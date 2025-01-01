Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Enquêtes de la BEI

La Banque européenne d’investissement emploie de nombreux spécialistes, qui vont des économistes aux ingénieurs. Elle cherche constamment à alimenter le débat public sur des questions comme les changements climatiques ou les besoins d’investissement, en Europe et ailleurs.

La BEI mène des enquêtes sur différents sujets afin de fournir aux leaders d’opinion des données récentes tout en nourrissant les discussions grâce à son savoir-faire en tant qu’institution. Voici une vue d’ensemble des principales enquêtes de la BEI.

Enquête de la BEI sur l’investissement

L’enquête annuelle du Groupe BEI sur l’investissement et le financement de l’investissement (EIBIS) est une étude à l’échelle de l’UE qui rassemble des informations qualitatives et quantitatives sur les activités d’investissement des PME et des entreprises de plus grande dimension, sur leurs besoins de financement et sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées.

Cette enquête couvre quelque 12 500 entreprises et un large spectre de questions relatives à l’investissement des entreprises et au financement des investissements. Elle fournit ainsi une somme d’informations spécifiques, au niveau des entreprises, sur les décisions d’investissement et les choix de financement des investissements.

L’enquête EIBIS aide la BEI à comprendre les besoins des entreprises de l’ensemble des États membres de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Accédez à toutes les données de l’EIBIS  

Enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE

L’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est (ECESE) est réalisée deux fois par an. Elle couvre une quinzaine de groupes bancaires internationaux et 85 filiales locales ou banques locales indépendantes. Ces entités représentent au total plus de 50 % des actifs bancaires dans la plupart des pays.

L’enquête contribue au suivi et à la compréhension des activités bancaires transfrontalières, de la réduction du levier financier et des facteurs et contraintes influençant la croissance du crédit. Elle complète les enquêtes nationales sur l’activité de prêt des banques en ajoutant une dimension de comparabilité entre les pays ainsi qu’une particularité consistant à tenir compte spécifiquement du lien société mère-filiale.

Accédez à toutes les publications de l’enquête ECESE  

Enquête de la BEI sur le climat

L’action en faveur du climat est au cœur de notre mission en tant que banque européenne du climat. La BEI joue un rôle de chef de file afin de mobiliser les financements nécessaires pour contenir le réchauffement de la planète sous le seuil de 2 °C, voire de 1,5 °C.

Dans notre effort pour atteindre cet objectif, nous plaçons le facteur humain au centre de l’investissement économique. Pouvoir sonder l’opinion publique sur les changements climatiques constitue alors un précieux atout.

Depuis 2018, nous organisons des enquêtes sur le climat à grande échelle en Europe, en Chine et aux États-Unis. Nous souhaitons ainsi éclairer le débat général sur les attitudes et les attentes des citoyens du monde entier à l’égard de l’action en faveur du climat.

Toutes les enquêtes de la BEI sur le climat  