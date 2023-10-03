© Leapfrog

« À l’époque, je pensais qu’ils étaient irrationnels, mais, plus tard, j’ai réalisé que c’était moi qui l’étais », explique Andy Kuper. « De manière tout à fait compréhensible, ces agriculteurs n’étaient pas prêts à prendre le risque d’adopter une nouvelle pratique risquant de faire dépérir leurs cultures. Il y allait de la survie de leur famille. »

Pendant la décennie suivante, Andy Kuper n’a cessé de penser qu’il devait bien y avoir un moyen d’apporter un filet de sécurité à ces agriculteurs indiens. Et que ce n’est qu’avec une telle sécurité qu’ils accepteraient de prendre le risque qui leur permettrait d’accéder à une meilleure situation financière.

En 2007, Andy Kuper a fondé LeapFrog Investments afin d’ouvrir les portes des marchés de capitaux aux « entreprises à impact » qui répondent aux besoins des consommateurs des marchés émergents, dont le nombre ne cesse de croître.

« Depuis sa création, le postulat central de LeapFrog est qu’il existe une synergie entre profit et impact », précise Andy Kuper. « Toute personne à faible revenu qui achète un produit ou un service auprès d’une société du portefeuille de LeapFrog bénéficie de retombées positives et s’inscrit également dans la chaîne de génération de revenus (et, en fin de compte, de bénéfices). »

Depuis, les entreprises soutenues par LeapFrog ont été au service de plus de 492 millions de personnes, dont 320 millions qui vivent avec moins de 11,20 dollars par jour. Leapfrog a levé plus de 2,5 milliards de dollars au moyen de plusieurs fonds qui investissent chacun dans des entreprises qui fournissent des services essentiels à des populations mal desservies. La Banque européenne d’investissement soutient LeapFrog depuis le début et, jusqu’à présent, y a investi 125 millions de dollars.

Tremplins et filets de sécurité

La moitié de la population mondiale vit avec moins de 6,85 dollars par jour. Les crises touchent particulièrement

les personnes à faible revenu, qui ont besoin d’une gamme complète d’outils financiers pour se protéger et prospérer – microassurance, micropensions et épargne, ou encore crédit, transferts de revenus des travailleurs émigrés et paiements. « Ces milliards de personnes ne sont pas des assistés », poursuit Andy Kuper. « Ce sont des individus prêts à travailler dur et à changer leur propre vie et leur communauté. Ils ont simplement besoin d’accéder aux services et aux produits qui leur permettent d’échapper à leur condition. »

La santé est une richesse

Les personnes à faible revenu ont également besoin de soins de santé. C’est pourquoi, après la microassurance, c’est dans ce secteur que LeapFrog a investi. Les chocs liés aux soins de santé peuvent facilement épuiser les finances des ménages. Résultat : les personnes peuvent sombrer dans la pauvreté au moment où elles tombent malades.

Depuis toujours, la chaîne d’approvisionnement en médicaments du Kenya manque de fiabilité. On y observe donc des maladies évitables et des taux de mortalité élevés. En outre, la moitié des Kenyanes et des Kenyans ont leur premier contact avec le système de santé dans des pharmacies et pas dans des hôpitaux, lesquels sont souvent éloignés, surpeuplés et en sous-effectifs.

C’est pourquoi LeapFrog a effectué son premier investissement dans le secteur des soins de santé dans Goodlife Pharmacy. Au moment de l’investissement, Goodlife était une petite chaîne de 19 pharmacies kenyanes de détail. Seulement six ans après l’investissement de LeapFrog, Goodlife est maintenant à la tête de plus de 120 centres de santé au Kenya et en Ouganda, offrant divers médicaments, des services de télémédecine et de diagnostic, des conseils nutritionnels et plus encore. Aujourd’hui, c’est la plus grande chaîne de pharmacies et le plus grand fournisseur de soins de santé en petites structures d’Afrique de l’Est.