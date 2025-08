Pays en développement : de l’importance des connexions

En Afrique de l’Est, Goodlife Pharmacy rend les soins de santé plus faciles et plus fiables pour quelque deux millions de personnes chaque année. S’appuyant sur 145 officines au Kenya et en Ouganda, l’entreprise gère la plus grande chaîne de pharmacies d’Afrique de l’Est. Ces officines proposent des produits pharmaceutiques, des services de diagnostic et des consultations médicales de qualité. « Ce qui nous distingue, c’est notre service à la clientèle », déclare Amaan Khalfan, président-directeur général de Goodlife. « Je pense que c’est le facteur essentiel. »

Lilian Kelly, préparatrice en pharmacie chez Goodlife, affirme que de nombreuses personnes ne comprennent pas leurs médicaments ni l’importance de les utiliser correctement. Elle veille à ce que les patients sachent comment prendre leurs médicaments lorsqu’ils rentrent d’une visite à l’hôpital ou chez le médecin.

Lilian Kelly apporte son soutien en personne et en ligne. Elle répond aux questions et assure le suivi des clients via WhatsApp, Facebook et Instagram. « C’est en fait stimulant de pouvoir changer la vie d’une personne de cette manière », se réjouit-elle.