »

Christine n’est pas la seule dans ce cas. En 2022, près d’un passager ferroviaire sur trois en Allemagne a subi un retard de 15 minutes, voire davantage. Le réseau de S-Bahn munichois est sujet à des retards, car chaque S-Bahn passant par le centre-ville doit emprunter une seule et même ligne principale, la Stammstrecke, l’une des plus fréquentées en Europe. Ce réseau est, par conséquent, vulnérable aux goulets d’étranglement et aux retards. Des travaux sont en cours sur une deuxième ligne principale. Même s’il faudra des années pour achever le chantier, les trains de nouvelle génération récemment commandés promettent des améliorations rapides.

Acquis grâce à un crédit-bail innovant de 2 milliards d’euros financé par la Banque européenne d’investissement et UniCredit et assorti d’une garantie de l’État libre de Bavière, ces nouveaux trains d’une longueur de 200 mètres, à l’instar des trains interurbains allemands à grande capacité, seront les trains régionaux les plus longs du pays. Très économes en énergie, les 90 nouveaux trains électriques, construits par Siemens Mobility, disposeront de portes extralarges pour un accès facile et plus rapide et d’un bandeau LED d’information sur toute leur longueur. Les trains afficheront également des informations à l’intention des voyageurs indiquant le taux d’occupation de chaque voiture et vers où se diriger pour trouver davantage de places. Ces trains innovants ont été conçus spécifiquement pour le réseau régional de transport de voyageurs de Munich.

« Nous espérons que ces trains plus confortables et plus fiables contribueront à convaincre les personnes vivant à la périphérie de Munich de laisser leur voiture à la maison et de prendre le train », explique Alexander Gerum, chef de projet S-Bahn Munich chez Bayerische Eisenbahngesellschaft qui planifie, finance et gère le transport ferroviaire régional de voyageurs en Bavière.

Ces investissements en Bavière s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus large de l’État fédéral allemand pour améliorer les services ferroviaires et réduire les émissions de CO 2 en transférant plus de trafic de la route vers le rail. En septembre 2023, les autorités allemandes ont annoncé un plan visant à consacrer jusqu’à 40 milliards d’euros aux programmes de modernisation des chemins de fer à l’horizon 2027.

Solution de financement innovante pour le rail italien

D’autres pays européens accordent également la priorité au transport ferroviaire, qui joue un rôle important dans leur stratégie de décarbonation.

En mars 2023, la Banque européenne d’investissement a signé un accord de financement innovant d’un montant total de 3,4 milliards d’euros pour la modernisation de la ligne ferroviaire Palerme-Catane en Sicile, qui permettra de réduire d’un tiers le temps de trajet actuel entre les deux villes.

Le dispositif de financement comprend une contre-garantie unique de 50 % de 1,3 milliard d’euros, soutenue par le programme InvestEU. Celle-ci permet de garantir les cautions de restitution d’acompte et de bonne exécution que les entrepreneurs doivent obtenir auprès de banques pour assurer les promoteurs du fait qu’ils seront protégés en cas de défaut.

« Les entreprises qui remportent de grands contrats d’infrastructure comme celui-ci doivent généralement prouver aux autorités publiques compétentes qu’elles disposent de garanties financières sous la forme de cautions de restitution d’acompte et de bonne exécution », déclare Giovanni Inglisa, chargé de prêts principal à la BEI traitant avec les institutions financières. « Le problème est qu’il y a relativement peu d’entreprises qualifiées pour remporter de tels contrats, de sorte que la plupart des banques sont déjà fortement exposées à ces entreprises et incapables d’offrir d’autres garanties. En offrant une contre-garantie aux banques, nous partageons le risque et leur permettons de fournir davantage de cautions. »

« C’est la première fois que nous fournissons une contre-garantie de ce type et nous entendons maintenant reproduire cette initiative pour différents projets et dans d’autres pays », ajoute Giovanni Inglisa.

En vertu de cet accord de financement unique, mis au point en collaboration avec Ferrovie dello Stato Italiane, la société nationale publique des chemins de fer italiens, la contre-garantie générera des garanties d’autres institutions financières, ce qui se traduira par un montant total de 2,6 milliards d’euros pour l’exécution des marchés de construction et le démarrage des travaux par la suite.

En outre, la Banque européenne d’investissement prêtera directement 800 millions d’euros au ministère italien de l’économie et des finances, ce qui portera à 3,4 milliards d’euros le montant total disponible pour la modernisation de la ligne ferroviaire Palerme-Catane.

Transformation numérique des technologies ferroviaires en Italie

Les financements favorisant l’acquisition de nouveaux trains et la modernisation des réseaux ferroviaires ne représentent qu’une partie du soutien apporté par la Banque européenne d’investissement au secteur des chemins de fer et de la stratégie de mobilité durable et intelligente de l’Union européenne, qui vise à doubler le transport de marchandises par rail et à tripler le trafic ferroviaire à grande vitesse à l’horizon 2050. Entre 2012 et 2022, la banque de l’UE a signé un volume de prêt de 43,8 milliards d’euros en faveur du secteur ferroviaire dans le monde, dont la majeure partie au sein de l’Union européenne. Alors que les prêts les plus conséquents concernent généralement les infrastructures et le nouveau matériel roulant, la BEI soutient également les activités de recherche-développement indispensables à la transition numérique et à la décarbonation du secteur.

En septembre 2023, la Banque européenne d’investissement a signé un prêt de 20 millions d’euros (un autre montant de 10 millions d’euros a été approuvé et sera signé dans les prochains mois) pour financer les activités de recherche-développement de MerMec, une entreprise italienne spécialisée dans les technologies de pointe destinées au transport ferroviaire (signalisation, trains et systèmes de mesure, traction électrique, télécommunications), à la mobilité électrique urbaine et à des applications industrielles.

« La mutation numérique du secteur ferroviaire est un vecteur clé d’amélioration de l’efficacité et de la sécurité », déclare Matteo Fusari, ingénieur principal à la Banque européenne d’investissement. « Mais il ne s’agit pas seulement de collecter des données grâce à des capteurs à distance. Il s’agit aussi de traiter les données rapidement et de fournir des renseignements exploitables. »

L’une des technologies les plus prometteuses mises au point par MerMec est une voiture de train qui détecte et signale l’emplacement des défauts sur une voie de chemin de fer, tout en circulant à grande vitesse. Elle fait appel à une combinaison de dispositifs d’imagerie visuelle et par résonance magnétique, tandis que les données sont enregistrées et traitées dans la voiture de train avant d’être transférées aux gestionnaires qui surveillent le réseau à distance.

Le prêt de la Banque européenne d’investissement appuiera des projets de recherche-développement de MerMec à Monopoli, dans la région relativement moins favorisée des Pouilles qui bénéficie de financements de l’UE au titre de la cohésion. Il soutiendra des emplois qualifiés en recherche-développement, à savoir quelque 280 postes à temps plein chaque année au cours de sa durée de quatre ans, tandis que les programmes financés devraient permettre la création de 400 emplois permanents.