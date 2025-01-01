La Banque européenne d’investissement emploie de nombreux spécialistes, qui vont des économistes aux ingénieurs. Elle cherche constamment à alimenter le débat public sur des questions comme les changements climatiques ou les besoins d’investissement, en Europe et ailleurs.

La BEI mène des enquêtes sur différents sujets afin de fournir aux leaders d’opinion des données récentes tout en nourrissant les discussions grâce à son savoir-faire en tant qu’institution. Voici une vue d’ensemble des principales enquêtes de la BEI.