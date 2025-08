La BEI en Asie et dans le Pacifique

Vue d’ensemble

Nous intervenons dans cette partie du monde depuis 1993.

Notre rôle consiste à apporter notre soutien dans les domaines suivants :

Les changements climatiques et la durabilité environnementale sont au cœur de nos activités dans cette partie du globe. En particulier dans le Pacifique, où le pourcentage de petits États insulaires en développement est le plus élevé au monde, nous avons pour mission de protéger leurs infrastructures vitales, leurs moyens de subsistance, leur sécurité alimentaire, leur santé et leurs écosystèmes.

En Asie et dans le Pacifique, nous investissons dans un modèle de croissance à faibles émissions de carbone tout en promouvant les liens avec l’UE et un environnement commercial équitable. Pour parvenir à un développement inclusif et réduire la pauvreté, nous améliorons l’accès au crédit pour les microentreprises et les PME, tout en finançant des projets dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des énergies renouvelables et de l’eau.